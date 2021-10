Vụ nam thanh niên bị gí roi điện: "Chú công an có gí roi điện để hù dọa tôi..., không chạm vào người"

Liên quan đến vụ việc clip người mặc quân phục công an gí roi điện vào thanh niên đang bị còng tay được phát tán trên mạng xã hội, Đại tá Lê Trung Hai, Trưởng Công an thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam), xác nhận sự việc xảy ra tại trụ sở công an phường Vĩnh Điện vào ngày 8/9.

Người mặc quân phục công an có hành động gí roi điện vào nam thanh niên trong clip là Đại uý Trần Bình Định, công an viên công tác tại Công an phường Vĩnh Điện.

"Công an thị xã Điện Bàn đã có quyết định đình chỉ công tác với Đại uý Định để làm rõ sự việc. Chúng tôi cương quyết xử lý nghiêm theo quy định với tinh thần không bao che, sai đến đâu xử đến đó", Đái tá Hai khẳng định.

Hình ảnh vụ việc lan truyền trên mạng xã hội

Trưởng Công an thị xã Điện Bàn cho biết, người thanh niên bị còng tay, bị gí roi điện trong clip là D.V.H. (22 tuổi, trú xã Điện Tiến, thị xã Điện Bàn). Vào khoảng 15h ngày 8/9, D.V.H. cùng H.C.H. (14 tuổi, trú xã Điện Tiến), P.K.T.T. (18 tuổi, trú xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn) đi trên 2 xe máy đến nhà tìm T.H. (18 tuổi, trú phường Điện Phương, thị xã Điện Bàn) để giải quyết mâu thuẫn.

Tuy nhiên, nhóm 3 người của D.V.H gặp T.H cùng 1 nhóm khoảng 20 người trên đường nên bị chặn đánh. Nhóm D.V.H bỏ chạy, để lại 1 xe máy.

Khoảng 21h cùng ngày, nhóm D.V.H mang theo hung khi quay lại tìm T.H để đánh nhau, hòng lấy lại xe máy, nhưng gặp tổ tuần tra của công an phường Vĩnh Điện nên bỏ chạy.

D.V.H bị lực lượng công an tạm giữ với tang vật gồm 4 cây dao tự chế và được đưa về trụ sở đơn vị để làm rõ hành vi.

Tại trụ sở công an, D.V.H không khai nhận có quen biết với 2 người bạn mà cho biết chỉ quen trên mạng. Đại uý Trần Bình Định trong quá trình làm việc có sử dụng roi điện để hù dọa D.V.H. như trong clip lan truyền trên mạng xã hội.

Hai người bạn trong nhóm của H. cùng hung khí thu giữ được - Ảnh: Công an cung cấp

Trao đổi với PV, D.V.H xác nhận bản thân là nam thanh niên bị còng tay và bị gí roi điện như trong clip đang lan truyền trên mạng xã hội. Anh D.V.H cho hay, hiện sức khỏe và tâm lý vẫn bình thường, sau sự việc tối 8/9 anh không có xây xát gì với cơ thể.

"Tối hôm đó, các chú công an đưa tôi về trụ sở để làm rõ sự việc trên. Ban đầu, tôi không khai nhận quen biết những người đi cùng nên chú công an có gí roi điện để hù dọa tôi.

Lúc này roi điện cũng không chạm vào người, không gây giật, nhưng do lần đầu thấy roi điện nên tôi có nhảy để tránh né và la lớn. Sự việc không gây thương tích gì trên người, trong tối hôm đó tôi được người nhà đón về", anh H. cho biết.

Đại tá Hai khẳng định việc cán bộ có sai phạm sẽ được xử lý nghiêm, không có bao che. Ngoài ra, ông Hai cho rằng trong vụ việc, công an phường Vĩnh Điện đã ngăn chặn kịp thời vụ việc đánh nhau có hung khí mà nếu không ngăn chặn kịp thời sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng.