Vụ nam sinh lớp 10 bị đánh tử vong: Tang thương bao trùm làng quê

Vụ án mạng đau lòng trong đêm

Đêm qua tại thôn Đồng Hội, xã Hồng Phong, huyện Ninh Giang (Hải Dương) xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khi nam sinh Đ.Q.H (SN 2006, vừa học hết lớp 10 trường THPT Khúc Thừa Dụ) bị nhóm thanh niên lạ mặt đánh tử vong. Điều xót xa hơn, thời điểm xảy ra vụ việc, em H. đang hướng dẫn các em nhỏ của thôn tập thiếu nhi trong hoạt động hè.

Nhận được tin báo, chính quyền xã Hồng Phong huy động lực lượng công an địa phương nhanh chóng có mặt tại nơi xảy ra sự việc bảo vệ hiện trường và cấp báo Công an huyện Ninh Giang cùng đội pháp y Công an tỉnh tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân vụ việc và truy bắt nhóm đối tượng.

Khu vực nhà văn hóa thôn Đồng Hội, xã Hồng Phong - nơi xảy ra vụ án mạng đau lòng

Sáng nay (12/7), có mặt tại thôn Đồng Hội khi người dân vẫn chưa hết bàng hoàng, hoang mang và tiếc thương cho nam sinh xấu số. Có lẽ, đêm qua nhiều người đã thức trắng vì họ không tin sự việc lại xảy ra nhanh như vậy và cũng không ai nghĩ rằng, ở làng quê vốn yên bình này lại xảy ra vụ án mạng đau lòng. Mọi người tiếc thương cho gia đình em H. bao nhiêu thì càng lên án nhóm thanh niên lạ mặt bấy nhiêu.

Kể lại sự việc với PV, ông V.V.V - sinh sống gần nhà văn hóa thôn Đồng Hội cho hay, sau khi ăn cơm tối xong, gia đình có khách đến chơi và ông thấy các cháu thiếu nhi tập múa hát như mọi ngày ở sân nhà văn hóa, nên ông không để ý. Một lúc sau, ông thấy mọi người gọi bảo ở sân nhà văn hóa có vụ đánh nhau thì ông chạy ra xem.

Người dân thôn Đồng Hội vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ án mạng trong đêm

"Khi tôi ra đến nơi đã thấy lực lượng công an cùng nhiều người dân có mặt ở đây, còn cháu H. được đưa vào trong nhà văn hóa đang thở ô xi cấp cứu, nhưng da tím tái. Sau khi cấp cứu một lát cháu được xác định tử vong và một lúc sau cơ quan chức năng về thực hiện khám nghiệm tử thi.

Bản thân tôi cùng người dân ở đây không biết nguyên nhân vì sao cháu H. bị đánh đến tử vong. Trong khi đó cháu là người ngoan hiền, tốt tính và ở trong thôn, xã cháu được lòng mọi người", ông V. nói.

Còn bà H.X.T (thôn Đồng Hội) vẫn chưa kết hoảng sợ sau khi nhận được tin em H. bị nhóm thanh niên đánh tử vong cũng như chứng kiến cảnh nạn nhân nằm bất động trong nhà văn hoá.

Ngay từ sáng sớm, nhiều người dân đến hỏi thăm, chia buồn gia đình nam sinh xấu số và không khí tang thương bao trùm cả làng quê

Bà nói: "Lúc đầu thấy mọi người nói to, ầm ĩ, tôi cứ nghĩ các cháu tập thiếu nhi trêu đùa nhau, nhưng lát sau có người nói cháu H. con anh Chủ tịch xã bị đánh, tôi liền chạy ra. Ra đến nơi tôi tháy cháu H. nằm ở trong nhà văn hoá, da tím tái, đang mọi người cấp cứu và cạnh đó là bố mẹ cháu H. ngồi khóc. Hôm trước tôi còn gặp cháu H. đi ngoài đường, cháu có chào tôi còn khoe mới đi du lịch về. Vậy mà nay đã thế này rồi…".

Vào khoảng hơn 20h tối hôm qua, vào thời điểm này em H. đang dạy các cháu thiếu niên ở nhà văn hoá thôn thì bất ngờ xuất hiện nhóm thanh niên lạ mặt đến và gọi em H. ra nói chuyện.

