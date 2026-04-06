Vụ nam tài xế nhảy khỏi xe, cứu bé gái 2 tuổi đi bộ giữa quốc lộ: Gia đình cháu bé nói gì?

Sự việc tài xế Lý Văn Tố (31 tuổi, trú tại phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) bỏ xe, lao qua giải phân cách cứu cháu bé đi bộ ở giữa quốc lộ đã nhận được sự quan tâm lớn của dư luận. Sự việc xảy ra chiều ngày 4/4, trên tuyến quốc lộ 1 thuộc địa phận xã Phú Lộc, TP Huế.

Chia sẻ trên Thanh Niên, anh Tố cho biết thời điểm đó, đoạn đường cho phép xe chạy với tốc độ từ 80 - 90km/ giờ. Từ xa, anh phát hiện một bóng nhỏ từ trong nhà chạy thẳng ra đường, hướng về phía làn xe bên kia. Phản xạ lúc đó của nam tài xế là phải dừng xe bằng mọi giá.

Quan sát phía sau không có xe, anh Tố lập tức phanh gấp, bật đèn tín hiệu. Vì tình huống quá khẩn cấp và tập trung cao độ vào việc cứu người, anh Tố đã nhảy khỏi cabin và bị trật khớp chân song nam tài xế vẫn cố chạy, lao qua dải phân cách để đưa cháu bé vào lề đường an toàn.

Khoảnh khắc nam tài xế lao xuống cứu cháu bé.

Theo lời anh Tố, cháu bé trong clip là bé gái, khoảng 2 tuổi. Khi xảy ra sự việc, cháu bé khá bình tĩnh, không khóc lóc hay hoảng sợ. Nam tài xế sau đó đã trao cháu bé cho người thân.

Trên báo Dân trí, anh Tố chia sẻ thêm, bố mẹ của cháu bé hiện đang làm việc tại TP.HCM còn cháu ở nhà cùng các chị gái. Do các chị của bé cũng còn nhỏ tuổi, thiếu kinh nghiệm nên trong phút sơ sẩy đã để em bé chạy ra quốc lộ.

Bố mẹ của bé gái sau đó đã liên lạc, gửi lời cảm ơn anh Tố, đồng thời thăm hỏi tình hình của nam tài xế. Anh Tố cho hay, bố mẹ cháu bé lo lắng, hỏi anh việc dừng xe gấp giữa đường như vậy có bị cảnh sát giao thông xử phạt hay không? Nếu có, họ xin được đóng phạt thay. Rất may là anh Tố không bị phạt, ngược lại còn được cảnh sát giao thông gọi điện động viên.

Người đàn ông chia sẻ thêm, bản thân có một con trai 3 tuổi nên có lẽ tâm thế của một người làm cha đã giúp anh có phản xạ nhanh và quyết liệt trong tình huống nghẹt thở đó.

Sau khi trở về nhà, nam tài xế mới bắt đầu cảm thấy đau ở chân do cú nhảy từ cabin xuống đường.

Gia đình nhỏ của anh Tố. (Ảnh: Dân trí)

Được biết, anh Tố đã gắn bó với nghề lái xe từ năm 2013. Trong hơn chục năm làm nghề, anh đã nhiều lần chứng kiến và giúp đỡ người lạ gặp sự cố trên đường. Công việc của anh khá vất vả, thường xuyên xa nhà, rong ruổi trên những hành trình kéo dài 2-3 ngày, xuyên đêm từ miền Trung ra Hà Nội hoặc vào các tỉnh Tây Nguyên, điều kiện ăn ngủ tạm bợ, thu nhập chỉ dao động khoảng 8 - 10 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, anh vẫn lựa chọn gắn bó với nghề, mỗi chuyến xe là hành trình mưu sinh và trách nhiệm với gia đình phía sau.

Trước đó, mạng xã hội thót tim khi xem đoạn clip trích xuất từ camera hành trình, ghi lại cảnh anh Tố cứu cháu bé đi bộ giữa quốc lộ. Thời điểm này, anh Tố đang điều khiển xe tải mang BKS 29A-083.47 lưu thông hướng Bắc - Nam thì bất ngờ phát hiện một bé gái băng qua quốc lộ, nơi có nhiều phương tiện đang lưu thông với tốc độ nhanh.

Nam tài xế lập tức dừng xe, chạy xuống ra hiệu cho các phương tiện dừng lại và cứu cháu bé. Khoảnh khắc anh Tố bế cháu bé trên tay, nhiều người thở phào, bày tỏ khen ngợi sự nhanh nhạt của nam tài xế.