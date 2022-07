Bất ngờ khi biết con trai gây ra sự việc

Tuần qua, người dân xã Hồng Phong, huyện Ninh Giang (Hải Dương) vẫn chưa thể quên vụ án mạng xảy ra vào tối 11/7 tại nhà văn hoá thôn Đồng Hội khi nạn nhân bị nhóm thanh niên đánh tử vong trong lúc đang dạy các em thiếu niên sinh hoạt hè. Vụ việc không chỉ cướp đi sinh mạng của nam sinh lớp 10 ngoan hiền, khép lại bao ước mơ hoài bão của em Đ.Q.H (SN 2006) mà còn là nỗi thương đau của người thân, dòng tộc, bạn bè.

Đến lúc này, hậu sự của nam sinh xấu số đã được lo hoàn tất nhưng không khí buồn ảm đạm vẫn bao trùm gia đình của nạn nhân. Vẫn biết thời gian sẽ chữa lành vết thương, tuy nhiên nỗi đau này của gia đình nam sinh khó có thể nguôi ngoai…

Trở lại với vụ án mạng vào tối 11/7, sau khi xảy ra sự việc, ngay trong đêm đó, nhóm thanh niên gồm 4 người đều trú tại xã Đông Xuyên (huyện Ninh Giang) được cơ quan công an triệu tập, lấy lời khai.

Nhóm thanh niên xã Đông Xuyên liên quan đến cái chết của nam sinh Đ.Q.H (xã Hồng Phong) đang bị tạm giữ. Ảnh: Công an Hải Dương

Qua điều tra xác minh ban đầu, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 3 nam thanh niên gồm: Phạm Quốc Cường (SN 2005, trú tại thôn Đông Cao), Nguyễn Thành Long (ở thôn Đông Cao) và Phạm Văn Trang (SN 2005, ở thôn Xuyên Hử), cùng xã Đông Xuyên.

Riêng V.V.Đ (SN 2004, trú tại thôn Đông Cao, xã Đông Xuyên) vừa hoàn thành thi tốt nghiệp THPT Quốc gia được cơ quan công an cho về nhà tại ngoại và chờ tiếp tục xác minh. Đáng chú ý, thời điểm xảy ra vụ án mạng, nhóm thanh niên đang trong thời gian nghỉ hè.

Để có thông tin nhiều chiều cung cấp tới độc giả, PV Báo Sức khỏe và Đời sống đã có cuộc trao đổi với bố mẹ của nhóm thanh niên xã Đông Xuyên liên quan đến cái chết của nam sinh Đ.Q.H.

Bà P.T.H (mẹ Phạm Quốc Cường) tâm sự: "Bây giờ gia đình chúng tôi có ngàn lần xin lỗi, có nói gì đi nữa thì bố mẹ, người thân cháu H. không thể tha thứ. Chúng tôi biết gia đình cháu H. đang chịu nỗi buồn, sự mất mát quá lớn khi mất đi người con ngoan hiền, là niềm kỳ vọng của gia đình và nỗi đau ấy chỉ những người làm cha mẹ mới thấu hiểu".

Khu vực nhà văn hóa thôn Đồng Hội, xã Hồng Phong sau 1 tuần xảy ra vụ án mạng. Ảnh: Đ.Tùy

Nhớ lại hôm xảy ra sự việc, ông P.V.M. (bố Phạm Quốc Cường) kể, chiều 11/7 cả gia đình ông đi ăn giỗ cụ và Cường cũng có mặt. Sau khi ăn cơm tối xong, khoảng 19h30, Cường xin phép bố mẹ đi chơi và được bố dặn về sớm để mai đi cùng đội bóng nhi đồng của xã xuống huyện thi đấu. Đến khoảng 21h tối cùng ngày, vợ chồng ông M. về nhà thì chưa thấy con trai đâu nên bà H. đi tìm. Một lát sau bà H. cùng con trai về nhà và vợ chồng ông không thấy con trai có biểu hiện gì bất thường.

"Đến khoảng 23h đêm, lúc này gia đình tôi đã đóng cổng, cửa đi ngủ thì phía ngoài có tiếng gọi. Khi dậy mở cổng, tôi thấy có công an xã, công an tỉnh đến nhà mời Cường lên xã có việc, còn việc gì thì công an không nói. Khi công an vào nhà, con trai tôi đứng ở cửa nhà phía dưới.

Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành, vợ chồng tôi đi theo con lên xã. Sau đó con tôi được đưa xuống Công an huyện Ninh Giang. Quá trình lấy lời khai của cháu, vợ tôi là người giám hộ, sau khi biết vụ việc, cháu H. tử vong thì con tôi ôm mẹ khóc và nói: Con xin lỗi bố mẹ…", ông M. cho biết.

Vị trí nam sinh lớp 10 nằm gục sau khi bị nhóm thanh niên đánh. Ảnh: Đ.Tùy

Còn theo bà H. (mẹ của Phạm Văn Trang), vào chiều 11/7, con trai bà có đi cấy cùng mẹ và bà ngoại. Trong quá trình cấy ở ruộng, Trang có xin phép mẹ tối sang nhà bà ngoại (xã Ninh Thành cũ, nay là xã Tân Hương) ăn cơm. Tuy nhiên, lúc sau Trang nói không đi nữa.

