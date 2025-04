Vụ mẹ giết con để trục lợi bảo hiểm: Dân mạng tràn vào Facebook "Ty Na" bày tỏ giận dữ

Những ngày qua, thông tin Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Tô Thị Ty Na (SN 1981; trú khu phố 3, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) để điều tra về hành vi sát hại con trai để trục lợi bảo hiểm đã gây chấn động dư luận cả nước.

Bị can Tô Thị Ty Na

Trên các trang mạng xã hội, nhiều người đã đăng tải các bài viết bày tỏ sự bức xúc tột độ. Trong khi đó, nhiều người đã vào trang Facebook được cho là của Tô Thị Ty Na để bày tỏ sự phẫn nộ.

Clip: Cơ quan CSĐT tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Tô Thị Ty Na

Theo ghi nhận, tài khoản Facebook có tên "Ty Na" bắt đầu có các hoạt động trong trạng thái công khai kể từ ngày 12-8-2021. Bài chia sẻ cuối cùng trên tài khoản này vào ngày 20-5-2022.

Theo đó, hoạt động đầu tiên người dùng mạng này chia sẻ ngày 12-8-2021 với tình trạng của mình là "đang hẹn hò". Dưới bài đăng này, vài ngày qua, nhiều người đã vào bình luận, bày tỏ bức xúc vì cho rằng chồng vừa mất năm 2019 trong khi con trai mới mất chỉ hơn 3 tháng nhưng người mẹ chẳng đau buồn gì, còn đăng trạng thái công khai "đang hẹn hò" như vậy.

Tài khoản Ty Na

Ngoài trạng thái đó, trên trang cá nhân của Facebook Ty Na đăng tải các hình ảnh Tô Thị Ty Na ôm hoa tươi, các loại trang sức đắt tiền, hàng hiệu… với các dòng chú thích có nội dung những món quà này được ai đó tặng. Trong đó, có hình ảnh Tô Thị Ty Na đeo chiếc nhẫn đính đá quý vừa mua ở cửa hàng trang sức, trị giá hơn 85 triệu đồng…

Bên cạnh đó, Facebook Ty Na còn đăng các bài viết kèm hình ảnh ôn lại kỷ niệm với chồng, con đã mất. Cụ thể, trong trạng thái đăng ngày 13-1-2022, Ty Na viết: "Nhanh quá anh à, 2 năm xa nhau rồi đó anh nhỉ. Anh đi để lại nhiều kỷ niệm tốt đẹp cho con, em sẽ nuôi con tốt khi không có anh bên cạnh, anh ở nơi đó phù hộ cho mẹ con em mạnh khỏe, mấy đứa học tốt nhé anh. Em và các con nhớ anh nhiều lắm…".

Ty Na khoe các món quà là trang sức đắt tiền

Ngày 26-4-2022, tài khoản Ty Na đăng hình ảnh gian thờ có di ảnh của con trai út với nội dung: "Mới đây mà đã 1 năm rồi! Nhanh quá con nhỉ, mong con sớm siêu thoát...".

Ngoài ra, Facebook Ty Na cũng đăng hình ảnh cánh tay của mình với hình xăm một gia đình có 5 người. Trong đó, hai vợ chồng ôm một đứa con nhỏ vào lòng, 3 đứa trẻ khác cùng nhau chơi đùa với chú thích Forever Mylove (có ý nghĩa là mãi mãi một tình yêu đối với gia đình).

Ngoài các bài viết đó, tài khoản Ty Na cũng thường xuyên đăng ảnh cùng các con, ảnh đi du lịch, phát video trực tiếp các hoạt động vui chơi cùng bạn bè, người thân…

Dưới các bài viết, ngoài một số bình luận của người quen từ 3-4 năm trước, hàng ngàn bình luận khác là của người dùng mạng bức xúc đã vào bày tỏ sự giận giữ 3-4 hôm nay.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, tối 5-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Tô Thị Ty Na trong thời gian 4 tháng để điều tra về tội giết người.

Theo Công an tỉnh Quảng Nam, vụ án mạng đã xảy ra vào đầu năm 2023. Vừa qua, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, đã chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh kiểm tra, rà soát các vụ việc liên quan.

Từ công tác kiểm tra rà soát, Cơ quan CSĐT đã tiến hành xác minh, giải quyết vụ việc chết người xảy ra ngày 2-1-2023. Kết quả điều tra xác định khoảng 22 giờ 5 phút ngày 2-1-2023, tại nhà Tô Thị Ty Na, cháu Nguyễn Văn Hoàng (SN 2017) là con ruột Na chết ở nhà vệ sinh. Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan Công an đã xác định đối tượng Na đã có hành vi giết cháu Hoàng, mục đích nhằm trục lợi bảo hiểm.

Được biết, năm 2001, TAND huyện Thăng Bình từng tuyên phạt bị cáo Ty Na 40 tháng tù về tội "Trộm cắp tài sản".

Diễn biến vụ án mẹ giết con trục lợi bảo hiểm ở Quảng Nam Năm 2019: • Chồng Tô Thị Ty Na mất vì bệnh hiểm nghèo. Năm 2021: • Con trai út Nguyễn Văn Hiếu (3 tuổi) tử vong, nguyên nhân ban đầu được cho là ngã vào xô nước. Ngày 2-1-2023: • Con trai kế út Nguyễn Văn Hoàng (SN 2017) tử vong trong nhà vệ sinh tại nhà riêng, được cho là ngã vào xô nước. Năm 2023: • Bà Nguyễn Thị Bích Tâm (cô ruột) nghi ngờ cái chết bất thường của 2 cháu, từng báo công an. • Công an huyện Thăng Bình điều tra, kết luận ban đầu chết do ngạt nước. • Tô Thị Ty Na nhận hơn 4 tỉ đồng tiền bảo hiểm sau cái chết của 2 con. • Có dấu hiệu tiêu xài hoang phí, đánh bạc. Ngày 3-4-2025:

• Công an khám xét nhà Tô Thị Ty Na, nhiều người dân quay clip, đăng mạng. Tối 5-4-2025: • Công an tỉnh Quảng Nam tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Tô Thị Ty Na về hành vi giết con để trục lợi bảo hiểm. Tối 6-4-2025: • Công an thực nghiệm hiện trường vụ án. Hàng ngàn người dân theo dõi.