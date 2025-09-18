Mới đây, trên mạng xã hội không ngừng lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nam nhân viên quán cà phê tại khu đô thị Times City (phường Vĩnh Tuy, Hà Nội) bị khách hành hung ngã sõng soài xuống sàn nhà, khiến dư luận bức xúc.

Ngay sau đó, trong ngày 18/9, Công an địa phương cho biết đang tiến hành xác minh vụ việc. Nạn nhân là anh Đức (28 tuổi), con trai chủ quán cà phê, bị đánh vào mặt đến mức ngã xuống sàn. Nguyên nhân ban đầu được cho là xuất phát từ việc anh nhắc nhở khách không hút thuốc lá trong không gian kín.

Quán cà phê nơi xảy ra sự việc (Ảnh: Như Hoàn)

Chia sẻ với chúng tôi, bố nạn nhân, ông M kể lại:

"Hôm đó, tôi đang trên đường đi đón cháu nhỏ ở Đông Anh thì khoảng 17 giờ ngày 17/9, hàng xóm hốt hoảng gọi điện báo Đức bị người ta hành hung. Tôi vội vàng phóng về nhà, trong lòng chỉ cầu mong tin dữ ấy không quá nghiêm trọng. Thế nhưng, khi vừa bước vào, tôi chết lặng khi nhìn thấy mặt con trai sưng to, tím tái.

Điều khiến tôi xót xa hơn cả là sau khi bị đánh, Đức không hề phản kháng, cũng chẳng dám gọi điện cầu cứu gia đình. Nó chỉ lặng lẽ đi lên tầng, ôm chặt khuôn mặt đau đớn rồi nằm vật xuống giường. Thấy vậy, cả nhà tôi tức tốc đưa cháu đến bệnh viện Vinmec kiểm tra, sợ rằng những vết thương bên ngoài chỉ là phần nổi, còn bên trong cơ thể có thể đã bị tổn hại nặng."

Trước đó, chia sẻ với báo chí, ông M. cho biết, vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 17/9, tại quán cà phê của gia đình, một nhóm 5-6 người vào sử dụng dịch vụ tại quán nhà ông. Trong số này có một người đàn ông hút thuốc, mặc dù quán đã đặt biển thông báo "không hút thuốc lá".

Thấy hành vi ảnh hưởng tới những khách xung quanh, anh Đức đã nhiều lần nhắc nhở với thái độ lịch sự, nhưng người này vẫn phớt lờ. Khi anh Đức quay lại quầy thu ngân, một người khác trong nhóm bất ngờ tiến đến, đấm liên tiếp 2 phát vào mặt khiến anh choáng váng, ngã xuống sàn.

Nam thanh niên hành hung nhân viên (Ảnh từ clip)

Camera an ninh ghi lại cảnh một người đàn ông giơ tay ra hiệu và hô "thôi, thôi, thôi" trước khi cả nhóm rời quán.

Ông M. cũng cho biết thêm, sức khoẻ của Đức từ nhỏ vốn yếu ớt, tính tình hiền lành và nhẫn nhịn.

"Năm nay Đức 27 tuổi, cháu đã có một gia đình nhỏ êm ấm cùng người vợ trẻ và hai đứa con kháu khỉnh, đáng yêu. Đức chưa từng to tiếng hay va chạm với ai, quanh năm chỉ quẩn quanh phụ giúp gia đình kinh doanh quán cà phê. Với chúng tôi, nó là một người con hiếu thảo, một người cha hết mực thương con và là một người đàn ông sống rất trách nhiệm."

Cũng liên quan đến sự việc, mẹ nạn nhân, bà X chia sẻ: "Trước đó, con tôi có nhắc nhở một lần khi thấy nhóm thanh niên hút trong khu vực đông người, nhưng họ vẫn thản nhiên tiếp tục. Đến lần thứ hai cháu nhắc thêm, chỉ vài phút sau tôi xem lại camera thì thấy một bạn trong nhóm ra hiệu cho một người khác lao vào đánh con.

Trong camera, tôi nhìn rõ cảnh con trai mình bị đánh túi bụi, liên tiếp vào mặt và người, cháu không hề phản kháng, chỉ ôm mặt chịu đòn. Phải đến khi có một người trong nhóm giơ tay ra hiệu thì kẻ đánh mới dừng lại. Xem lại hình ảnh đó, lòng tôi đau thắt, vừa thương con, vừa phẫn uất vì con mình hoàn toàn vô tội.

Gia đình chúng tôi thực sự rất bức xúc trước hành vi côn đồ, coi thường pháp luật này và tha thiết mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc, xử lý nghiêm minh để trả lại công bằng cho con tôi."

Hiện sự việc vẫn đang nhận được sự chú ý từ dư luận.