Ra đến nơi, nhóm này hỏi tên và xác nhận đó là em H. thì bất ngờ lao vào đánh nam sinh. Khi thấy em H. gục xuống, nhóm thanh niên lạ mặt lên xe bỏ đi. Phát hiện sự việc, mọi người hô hoán và nạn nhân được tiến hành cấp cứu tại chỗ nhưng không qua khỏi.

"Người dân quê tôi, ai cũng buồn, xót thương…"

Theo ghi nhận của PV Báo Sức khỏe và Đời sống, hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng đêm qua là khu nhà văn hóa thôn Đồng Hội nằm cạnh trục đường chính của thôn. Đáng chú ý công trình nhà văn hóa được xây ở giữa và 2 bên là sân vui chơi. Vào tối qua, khu vực sân nằm phía trước điểm trường mầm non thôn Đồng Hội (bỏ trống) là địa điểm tập thiếu nhi và xảy ra vụ việc; còn bên sân còn lại được một số người chơi bóng chuyền hơi.

Vị trí nam sinh nằm gục sau khi bị nhóm thanh niên lạ mặt đánh

Ông Nguyễn Văn Điển- Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Đồng Hội kể, vào khoảng 20h tối qua, sau khi ăn cơm xong, ông chuẩn bị ra nhà văn hóa để kiểm tra, động viên các cháu thiếu nhi tập Tuy nhiên, chưa kịp ra thì ông nhận được điện thoại của Phó Chủ tịch UBND xã Hồng Phong thông báo xảy ra vụ đánh nhau ở nhà văn hoá thôn; ngay lập tức, ông Điển vội đi ra.

"Khi ra đến nơi, cháu H. đang được cấp cứu trong nhà văn hóa, còn ở ngoài sân tôi thấy chiếc loa kéo phục vụ các cháu múa hát vẫn còn. Sau đó, lực lượng công an tiến hành căng dây, phong tỏa hiện trường không cho người dân vào để lực lượng chức năng làm nhiệm vụ", ông Điển cho biết.

Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm, toàn bộ số dây căng quanh khu vực xảy ra sự việc được thu lại

Cũng theo trưởng thôn Đồng Hội, các cháu thiếu niên của thôn tham gia tập múa, hát, nghi thức.. hoạt động hè từ 01/7 tại khu vực sân nhà văn hoá vào các buổi tối. Trong quá trình tập, các đoàn viên, thanh niên sẽ chịu trách nhiệm dạy, quản lý quân số và em H. nằm trong số những đoàn viên đó.

Vào chiều hôm qua, em H. có tham gia đưa đội bóng đá nhi đồng của xã Hồng Phong đi dự vòng loại giải bóng đá U10 huyện Ninh Giang tại Trung tâm văn hoá thể thao huyện. Đến chiều tối, cả đội về liên hoan, sau đó nam sinh về nhà tắm giặt và ra nhà văn hoá hướng dẫn các em tập thiếu nhi. Tuy nhiên quá trình đưa đội bóng thi đấu và liên hoan, em H. không có mâu thuẫn với ai...

Khu vực khám nghiệm tử thi là điểm trường mầm non của thôn được bỏ trống

"Nói thật, đến giờ tôi vẫn thấy sốc khi vụ việc xảy ra quá nhanh, bất ngờ và không tin đó sự thật. Từ đêm qua đến nay, người dân quê tôi ai cũng buồn, xót xa và thương cháu H; còn mẹ cháu thì khóc ngất khi biết tin con gặp nạn. Buồn nhất là cháu đang còn trẻ, tương lai rộng mở và bao nhiêu dự định đành gác lại dở dang. Chúng tôi mong sao, người gây ra cái chết cho cháu sẽ phải bị pháp luật trừng trị thích đáng…", Trưởng thôn Đồng Hội nói.

Gia đình nam sinh đang thực hiện công việc lo hậu sự

Đại diện gia đình nam sinh xấu số cho biết, vào khoảng 2h30 rạng sáng nay, sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng bàn giao thi thể em H. cho gia đình lo hậu sự.

Được biết, vào 10h30 trưa nay, lễ khâm liệm cho em H. được tiến hành và 8h sáng mai (13/7), sau lễ truy điệu, di quan nam sinh được an táng tại nghĩa trang quê nhà.