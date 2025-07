Vụ nam shipper bị hành hung "không tiếc tay" tại Hải Phòng: Nhiều người quen lên tiếng bênh vực

Sau khi đoạn video ghi lại cảnh một nam shipper (người vận chuyển hàng) bị người đàn ông lạ mặt liên tục hành hung, vật ngã và liên tiếp đạp vào mặt ngay tại kho vận ở phường Dương Kinh (Hải Phòng) lan truyền đã khiến nhiều người lên tiếng bày tỏ thương xót và bênh vực.

Clip: MXH

Cụ thể, tài khoản N.T.Đ. chia sẻ sự việc lên mạng xã hội cho biết, vụ việc bắt nguồn từ mâu thuẫn giữa nam shipper và một khách hàng. Người này được cho là thường xuyên chậm chuyển khoản, nhiều lần nhận hàng nhưng không thanh toán đúng hẹn, buộc shipper phải liên tục nhắn tin, gọi điện đòi tiền.

Do quá nhiều lần gặp tình trạng này, nam shipper đã yêu cầu khách hàng chuyển khoản trước thì mới giao hàng về nhà. Trong lần gần nhất, shipper gọi điện giục thanh toán nhưng phía khách vẫn không chuyển, nên anh đã mang đơn hàng quay trở lại kho. Bức xúc vì bị từ chối giao hàng nên người này đã tìm đến và lao vào hành hung shipper một cách thô bạo.

Không chỉ vậy, người đăng tải đoạn clip cũng chia sẻ thêm:“Điều đáng nói là bạn ship này sinh năm 2002, rất ngoan và lễ phép. Người bé xíu có 48kg, từ ngày xảy ra sự việc bạn ấy rất sợ, xin nghỉ mấy hôm vì cứ lo lắng ra ngoài lại bị hành hung tiếp”.

Ngay bên dưới bài đăng, dù không ai chắc chắn nguyên do sự việc nhưng hàng loạt bình luận được cho là những người từng tiếp xúc với nam shipper đều đồng tình với việc nạn nhân là người rất lễ phép, hiền lành. Và dù cho nguyên nhân của sự việc có là gì thì mọi chuyện vẫn không thể giải quyết bằng bạo lực:

"Bạn này gần nhà em, học cấp 1 cùng em luôn ạ. Tính nó hiền như cục đất ấy. Trông nó cù lần như này mà nỡ lòng nào đánh nó vậy."

“Bạn ship này hay ship hàng cho nhà mình, sinh năm 2002, người nhỏ xíu mà ngoan ngoãn lễ phép nhất mà mình từng gặp. Ấn tượng đầu tiên nhìn bạn đấy ship hàng là cực kỳ thương, trông thương lắm, những đơn to người khác không nhận ship nhưng bạn ấy toàn nhận đơn to, còn to gấp mấy lần người bạn đấy. Vậy mà không hiểu sao có thể ra tay được với một người như thế. Mình ít khi lo chuyện bao đồng của người khác mà lần này phải chia sẻ.”

“Khổ thân, thằng bé chuyên giao cho chị, gửi nhà hàng xóm xong chị chuyển khoản trả. Nó gầy, hiền khô.”

“Công nhận ngoan và nhiệt tình. Hay ship (vận chuyển hàng) khu mình.”

Hiện vụ việc vẫn đang thu hút sự chú ý từ dư luận.