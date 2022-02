Vụ nam sinh mất tích, tử vong khi có 10kg đá ở balô: Nghĩa chưa từng nhắc chuyện tình cảm

Không kịp nhìn em lần cuối

Liên quan đến sự việc nam sinh viên Nguyễn Văn Nghĩa (SN 2003, trú thôn Trà Sơn, xã Tây An, huyện Tây Sơn, Bình Định) mất tích rồi tử vong khi vào TP.HCM nhập học, ngày 17/2, ông Nguyễn Văn Thãi, Chủ tịch UBND xã Tây An, cho biết gia đình đã hoàn tất lễ an táng cho em Nghĩa.

"Thi thể em Nghĩa được đưa về vào sáng 16/2, khoảng 15h30 cùng ngày, gia đình đã làm lễ an táng cho em.

Bà con cả xã đều thương tiếc với các chết đột ngột của em Nghĩa. Em là học sinh, sinh viên giỏi, ngoan hiền và còn tương lai tươi sáng nên xảy ra chuyện như vậy rất đau long", ông Thãi chia sẻ.

Đám tang Nghĩa ngập tràn nước mắt

Ông Nguyễn Văn Cựu (ông nội Nghĩa) chia sẻ gia đình có 2 cháu trai. Cả 2 đều ngoan hiền, riêng Nghĩa học giỏi từ nhỏ nên gia đình rất hy vọng.

"Trước bữa đi Sài Gòn, nó nói thích ăn thịt nướng. Vợ chồng tôi đi chợ mua về đãi cháu. Nhìn nó ăn uống vui vẻ như vậy không ai ngờ chỉ mấy ngày sau tôi mất cháu, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh", ông Cựu nói.

Hàng xóm, người thân đến chia buồn cùng gia đình em Nghĩa

Theo ông Cựu, những ngày qua sau khi biết tin Nghĩa mất tích rồi tử vong, cả gia đình ai cũng đau đớn. Anh trai Nghĩa là Nguyễn Văn K. đang theo học sĩ quan ở TP Đà Nẵng.

"Cháu K. xin đơn vị để về nhìn em lần cuối, đã mua được vé về nhà nhưng không kịp. Cả nhà đưa Nghĩa đi lúc 15h30 nhưng hơn 16h K. mới về tới nhà. Hai anh em cách nhau mấy năm, từ nhỏ đã yêu thương, thân thiết nhau.

Thằng K. từ lúc biết chuyện cứ khóc", ông Cựu chia sẻ.

Nạn nhân chưa từng nhắc chuyện yêu đương

Ông Nguyễn Công Đoàn (cha Nghĩa) cho hay bản thân và gia đình đều chưa thể tin được Nghĩa đã mất. Ông Đoàn cũng không thể giải thích được tại sao con trai lại tự tử như kết luận của cơ quan công an.

"Tính hình Nghĩa ít nói, hiền lành, hiếm khi nào gây sự hay mâu thuẫn với ai. Nghĩa không ăn chơi, đua đòi với bạn bè, sống rất đơn giản.

Trước khi đi, Nghĩa vẫn vui vẻ, nghe lời dặn dò. Trên xe vẫn trò chuyện với chúng tôi", ông Đoàn nghẹn ngào.

Ông Đoàn vẫn chưa chấp nhận được nỗi đau quá lớn.

Theo ông Đoàn, từ trước đến nay Nghĩa ít đi chơi. Thời gian gần đây, Nghĩa có một số lần đi cà phê với bạn nhưng cũng về sớm. Ông Đoàn cũng cho hay không rõ Nghĩa có tình cảm yêu đương với ai không.

"Nghĩa chưa từng nhắc đến chuyện tình cảm yêu đương. Tôi cũng không biết cháu có tình cảm với ai chưa", ông Đoàn nói.

Trước đó, gia đình em Nghĩa đã đến Công an phường 26 (quận Bình Thạnh, TP.HCM) trình báo về việc em mất tích. Theo trình báo, Nghĩa là sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM. Ngày 11/2, Nghĩa đón xe khách Tân Hoa Châu từ huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định vào TP.HCM.

Khoảng 5h 12/2, xe khách Tân Hoa Châu đến Bến xe Miền Đông thì người chị họ không liên lạc được với Nghĩa. Gia đình đã phối hợp với công an tìm kiếm Nghĩa khắp nơi nhưng vẫn không thấy.

Hình ảnh từ camera tại Bến xe Miền Đông xác định Nghĩa đeo khẩu trang, mặc áo khoác đen, quần dài đen, mang dép đen và kéo vali màu đen. Đoạn camera cho thấy Nghĩa xuống xe vào lúc 4h38 ngày 12/2 tại bến xe Miền Đông.

Sau đó, Nghĩa ra bên hông xe lấy vali gửi dưới gầm xe rồi vòng qua trước đầu xe. Tiếp đó, Nghĩa lên 1 chiếc xe ôm rời đi.

https://soha.vn/vu-nam-sinh-mat-tich-tu-vong-khi-co-10kg-da-o-balo-nghia-chua-tung-nhac-chuyen-tinh-cam-20220217094923994.htm