Sau bữa cơm tối cùng gia đình, Trang lấy xe đạp điện nói với bố mẹ đi chơi cùng bạn và gia đình có nhắc về ngủ sớm. Đến khoảng 21h tối, con trai bà H. về nhà và không thấy Trang nói gì. Đến khi chuẩn bị đi ngủ thì công an đến nhà mời Trang ra xã làm việc, tiếp đó được đưa xuống công an huyện. Lúc này, gia đình bà H. mới biết con trai liên quan đến vụ án tại xã Hồng Phong.

Bà H. cho biết: "Rạng sáng 12/7, con tôi cùng 3 nam thanh niên khác được đưa lên Công an tỉnh Hải Dương. Đến trưa hôm sau, các gia đình được công an cho gặp và các cháu khóc, xin lỗi. Chúng tôi biết, các cháu nhận ra lỗi lầm nhưng đã muộn…".

Ngàn lần xin lỗi gia đình và mong được đến thắp hương cháu H

Trong cuộc trò chuyện với PV, các gia đình nhóm thanh niên xã Đông Xuyên luôn ân hận khi con trai của mình gây lên sự việc đau lòng. Từ khi xảy ra sự việc đến nay, bản thân các gia đình cùng người thân luôn chịu nhiều áp lực nhiều phía, mạng xã hội, không ít người còn nói những câu khó nghe…

Mặc dù bản thân bị ảnh hưởng của chứng bệnh động kinh 8 năm nay, nhưng khi biết con trai cùng nhóm bạn gây ra vụ việc khiến ông N.V.D (bố Nguyễn Thành Long) như chết lặng.

Khu vực địa phận xã Đông Xuyên -Nơi nhóm thanh niên liên quan đến vụ án sinh sống. Ảnh: Đ.Tùy

"Con chúng tôi gây ra sự việc chắc chắn sẽ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Gia đình cháu H. đau khổ 10 thì chúng tôi cũng khổ tâm và dày vò không kém. Sinh con ra, không bố mẹ nào lại dạy con những điều sai trái, đi hãm hại người khác. Nhưng vì một phút nông nổi, suy nghĩ nông cạn và thiếu hiểu biết pháp luật nên các cháu đã gây nên vụ việc nói trên.

Bây giờ sự việc đã xảy ra, nói gì đi nữa thì gia đình cháu H. cũng không thể tha thứ cho chúng tôi. Con dại thì cái phải mang; con vi phạm pháp luật thì trước hết chúng tôi là bố mẹ sẽ là người chịu trách nhiệm, nhưng gánh hậu quả là các cháu và tôi tin pháp luật sẽ xử công bằng, nghiêm minh", ông D. tâm sự.

Theo ông D., sau khi cháu H. được khâm liệm, đại diện nhóm gia đình ở xã Đông Xuyên có đến lễ tang, xin phép gia đình nạn nhân được vào thắp hương, chia buồn. Tuy nhiên, do nỗi đau quá lớn vì mất con, mất cháu đột ngột nên đến thời điểm này, các gia đình nhóm thanh niên vẫn chưa được vào nhà cháu H. để thắp hương, mặc dù phía gia đình nhóm thanh niên xã Đông Xuyên luôn mong muốn... Được biết, sáng 13/7, đại diện các gia đình thanh niên xã Đông Xuyên có sang nhà nạn nhân dự Lễ truy điệu và an táng cháu H.

Người dân thôn Đồng Hội luôn ám ảnh mỗi khi nhắc lại vụ việc xảy ra đêm 11/7 khiến nam sinh lớp 10 tử vong. Ảnh: Đ.Tùy

"Bản thân chúng tôi là bố mẹ của người gây ra sự việc nên phải có trách nhiệm với gia đình cháu H. và đây là sự việc không ai mong muốn. Còn con chúng tôi là người trực tiếp liên quan đến vụ án sẽ có cơ quan pháp luật nghiêm trị. Trong lúc này, chỉ mong gia đình cháu H. hãy mở rộng lòng thương, cho chúng tôi được sang tạ lỗi với hương hồn cháu, thắp cho cháu nén hương để ở dưới suối vàng cháu được siêu thoát, còn không chúng tôi luôn bị giày vò..", đại diện nhóm gia đình nam thanh niên xã Đông Xuyên nói.

Nhận xét về quá trình học tập, rèn luyện ở trường, đại diện BGH Trường THPT Khúc Thừa Dụ và Trường THPT Ninh Giang II thông tin, những học sinh liên quan đến vụ án tại xã Hồng Phong vào đêm 11/7 đều không có biểu hiện bất thường khi ở trường, không phải là học sinh cá biệt, hay có mâu thuẫn đánh nhau.

Đáng chú ý, thời điểm xảy ra vụ án, toàn bộ học sinh liên quan đều đang trong lúc nghỉ hè và học sinh đã được nhà trường bàn giao về địa phương, gia đình.