Vụ mỹ nam Trung Quốc ngã lầu tử vong: Mẹ ruột mất tích, 100 người tháo chạy vì bị 15 nghi phạm đe đọa?

Ngày 28/8, tờ China Times vụ việc Vu Mông Lung qua đời tiếp tục có những diễn biến mới, bất chấp cơ quan công an đã đưa ra kết luận nam diễn viên tử vong vì tai nạn ngã lầu do uống rượu say. Điều khiến truyền thông lẫn công chúng hoang mang nhất lúc này chính là mọi thông về Vu Mông Lung đang dần bị xóa sổ khỏi Internet Trung Quốc. Không chỉ thông tin xoay quanh cái chết của anh mà mới nhất Super Topic - group dùng để cập nhật tin tức liên quan đến người nổi tiếng trên MXH Weibo của Vu Mông Lung - đã bay màu đầy bất thường. Trước cảnh này, các netizen đều đặt câu hỏi tại sao lại xóa sạch mọi thông tin về Vu Mông Lung sau khi anh qua đời nêu chẳng có khuất tất trong vụ việc.

Không chỉ vậy, 1 blogger giải trí còn cho biết mẹ Vu Mông Lung đã mất liên lạc sau khi đến Bắc Kinh (Trung Quốc) lo liệu hậu sự cho con trai và nộp đơn khiếu nại kết quả điều tra. Người này lo lắng mẹ Vu Mông Lung đang bị thế lực tai to mặt lớn giam cầm, khống chế để ém nhẹm vụ việc. Không chỉ vậy, tất cả nghệ sĩ lên tiếng đòi công bằng, điều tra lại cái chết của Vu Mông Lung đều đã gỡ bài trên trang cá nhân. Trong đó, nữ diễn viên Tôn Lâm cho biết cô bị ai đó ném chậu hoa từ trên cao xuống gây thương tích ở đầu và phải nhập viện. Tôn Lâm đặt nghi vấn cô bị dằn mặt vì nói ra mặt trái showbiz trong vụ Vu Mông Lung tử vong.

Mẹ Vu Mông Lung được tiết lộ đã mất liên lạc. Trong khi đó, mọi thông tin liên quan đến cố diễn viên đều bị xóa bỏ khỏi Internet Trung Quốc đầy bất thường

Nữ diễn viên Tôn Lâm cho biết cô đã bị ném chậu hoa từ trên cao xuống, bị thương ở đầu sau khi lên tiếng đòi công lý cho cái chết của Vu Mông Lung

Ngoài ra, tờ QQ còn tìm hiểu được khoảng 100 hộ dân tại tòa chung cư nơi Vu Mông Lung tử vong đang rao báo nhà. Khi có truyền thông tiếp cận phỏng vấn, họ đều né tránh trả lời, từ chối cung cấp camera an ninh trong vụ việc. Cư dân mạng cho rằng nhiều khả năng các hộ dân nơi đây đều đã bị mua chuộc, đe dọa không được tiết lộ sự thật, phải đành tháo chạy khỏi hiện trường án mạng vì sợ liên lụy.

Khoảng 100 hộ dân ở tòa chung cư nơi Vu Mông Lung qua đời đã bán tháo nhà sau vụ việc

Theo các blogger, sở dĩ vụ việc của Vu Mông Lung kín bưng từ đầu đến cuối là do có thế lực lớn đứng sau che trời. Có 15 nghi phạm trong vụ việc, gồm con quan chức và nghệ sĩ. Họ đã tổ chức tiệc rượu, cho người dẫn dụ Vu Mông Lung tham gia rồi ra tay tra tấn, sát hại anh. Kẻ bị tố cáo là ác quỷ giết người gồm Thái Dịch Gia - con của bí thư trung ương Đảng Trung Quốc Thái Kỳ, CEO Châu Hạo, Trương Gia Vĩ, biên kịch Lý Minh, đạo diễn Hồ Hải Dương, Đỗ Cường.

Những người có liên quan, tiếp tay cho những kẻ trên hại chết Vu Mông Lung là Tân Khải - con ngoài giá thú của Thái Kỳ, đạo diễn Phương Lê, đạo diễn Trình Thanh Tùng, nữ diễn viên Tống Y Nhân (người tổ chức tiệc rượu), Viên Tử Văn, Viên Tử Hạo (hot influencer xuất thân Đại học Bắc Kinh, cánh tay phải của Tống Y Nhân), Cao Thái Vũ, Điền Hải Dung - dì của Tân Khải, Giao Mai Kỳ, Phó Tử Sát (hậu duệ của một lãnh đạo cấp cao), Phạm Thế Kỹ (người dụ dỗ Vu Mông Lung đến tiệc rượu và có tham gia tra tấn cố diễn viên).

Tống Y Nhân, Phạm Thế Kỹ bị tố tiếp tay cho ông lớn hại chết Vu Mông Lung

Trong tin nhắn cuối cùng được cho là Vu Mông Lung gửi đến mẹ trước khi mất, anh tiết lộ về việc bản thân bị 1 người có quyền lực thao túng, giam trong 1 căn hộ tối tăm, không có lối thoát. Nam diễn viên bày tỏ sự tuyệt vọng vì bản thân chỉ mơ ước được làm 1 nghệ chân chính, nhưng cuối cùng lại rơi vào cảnh tồi tệ này.

"Mẹ biết không, mỗi lần thấy số tiền họ chuyển khoản tới, con buồn nôn vô cùng. Đó không phải tiền con kiếm ra, đó là tiền bẩn. Con phải vội nói lời tạm biệt mẹ qua tin nhắn này. Họ có thể xông vào giết con bất kỳ lúc nào. Con không nói đùa, cũng không phải đang gặp ảo giác đâu mẹ ơi", blogger tung tin nhắn được cho là Vu Mông Lung gửi đến mẹ trước khi anh bị sát hại.

Vu Mông Lung được cho biết đã gửi tin nhắn cầu cứu cho mẹ ruột trước khi mất

Hiện, những thông tin nói trên vẫn chưa được người trong cuộc xác nhận. Tuy nhiên, cư dân mạng cho rằng vụ việc của Vu Mông Lung có quá nhiều uẩn khúc không thể lý giải, khiến chẳng ai có thể tin nam diễn viên này qua đời vì tai nạn ngã lầu, trừ khi cảnh sát công bố toàn bộ CCTV hiện trường, báo cáo điều tra, kết quả khám nghiệm tử thi, lời khai nhân chứng. Vu Mông Lung qua đời vào ngày 11/9. Tang lễ của anh đã được gia đình tổ chức kín đáo.

Nguồn: Sina, Sohu, China Times