Vụ nam nhân viên quán cà phê Hà Nội bị đấm: Người chứng kiến hé lộ loạt câu nói và chi tiết ít ai biết trước khi sự việc bùng nổ

Ngày 18/9, Công an đang xác minh vụ việc nam nhân viên quán cà phê ở phường Vĩnh Tuy (Hà Nội) bị khách hành hung ngay trong lúc làm việc. Nạn nhân là anh Đức (28 tuổi), con trai chủ quán cà phê, bị đánh vào mặt đến mức ngã xuống sàn. Nguyên nhân ban đầu được cho là xuất phát từ việc anh nhắc nhở khách không hút thuốc lá trong không gian kín.

Trưa cùng ngày, chia sẻ thêm với chúng tôi, nam nhân viên của quán cà phê cũng là người chứng kiến từ đầu đến cuối sự việc ngày hôm đó cho biết, "Lúc ban đầu anh Đức có chạy qua nói với tôi rằng "có người hút thuốc ở trong quán kìa". Tôi chỉ nghĩ là người dân ở đây cũng có ý thức mà, chắc người ta chỉ hút mấy cái thuốc lá không mùi thôi.

Nhưng lúc sau, tôi lại nghe anh Đức nói, "Không, anh nhìn thấy cái tẩu kia kìa".

Một lúc sau, tụi em có nghe thấy mùi thuốc, mùi lửa... nên anh Đức có lại gần nhắc nhở lần đầu tiên là "Anh ơi, quán em không cho hút thuốc ở trong này đâu ạ. Đây là không gian kín ạ". Tuy nhiên, mấy vị khách đó đều không có phản ứng gì".

Theo nam nhân viên chứng kiến cho biết, sau khi tiến lại nhắc nhở lần thứ 2, anh Đức còn đi đốt nên thơm bên trong quán để át đi mùi thuốc lá. "Em vào bên trong quán vẫn tiếp tục nghe anh Đức nhắc lần 2 là "Các anh ơi, quán em không cho phép hút thuốc đâu". Và em còn nghe thấy 1 người trong nhóm khách nói vọng lại là ''vâng ạ".

Sau lúc đó thì em đi ngủ. Mãi lúc người kia xông hẳn vào trong quầy hành hung, đánh anh Đ. thì em mới bừng tỉnh".

Chia sẻ về tình trạng của Đ. sau khi bị đánh, nam nhân viên cho biết, "Anh Đức bị đau, nằm gục ở sàn. Em vùng dậy ra can ngăn thì anh kia đi ra ngoài, tiếp tục ngồi uống nước chứ không hề xin lỗi.

Trong sáng nay tôi cũng chưa thấy vị khách nào trong nhóm khách đó đến quán để xin lỗi hay giải quyết như bài đăng trên mạng xã hội".

Trước đó, chia sẻ với báo chí, ông N.Đ.M. (59 tuổi, trú phường Phúc Lợi) cho biết con trai ông là anh N.M.Đức (28 tuổi) chính là nạn nhân trong vụ việc.

Theo ông M., khoảng 14 giờ 30 phút ngày 17/9, tại quán cà phê của gia đình, một nhóm 5-6 người vào sử dụng dịch vụ tại quán nhà ông. Trong số này có một người đàn ông hút thuốc, mặc dù quán đã đặt biển thông báo "không hút thuốc lá".

Thấy hành vi ảnh hưởng tới những khách xung quanh, anh Đ. nhiều lần nhắc nhở với thái độ lịch sự, nhưng người này vẫn phớt lờ. Khi anh Đ. quay lại quầy thu ngân, một người khác trong nhóm bất ngờ tiến đến, đấm liên tiếp 2 phát vào mặt khiến anh choáng váng, ngã xuống sàn.

Camera an ninh ghi lại cảnh một người đàn ông giơ tay ra hiệu và hô "thôi, thôi, thôi" trước khi cả nhóm rời quán. Vụ việc khiến anh Đ. bị ù tai, đau vùng mặt bên trái, phải nghỉ ngơi trên tầng 2, không thể tiếp tục công việc.

Sau vụ việc, gia đình nhà ông M. đã làm đơn trình báo lên Công an phường Vĩnh Tuy.

