Vụ Mercedes đỗ ở vỉa hè Hà Nội bị cào xước: Hé lộ bất ngờ về chi phí sửa chữa

Liên quan đến sự việc chị Đ.B.N. phản ánh việc chiếc xe Mercedes của chị đỗ ở vỉa hè bị cào xước gây xôn xao dư luận, nguồn tin trên báo Dân trí cho hay, chủ xe đã đem phương tiện đến gara kiểm tra, đánh giá mức độ thiệt hại. Kết quả cho thấy, tổng chi phí sửa chữa ước tính gần 120 triệu đồng.

Kể lại sự việc trên báo Lao Động, chị N. cho hay khoảng 19 giờ 55 phút đến 21 giờ 20 phút ngày 18/1 vừa qua, chị đến một nhà hàng để ăn tối và được nhân viên của nhà hàng hướng dẫn đỗ xe tại cửa một trung tâm tiếng Anh ở đường Phùng Khoang (phường Đại Mỗ, Hà Nội). Lúc này, trung tâm tiếng Anh đóng cửa, tắt điện. Chị N. có để lại số điện thoại trên xe để thuận tiện liên hệ khi cần.

Nhiều vị trí trên xe bị cào xước.

Sau đó, hình ảnh từ camera an ninh đã ghi lại cảnh một phụ nữ từ trong nhà bước ra, lớn tiếng. Người này cùng con gái có hành vi bẻ gương chiếu hậu, dùng mũ bảo hiểm đập vỡ kính chiếc Mercedes của chị N. Nữ chủ xe cho biết thêm, 2 mẹ con người phụ nữ vẫn tiếp tục to tiếng và còn dùng vật sắc nhọn cào xước nhiều vị trí trên thân xe dù thời điểm đó có người xung quanh chứng kiến, can ngăn.

Khi quay lại hiện trường, chị N. phát hiện xe bị hư hỏng và nhận thấy vụ việc có tính chất phá hoại tài sản nên đã đến Công an phường Đại Mỗ trình báo, cung cấp các đoạn clip trích xuất từ camera của xe và camera khu vực.

Hôm sau, khi chị N. liên hệ với con gái của chủ trung tâm tiếng Anh để trao đổi nhưng nhận lại thái độ thiếu thiện chí. Sự việc được chị N. chia sẻ trên mạng xã hội và nhận được sự quan tâm của dư luận, mong sự việc sớm được làm rõ.

Thông tin trên báo VTC News cho biết thêm, ngày 22/1, đại diện Công an phường Đại Mỗ, TP Hà Nội cho hay, đơn vị xác minh vụ hủy hoại tài sản xảy ra trên địa bàn.