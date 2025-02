Vụ nam shipper bị tài xế Lexus hành hung ở Hà Nội: Nhân chứng kể cụ thể diễn biến

Vụ việc nam shipper bị người đi Lexus hành hung xảy ra trưa ngày 10/2 tại đường Nghi Tàm, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, TP.Hà Nội đã khiến dư luận vô cùng bức xúc.

Thời điểm xảy ra vụ việc, có vợ chồng người đàn ông tên Dũng đã chứng kiến sự việc. Vợ của anh Dũng cũng tham gia can ngăn vụ xô xát.

Trao đổi trên báo Dân Trí, anh Dũng cho hay thời điểm xảy ra vụ việc, tài xế chở hàng từ trong ngách đi ra đúng lúc chiếc Lexus tiến vào. Vì chở hàng nặng nên nam shipper đã dừng xe, nhường đường cho ô tô đi trước song 2 bên vẫn xảy ra va chạm.

Theo lời vợ anh Dũng, người ngồi trên chiếc xe Lexus đã hạ kính ô tô và buông lời chửi nam shipper. Khi tài xế Lexus xuống xe, nam shipper chủ động xin lỗi nên tài xế bỏ qua và quay lại xe. Mặc dù vậy, người ngồi ghế phụ trên xe Lexus vẫn tiếp tục chửi bới nam shipper.

Camera ghi lại diễn biến vụ nam shipper bị hành hung.

Bị mắng chửi, nam shipper đáp trả: “Xe bác đâm vào cháu, cháu chưa kịp làm gì bác đã hạ kính xuống chửi cháu rồi”. Nhân chứng cho biết, sau câu nói này, tài xế Lexus đã quay lại đánh nam shipper tới tấp. Sự việc chỉ dừng lại khi có 2 người trên xe Lexus xuống can ngăn.

Anh Dũng kể thêm, vì bị mất một bàn tay, cộng với việc chở hàng nặng nên nam shipper rất khó khăn trong việc lùi xe.

Nam shipper đã trình báo sự việc với cơ quan chức năng.

Liên quan đến sự việc, trao đổi trên báo VietNamNet, một lãnh đạo Công an quận Tây Hồ cho hay ngay sau khi nắm được vụ việc, cơ quan Công an đã vào cuộc, tập trung điều tra, làm rõ nguyên nhân. Cơ quan Công an sẽ thông tin khi có thông tin cụ thể về sự việc.