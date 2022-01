Vụ mua bán lốt xe xuất khẩu tại Lạng Sơn: Hai cán bộ hải quan, công an liên quan thế nào?

Liên quan đường dây mua, bán lốt xe với giá từ 200 đến 300 triệu/xe nhằm có “vé” ưu tiên đi trước lên cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị xuất bán hàng sang Trung Quốc, CQĐT Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố, bắt tạm giam thêm 3 bị can về tội "Đưa hối lộ", trong đó có ông Phạm Văn Hoàn (SN 1969, nguyên cán bộ Phòng Cảnh sát môi trường (PC05), Công an tỉnh Lạng Sơn và Ngô Xuân Trường (SN 1983, cán bộ hải quan tỉnh Lạng Sơn).

Dư luận đặt câu hỏi vì sao hai vị cán bộ này phải chung chi, trong khi họ đang làm nhiệm vụ tại trạm kiểm soát liên ngành Dốc Quýt (Lạng Sơn). Trả lời câu hỏi này, nguồn tin từ nhà chức trách cho biết, quá trình điều tra vụ án, ngoài ông Hoàn và Trường, CQĐT cũng đã khởi tố, bắt tạm giam ông Lê Đức Quỳnh (SN 1978, lao động tự do) về cùng danh tội “Đưa hối lộ”.

Ông Lê Đức Quỳnh (trú tại xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn) là người có hàng xuất khẩu, nhưng do khi đưa xe hàng xuất khẩu đến khu vực biên giới đúng thời điểm tình trạng ùn ứ, hàng hóa có nguy cơ thối hỏng nên đã tìm đến em rể của mình là ông Ngô Xuân Trường, khi đó đang làm nhiệm vụ tại Trạm KSLN Dốc Quýt nhờ giúp đỡ mang tiền mua lốt xe. Sau đó, ông Trường và ông Hoàn đã thực hiện công việc phạm pháp kể trên.

Trước đó, ông Hoàn mang quân hàm trung tá, được Công an tỉnh Lạng Sơn quyết định điều động từ Phòng PC05, tăng cường lên Trạm kiểm soát liên ngành (KSLN ) Dốc Quýt tham gia gìn giữ trật tự trị an, chống buôn lậu, gian lận thương mại ở biên giới.

Còn ông Trường, trước khi đến nhận nhiệm vụ tại Trạm KSLN Dốc Quýt, là cán bộ công tác tại Chi cục hải quan cửa khẩu Tân Thanh (huyện Văn Lãng, Lạng Sơn).

Sau khi CQĐT Công an tỉnh Lạng Sơn vào cuộc, bóc gỡ đường dây phạm tội nêu trên, quá trình điều tra phát hiện ông Phạm Văn Hoàn, Ngô Xuân Trường có liên quan đến vụ án nên đã báo cáo với Cục hải quan và Công an tỉnh Lạng Sơn.

Sau đó, ông Trường được điều động từ Trạm KSLN Dốc Quýt về Văn phòng Cục hải quan Lạng Sơn.

Ông Hoàn được rút về Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh, sau đó viết đơn xin nghỉ hưu và đã được chấp thuận. Khi khởi tố, bắt tạm giam, ông Hoàn là cựu cán bộ công an.

Hiện vụ việc đang được công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục điều tra, mở rộng.