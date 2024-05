Liên quan đến vụ việc nam sinh lớp 8 ở Long Biên, Hà Nội bị đánh chấn thương sọ não, ngày 21/5, đại diện Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết bệnh nhân đã tử vong tại bệnh viện.

Bệnh nhân là em N.H.Đ (SN 2010; trú tại quận Long Biên). Trước đó, khoảng 15h00’ ngày 17/3/2024, cháu T.V.K (SN: 2012, trú tại quận Long Biên) chơi tại khu vực đình Lệ Mật thì phát sinh mâu thuẫn và bị cháu N.H.Đ tát vào mặt. Cháu T.V.K chạy đi gọi anh trai là T.V.M (SN: 2008; trú tại: quận Long Biên, TP Hà Nội) để nhờ giải quyết mâu thuẫn.

M sau đó chạy vào sân đấm làm cháu Đ ngã ra đất khiến cháu Đ có biểu hiện choáng, mặt tái. Đ. được đưa vào bệnh viện Đa khoa Đức Giang cấp cứu, sau đó chuyển Bệnh viện 108 điều trị. Cháu Đ. sau đó có quãng thời gian dài điều trị tại BVĐK Phú Thọ rồi chuyển về Bệnh viện Nhi Trung ương rồi tử vong.



Nam sinh lớp 8 đã tử vong thương tâm. Ảnh: FB Luật sư Nguyễn Anh Thơm

Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên, thành phố Hà Nội dựa trên kết quả điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với T.V.M (SN: 2008; trú tại: quận Long Biên, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích. Các quyết định tố tụng đã được Viện Kiểm sát nhân dân quận Long Biên phê chuẩn và tống đạt đến bị can trong tối ngày 27/3/2024.

Nhìn nhận diễn biến sự việc dưới góc nhìn pháp luật, TS. luật sư Đặng Văn Cường (Ủy viên Ban Chấp hành Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam) chia sẻ trên tờ Phụ nữ Việt Nam rằng, bị can trong vụ án này có khả năng sẽ phải đối diện với khung hình phạt theo điểm a khoản 4 Điều 134 của Bộ luật Hình sự về Tội cố ý gây thương tích, nếu hành vi đó dẫn tới cái chết của nạn nhân. Khung hình phạt cho tội danh này là từ 07 đến 14 năm tù.

Tuy nhiên bị can mới 16 tuổi, là người chưa thành niên và nếu bị kết án về tội danh trên, cơ quan tiến hành tố tụng sẽ áp dụng các quy định đối với người dưới 18 tuổi phạm tội.

Ngoài ra, bị can sẽ phải bồi thường các khoản tiền chi phí cứu chữa, tiền công người chăm sóc, tiền chi phí mai táng theo phong tục địa phương và bồi thường tổn thất về tinh thần theo quy định của pháp luật.

Đồng quan điểm, Luật sư Nguyễn Đức Hùng – Giám đốc Công ty Luật TNHH Thiện Duyên – Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội phân tích trên VOV rằng, bị can đối diện khung hình phạt tù từ 07 năm đến 14 năm.

Vì nạn nhân mới có 14 tuổi nên bị can sẽ phải chịu tình tiết tăng nặng định khung là phạm tội “đối với người dưới 16 tuổi” theo quy định tại điểm c Khoản 1 Điều 134 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Mặt khác, nạn nhân đã tử vong, đây là tình tiết quan trọng của vụ án.

Tuy nhiên, theo luật sư Hùng, bị can mới 16 tuổi (là người chưa thành niên) nên nếu bị kết án về tội danh này thì cũng sẽ được hưởng mức hình phạt thấp hơn so với người đã thành niên phạm tội.

Tổng hợp