Vụ nam ca sĩ J bị "sờ gáy" vì hát ca khúc phản cảm: Xuất hiện đòn trừng phạt đầu tiên!

Vụ ồn ào nam ca sĩ nổi tiếng Hàn Quốc Jay Park (cựu thành viên 2PM) trình diễn bài hát có ca từ 18+ tại tiệc từ thiện do tạp chí W Korea tổ chức vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống. Trong tối 22/10, khắp mạng xã hội lan truyền thông tin "Một nam ca sĩ J đang chịu sự tẩy chay diện rộng, nhãn hàng ngừng hợp tác sau khi biểu diễn phản cảm tại sự kiện", tuy nhiên lại không nhắc tới cụ thể tên một ai. Ngay lập tức nhiều đồn đoán được đưa ra xoay quanh chữ cái J này.

Không lâu sau đó, tờ Allkpop làm rõ thông tin trên khi cho biết cựu thành viên 2PM vừa mới nhận lấy “cú ngã ngựa” đầu tiên sau khi dính bê bối nhạy cảm. Cụ thể, Jay Park đã bị gạch tên khỏi danh sách khách mời tham dự sự kiện ra mắt sản phẩm mới của 1 nhãn hàng do anh làm đại sứ.

Nguồn tin cho biết thêm, sự kiện vốn được lên lịch vào ngày 23/10 và được tổ chức ở quận Seongdong (Seoul, Hàn Quốc). Và chỉ trước đó đúng 1 ngày, Jay Park đã bị xóa tên khỏi dàn khách mời góp mặt trong sự kiện. Phía thương hiệu còn thông báo rộng rãi trên mạng xã hội về việc mời Taeyeon (SNSD) thay thế vào chỗ trống của Jay Park trong sự kiện sắp tới.

Jay Park chính thức bị gỡ tên khỏi dàn khách mời tham dự sự kiện do 1 nhãn hàng tổ chức vào hôm 23/10. Đáng nói, nam ngôi sao hiện đảm nhận vai trò đại sứ của thương hiệu này

Taeyeon được chọn để thay thế Jay Park trong thành phần khách mời ở sự kiện sắp tới

Trong diễn biến mới nhất, đại diện từ thương hiệu đã chính thức lên tiếng về việc Jay Park bỗng bị “bay màu” khỏi danh sách khách mời dù anh vẫn đang đảm nhận vai trò đại sứ: “Vì đây là sự kiện liên quan đến làm đẹp nên chúng tôi cần điều chỉnh đội hình khách mời để có thể làm nổi bật hiệu quả quảng cáo cho sản phẩm trang điểm mới. Sự thay đổi được thực hiện xuất phát từ mục đích giới thiệu, quảng bá sản phẩm của thương hiệu, không liên quan tới bất kỳ tranh cãi nào (ám chỉ tới ồn ào biểu diễn ca khúc nhạy cảm của Jay Park)”.

Phía nhãn hàng cũng giải thích về lý do chọn Taeyeon để thay thế Jay Park trong dàn khách mời: “Mặc dù việc thay thế người nổi tiếng chỉ 1 ngày trước sự kiện là điều rất hiếm gặp, nhưng những quyết định như vậy vẫn có thể xảy ra. Nguyên nhân là do 1 số thương hiệu toàn cầu không quen thuộc và chưa thể nhanh chóng thích nghi được với hoàn cảnh của thị trường Hàn Quốc. Taeyeon không phải là đại sứ chính thức của thương hiệu chúng tôi, tuy nhiên cô ấy là người yêu thích trang điểm và đã nhiệt tình đề cập tới các sản phẩm của chúng tôi trên kênh YouTube cá nhân. Chính vì lẽ đó, chúng tôi cảm thấy đây là 1 cơ hội tuyệt vời để mời cô ấy tới tham dự sự kiện”.

Dù đại diện của nhãn hàng đã đưa ra lời giải thích về việc thay thế Jay Park trong phút chót song netizen vẫn tin rằng, việc cựu thành viên 2PM bị gạch tên có liên quan tới bê bối nhạy cảm mới đây.

Jay Park hiện đang đối mặt với khoảng thời gian khó khăn trong sự nghiệp

Vụ ồn ào liên quan tới Jay Park bắt nguồn từ màn biểu diễn ca khúc Mommae tại tiệc từ thiện nhằm nâng cao nhận thức về ung thư vú mang tên Love Your W do tạp chí W Korea tổ chức vào hôm 15/10. Đáng nói, bài hát cựu thành viên 2PM mang tới sự kiện có ca từ mô tả trực diện cơ thể phụ nữ, trong đó có câu “Cặp song sinh trên ngực em”. Trên các diễn đàn mạng xã hội, nhiều khán giả nhấn mạnh, việc nam ca sĩ 8X trình diễn ca khúc có nội dung như vậy tại sự kiện nâng cao nhận thức về ung thư vú là hành động thiếu tinh tế, đi ngược hoàn toàn thông điệp của chiến dịch.

Màn biểu diễn của Jay Park ở sự kiện từ thiện do W Korea tổ chức mới đây khiến anh nhận về “cơn mưa gạch đá”

Giữa làn sóng chỉ trích, Jay Park đăng lời xin lỗi trên mạng xã hội vào ngày 16/10: “Sau khi sự kiện chính thức của chiến dịch nâng cao nhận thức về ung thư vú kết thúc, có buổi tiệc after-party và phần biểu diễn của nghệ sĩ. Tôi biết mọi người đến đây bằng thiện chí, nên tôi đã biểu diễn trên sân khấu giống như mọi khi mình vẫn hay làm. Tôi chân thành xin lỗi nếu bất kỳ bệnh nhân ung thư nào cảm thấy không thoải mái hoặc bị tổn thương khi xem màn trình diễn của tôi. Tôi mong mọi người luôn khỏe mạnh”.

Jay Park đăng đàn xin lỗi vì có tiết mục biểu diễn bị đánh giá là phản cảm trong đêm từ thiện

Jay Park chính thức ra mắt làng giải trí khi vừa tròn 15 tuổi. Anh từng hoạt động cùng nhóm 2PM trong giai đoạn từ năm 2008-2009. Nam ca sĩ có sự nghiệp solo thành công, anh mở công ty riêng AOMG và H1ghr Music hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc. Đến tháng 2/2022, Jay Park mở thương hiệu đồ uống và nhanh chóng đạt được thành công.