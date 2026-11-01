Vụ nam sinh bị bạn đánh thủng màng nhĩ ngay trong lớp: Tạm đình chỉ công tác cô giáo

Cô B.T.T.Đ., giáo viên môn Toán, Trường Cao đẳng Nguyễn Du bị tạm đình chỉ công tác 10 ngày để phục vụ xác minh vụ việc.

Liên quan đến sự việc nam sinh lớp 10, Trường Cao đẳng Nguyễn Du (phường Thành Sen, TP Hà Tĩnh) bị bạn đánh thủng màng nhĩ ngay trong lớp học, ngày 1/11, bà Đặng Thị Thúy Hằng, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nguyễn Du xác nhận, nhà trường đã ban hành quyết định tạm đình chỉ công tác đối với cô giáo B.T.T.Đ. (giáo viên môn Toán) để phục vụ xác minh vụ việc, theo thông tin trên báo Tiền Phong.

Cô Đ. bị tạm đình chỉ công tác 10 ngày. Trong thời gian này, nữ giáo viên có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đon vị liên quan để làm rõ sự việc.

Bà Hằng thông tin thêm, nhà trường đã có báo cáo gửi UBND tỉnh, Công an tỉnh và Sở GD&ĐT về vụ việc.

Theo báo cáo, sự việc xảy ra vào khoảng 10 giờ 15 phút ngày 29/10, trong tiết học môn Toán tại lớp 10D do cô giáo B.T.T.Đ. giảng dạy. Học sinh T.Đ.M.H. đã có hành vi đánh bạn L.Đ.N. Camera giám sát trong lớp đã ghi lại toàn bộ diễn biến sự việc. Sau đó, video được trích xuất và phát tán ra bên ngoài.

Thông tin ban đầu nhà trường nắm được, việc phát tán video có liên quan đến cô giáo N.T.Q.T., giáo viên chủ nhiệm lớp 10D, do sơ suất trong quá trình quản lý, sử dụng dữ liệu camera.

Diễn biến sự việc được camera trong lớp học ghi lại sau đó lan truyền trên mạng xã hội. (Ảnh: Tiền Phong)

Sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, ban giám hiệu đã làm việc với hai giáo viên để nghe báo cáo, tường trình và xác minh các thông tin liên quan. Đồng thời nhà trường cũng mời phụ huynh của hai học sinh đến làm việc, với sự tham gia của cán bộ Công an phường Thành Sen. Tại buổi làm việc, hai gia đình thống nhất tự thỏa thuận giải quyết sự việc.

Gia đình sau đó đã đưa N. đến cơ sở y tế kiểm tra sức khỏe, có hai giáo viên đi cùng. Kết quả thăm khám xác định nam sinh bị thủng màng nhĩ trái, phải nhập viện điều trị.

Trước đó, mạng xã hội xôn xao đoạn clip ghi lại vụ việc khiến dư luận bức xúc. Theo báo Dân trí, hình ảnh trích xuất từ camera lớp học cho thấy thời điểm xảy ra sự việc, nam sinh H. được giao nhiệm vụ thu điện thoại của các bạn để nộp lên bàn giáo viên. Khi đi đến bàn đầu giữa lớp, nam sinh này bất ngờ dùng hộp đựng điện thoại đánh mạnh vào đầu nam sinh N.

Chưa dừng lại, khi thu hết điện thoại và nộp lên bàn giáo viên, H. tiếp tục quay xuống lớp và tát liên tiếp vào vùng tai trái của bạn. Sự việc diễn ra trước sự chứng kiến của giáo viên đứng lớp và nhiều học sinh khác trong lớp.

Người nhà của N. cho hay, trưa ngày 29/10, em này đi học về và kêu đau, ù tai. Khi người nhà hỏi, nam sinh kể việc bị bạn cùng lớp tát trong giờ học Toán buổi sáng. Gia đình đã đưa N. đi khám.

Theo đại diện Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, nam sinh N. nhập viện trong tình trạng ù tai trái. Qua nội soi tai mũi họng và chụp chiếu, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị thủng màng nhĩ trái. Hiện N. đang được điều trị nội khoa, theo dõi và thực hiện thêm các xét nghiệm.