Ngày 11/2, liên quan đến vụ việc một nam nhân viên giao hàng (shipper) bị một người đàn ông lái xe ô tô hành hung tại ngách 50 ngõ 310 đường Nghi Tàm (phường Yên Phụ, quận Tây Hồ) gây xôn xao dư luận, UBND thành phố Hà Nội vừa có công văn chỉ đạo kiểm tra, xử lý thông tin báo chí phản ánh.

Cụ thể, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Hà Minh Hải có ý kiến chỉ đạo giao Công an thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, làm rõ và xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật, theo phản ánh của các cơ quan báo chí; báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện trước ngày 21/2.

Hình ảnh nam shipper bị tài xế ô tô Lexus hành hung qua camera- Ảnh: Báo điện tử An ninh Thủ đô.

Liên quan tới vụ việc này, cơ quan công an trưa nay đã triệu tập những người có liên quan tới làm việc.

Sau 1 ngày xảy ra sự việc, nạn nhân là một nhân viên giao hàng, hiện vẫn còn đau đầu choáng váng, mắt bên phải sưng to và hiện được lực lượng chức năng đưa đi giám định thương tật.

Trước đó, tối 10/2, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một thanh niên được cho là shipper bị người đàn ông hành hung nghi do va chạm giao thông. Theo clip, hồi 12 giờ 27 phút cùng ngày, camera của một gia đình ở địa bàn phường Yên Phụ, quận Tây Hồ đã ghi lại cảnh một thanh niên điều khiển xe máy và một người đàn ông điều khiển ô tô xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, người đàn ông dùng tay đánh, đấm liên tiếp vào mặt của nam thanh niên. Chưa dừng lại, người đàn ông lột mũ bảo hiểm của nam shipper để làm vật tấn công. Việc hành hung chỉ dừng lại khi có sự can ngăn của một số người đi cùng ô tô xuống can ngăn.

Sau khi đoạn clip được đăng tải, nhiều người đã bày tỏ sự bất bình với hành động hành hung người khác của người đàn ông lái xe ô tô.