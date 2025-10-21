Liên quan vụ nam sinh bị bạo lực học đường, bắt liếm biển số xe ở Sóc Sơn, Hà Nội, tối 20/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với N.Q.A. (17 tuổi) và P.T.Đ. (18 tuổi, cùng trú tại xã Sóc Sơn) về tội "Làm nhục người khác" và "Gây rối trật tự công cộng".

Hình ảnh cắt từ clip vụ việc

Sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Trao đổi với PV, Ts. Đặng Văn Cường (Đoàn luật sư Hà Nội) phân tích: hành vi đánh người nơi công cộng là hành vi gây rối trật tự công cộng, ngoài hành vi đánh người còn có hành vi xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự nhân phẩm của người khác nên cơ quan điều tra khởi tố vụ án hình sự với hai tội danh là tội gây rối trật tự công cộng và tội làm nhục người khác là có căn cứ.

Luật sư Cường cho biết, quá trình điều tra vụ án này, cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguyên nhân sự việc, làm rõ diễn biến hành vi của các bên liên quan, đồng thời làm rõ hậu quả mà hành vi đã gây ra đối với xã hội và nạn nhân để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo quy định của pháp luật thì trật tự công cộng là trật tự được thiết lập trên cơ sở đạo đức, các chuẩn mực xã hội và chuẩn mực pháp luật.

Hành vi gây rối trật tự công cộng là hành vi diễn ra nơi công cộng khiến cho đảo lộn trật tự, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, của các tổ chức và cá nhân.

Hành vi gây rối trật tự công cộng rất đa dạng trong đó có thể là đánh người, la hét, cản trở gây ách tắc giao thông, phá phá tài sản hoặc các hành vi khác.... khiến cho trật tự công cộng bị đảo lộn, cơ quan tổ chức không thể làm việc hoặc ảnh hưởng đến an ninh an toàn của con người nơi công cộng.

Hành vi cấu thành tội phạm khi ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội hoặc gây thiệt hại đến tính mạng, tài sản, sức khỏe của người khác.

Các vụ việc đánh người nơi công cộng hoặc đánh nhau nơi công cộng sẽ được xác định là hành vi gây rối trật tự công cộng, nếu hành vi ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội hoặc gây ra những hậu quả nghiêm trọng khác thì người thực hiện hành vi này sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều 318 bộ luật hình sự.

Trong vụ việc nêu trên, ngoài hành vi gây rối trật tự công cộng thì còn có hành vi xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự nhân phẩm, uy tín của người khác nên cơ quan điều tra khởi tố thêm các đối tượng về tội làm nhục người khác được quy định tại điều 155 bộ luật hình sự.

Cụ thể bộ luật hình sự quy định: Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.

Làm rõ vai trò của đồng phạm

Cũng theo luật sư Đặng Văn Cường, vụ việc xảy ra nơi công cộng có nhiều người chứng kiến và còn có clip hình ảnh đăng lên mạng xã hội. Bởi vậy cơ quan điều tra sẽ làm rõ các đối tượng có liên quan đến vụ án này, đối tượng nào có hành vi nguy hiểm cho xã hội và đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đối tượng nào chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự thì sẽ bị xem xét áp dụng các biện pháp hành chính.

Vụ việc có đồng phạm nên cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ vai trò đồng phạm, làm rõ ý chí của các đối tượng có mặt trên hiện trường vụ án.

Điều 17 bộ luật hình sự quy định đồng phạm là có từ hai người trở lên cố ý cùng thực hiện tội phạm.

Bởi vậy nếu quá trình điều tra có căn cứ cho thấy bị can đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, tiếp nhận ý chí hoặc có bàn bạc thống nhất với nhau để thực hiện hành vi đánh người, hại nhục người khác thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự với vai trò đồng phạm.

Hai đối tượng bị khởi tố

Theo cơ quan chức năng, trước đó, Công an xã Sóc Sơn tiếp nhận đơn trình báo của 2 học sinh bị nhóm đối tượng chửi bới, hành hung và quay video đăng lên mạng xã hội TikTok.

Qua xác minh, cảnh sát xác định có 6 đối tượng (đều dưới 18 tuổi) đã có hành vi bạo lực. Cụ thể, khoảng 14h ngày 14/10, nhóm này chặn cháu N.D.T. (14 tuổi) tại khu vực đình làng thôn Song Mai, ép quỳ gối xin lỗi, hành hung rồi quay clip tung lên mạng.

Đến ngày 15/10, nhóm tiếp tục tìm gặp cháu N.Đ.H. (15 tuổi) tại khu tái định cư thôn Dược Hạ, ép nạn nhân quỳ bò, xin lỗi và đánh đập, sau đó đăng video lên TikTok.

Căn cứ tài liệu điều tra, Công an TP Hà Nội đã khởi tố hai bị can trên. Các đối tượng còn lại dưới 16 tuổi được bàn giao cho gia đình và chính quyền địa phương quản lý.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một nam sinh bị nhóm học sinh quây lại, liên tục quát mắng, bắt quỳ. Đáng chú ý, một thanh niên trong nhóm ép nam sinh phải bò ra phía sau đuôi xe và liếm biển số xe máy.

Khi nam sinh này chần chừ, thanh niên kia đã dùng chân đạp vào mặt. Cuối cùng, nam sinh phải thực hiện theo yêu cầu của nhóm bạn, nhưng vẫn tiếp tục bị đánh.