Liên quan đến vụ việc triệt phá băng nhóm lừa đảo sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán trái phép do Phó Đức Nam (thường được biết đến với tên gọi Mr Pips) cầm đầu, cơ quan Công an quận Cầu Giấy đã ra thông báo đối với người dân nào đã bị các đối tượng dụ dỗ nạp tiền đầu tư vào các sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán của đối tượng thì liên hệ với cơ quan công an để phối hợp giải quyết.

Hàng trăm lượng vàng bị thu giữ.

Theo tài liệu điều tra, trích xuất từ máy tính đã thu giữ của các đối tượng đến nay cơ quan điều tra đã xác định được 2.661 bị hại nạp tiền vào lần đầu với tổng số tiền khoảng gần 50 triệu USD.

Hiện, Cơ quan điều tra đã tiếp nhận đơn trình báo của 18 bị hại với tổng số tiền bị chiếm đoạt là 28.443.000.000 đồng (hai tám tỉ bốn trăm bốn mươi ba triệu đồng). Hiện còn rất nhiều bị hại khác chưa trình báo, cơ quan điều tra chưa xác định được thông tin, số tiền bị hại bị chiếm đoạt. Trong quá trình xác minh bị hại, cơ quan điều tra còn gặp nhiều khó khăn do bị hại nghĩ đây là những trang sàn chứng khoán là được cấp phép, chính thống, việc bị mất tiền là do may rủi nên nhiều bị hại không trình báo và khi được cơ quan Công an liên hệ thì không hợp tác, từ chối cung cấp thông tin của các đối tượng lừa đảo.

Đồng hồ và điện thoại liên quan vụ án.



Điển hình trong số bị hại trên có bị hại B.N.L (SN: 2002, Trú tại: Cẩm Phả, Quảng Ninh). L là sinh viên trường đại học FPT. Qua tìm hiểu trên mạng xã hội Facebook và Tiktok, L biết tới Phó Đức Nam là chuyên gia về đầu tư chứng khoán và thường xuyên đăng những video, hình ảnh về siêu xe, đồng hồ và nhà ở đắt tiền. L nảy sinh mong muốn bản thân mình cũng được như Phó Đức Nam nên khoảng đầu tháng 6/2024, L có nhắn tin cho Facebook Phó Đức Nam để kết bạn và làm quen nhằm mục đích tìm hiểu về các sàn Nam đang đầu tư.

Tại đây, Phó Đức Nam giới thiệu L đầu tư cổ phiếu thông qua sàn tên là JPexchange.com và hướng dẫn L mua các mã cổ phiếu như NVIDA, NOVELIS, XAUUSD, XAGUSD, WTI... L đã thực hiện tổng cộng 37 giao dịch chuyển tiền từ tài khoản cá nhân vào sàn chứng khoán của Phó Đức Nam sau đó bị cháy tài khoản. Tổng số tiền L bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản là 8.000.000.000 VNĐ (8 tỷ đồng).

Ngoài ra, nạn nhân khác được xác định là bị hại L.D.L (SN: 1990, HKTT: Nghi Lộc, Nghệ An). Ngày 07/05/2024, L nhận được cuộc điện thoại lạ của một người phụ nữ giới thiệu tên Phương Lan nhân viên tư vấn của công ty chứng khoán quốc tế Alpha, tư vấn cho L tham gia đầu tư, chỉ cần tạo tài khoản, nạp tiền, sẽ có người hướng dẫn cách chơi, là hình thức kinh doanh đơn giản, có thể kiếm thêm thu nhập…

Lúc đó, L chưa biết gì về đầu tư chứng khoán nên chưa tham gia, sau đó Phương Lan gọi điện liên tục để thuyết phục, dụ dỗ L thì L đồng ý. Phương Lan dùng Zalo “Phương Lan” gửi lời mời kết bạn với L và gửi cho L nhiều thông tin về những người tham gia đầu tư trước đã sinh lời. Sau đó, Phương Lan đề nghị L cung cấp Gmail, số tài khoản ngân hàng để Phương Lan tạo cho L tài khoản MT5 và tài khoản trên sàn gtmx.com. Sau khi L nạp tiền vào sàn thì ngày 06/06/2024, Phương Lan giới thiệu Hoàng Long nói là chuyên gia có kinh nghiệm đầu tư chứng khoán và sẽ hỗ trợ L.

Bản thân Hoàng Long là nhân viên kỹ thuật, có vai trò tư vấn, chăm sóc trực tiếp 1-1 cho L. Từ đó Hoàng Long giới thiệu và hướng dẫn L mua các mã cổ phiếu như XAUUSD, WTI, ITA20, EURUSD, BRENT….L đã thực hiện tổng cộng 06 giao dịch chuyển tiền từ tài khoản cá nhân vào sàn chứng khoán. Tổng số tiền L bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản là 5.600.000.000 đồng (Năm tỉ sáu trăm triệu đồng).

Tang vật vụ án.



Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nào đã bị các đối tượng dụ dỗ nạp tiền đầu tư vào các sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán có tên là GTMX, ALPHA TRDING, IQX, LONDONEX, IBMEX, ISWISS, TRUST, JASFX, DKTRADE, ACUEX, FXMILLS, HONOR, BOSTONMEX, JPEXCHANE, CHMARKET, ALPHATRADINGHUB, TM.COM, TRADTIME, ZENOMARKETS, GKFX, ENZOFX.COM, FX IQX thì liên hệ với Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội (Địa chỉ số 90 Nguyễn Du, phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội; Đ/c Bùi Quang Tùng - ĐTV, điện thoại 0989651412) hoặc Công an địa phương để được hướng dẫn và giải quyết.

Trước đó, thực hiện Công tác điều tra cơ bản và công tác trinh sát trên không gian mạng, Công an quận Cầu Giấy phát hiện 01 ổ nhóm đối tượng có nghi vấn sử dụng công nghệ cao để hoạt động phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh theo hình thức đầu tư chứng khoán dưới vỏ bọc là Công ty TNHH Artex Vina và các công ty ma do đối tượng Phó Đức Nam (Sinh năm: 1994; HKTT: Tổ 140 đường Chu Mạnh Trinh, Tổ 8, Khu phố 5, Phường 8, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu) và Lê Khắc Ngọ (Sinh năm: 1990, HKTT: Căn hộ 2906, Tòa S2 Khu nhà VP – DV 136 Hồ Tùng Mậu, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cầm đầu.

Căn cứ kết quả điều tra, xác minh ban đầu, CATP đánh giá đây là 1 ổ nhóm tội phạm lừa đảo hoạt động có quy mô lớn, hoạt động với phương thức, thủ đoạn phạm tội tinh vi, chuyên nghiệp, được phân công, phân cấp chặt chẽ; hoạt động phạm tội diễn ra chủ yếu trên không gian mạng.

Các đối tượng hoạt động có tổ chức, bố trí nhân viên tại nhiều văn phòng đặt tại các quận nội thành thuộc Thành phố Hà Nội, thuê chung cư cao cấp, được bảo vệ an ninh, an toàn cao để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cần tập trung đấu tranh triệt phá. Giám đốc CATP đã giao Công an quận Cầu Giấy xác lập chuyên án và phối với các đơn vị nghiệp vụ của CATP tập trung lực lượng và các biện pháp nghiệp vụ, thu thập tài liệu đấu tranh làm rõ để bắt giữ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.