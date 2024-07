Vụ mẹ chồng hạ bệ con dâu ồn ào nhất hiện nay: Bị tố "đào mỏ", cô gái bất ngờ hỏi về 8,5 cây vàng của hồi môn

Thời gian gần đây, cư dân mạng đang theo dõi sát sao “bùng binh” drama giữa mẹ chồng - nàng dâu - người thứ 3. Theo đó nàng dâu có tên viết tắt là Z.D bất ngờ đăng đàn tố chồng ngoại tình, mối quan hệ ngoài luồng này không những không bị phản đối mà còn được mẹ chồng ủng hộ.

Sau khi Z.D liên tục đăng bài thì mẹ chồng cô lên tiếng, hăm dọa con dâu bằng những lời lẽ nặng nề. Bà cho rằng, bản thân coi con dâu như con ruột, thường xuyên cho vay tiền, tạo điều kiện mua sắm đồ đạc, giúp đỡ chăm sóc các cháu nhưng không nhận lại được thái độ tích cực từ con dâu. Cụ thể mẹ chồng cho biết Z.D đã mượn 250 triệu đồng, 1 cây vàng, mượn thêm 30 triệu đồng nhưng lần nào chuyển tiền cũng thấy tiền “quay về”.

Mới đây, Z.D đã lên tiếng về thông tin vay tiền do mẹ chồng đăng tải. Cô cho biết nếu mẹ chồng đòi nợ thì nhà chồng cũng phải trả cho cô những gì đã bỏ ra. Theo lời Z.D, cô đã đưa cho chồng 8,5 cây vàng (khoảng 654 triệu đồng, theo tỷ giá hiện tại) cùng với sổ tiết kiệm để góp vốn làm homestay. Số vàng này là của hồi môn trong đám cưới và nhiều hơn so với những gì mẹ chồng cho cô mượn.

Nàng dâu cũng khẳng định tiền mình mượn thì đã trả, người rõ nhất là mẹ chồng và cô đồng ý sao kê bất cứ điều gì để chứng minh. Thậm chí cô còn tiết lộ thêm rằng khi cho mượn tiền, mẹ chồng cũng chỉ chuyển khoản cho con trai, không phải cho con dâu.

Ngoài ra Z.D còn nói rằng mình được ba chồng tặng 1 cây vàng trong đám cưới thì mẹ chồng cũng đem cất, con dâu không được cầm.

Diễn biến mới nhất được Z.D cập nhật

Cô thẳng thắn tuyên bố chuyện của người thứ 3 là người thứ 3, không liên quan đến tiền nong giữa mình và nhà chồng nên đề nghị mẹ chồng đừng đưa vào. “Đừng chạm tới giới hạn của tui. Sinh 3 đứa con đến giờ tui chưa chìa tay xin tiền mua sữa từ chồng hay mẹ chồng đâu” - nàng dâu này nói.

Đến sáng 8/7, tài khoản của mẹ chồng Z.D đã không còn tìm thấy trên Facebook nhưng chưa rõ lý do vì sao.

Trước đó, vào ngày 6/7, sau khi Z.D tố chồng ngoại tình, mẹ chồng cô cũng nhanh chóng xuất hiện ở drama bằng cách tung loạt tin nhắn với con dâu. Ngoài việc tố con dâu vay tiền không trả, bà còn cho rằng con dâu chỉ lợi dụng con trai mình, không có tình cảm vợ chồng gây tổn thương cho nhiều người.

Theo lời mẹ chồng, Z.D muốn gì cũng được hỗ trợ dù con dâu muốn đi học hay đi buôn đều được giúp đỡ. "Mẹ nói con về phụ kinh doanh nuôi 3 đứa cháu với mẹ, tiền con làm mẹ cũng sẽ cho con nhưng con không chịu. Kinh doanh tiền con thu, tiền mặt bằng mẹ trả, ai sướng như con nữa?” - bà nói.

Cùng với đó, mẹ chồng Z.D còn khẳng định vốn không có thiện cảm tốt với con dâu từ đầu, từng ngăn cản tình yêu của 2 con. Tuy nhiên, vì thương cháu nên bà quyết định chấp nhận, xem con dâu như “báu vật”. Song, mẹ chồng bức xúc khi con dâu chưa từng phải làm dâu 1 ngày, không khỏi thăm khi bà đau ốm, thích đi là đi thích về là về,... Ngoài ra, khi hai vợ chồng con gặp xích mích, bà dù dành nhiều lời khuyên nhưng không phân tích rõ ràng đúng sai, hoàn toàn chỉ trích, cho rằng con dâu không tốt, là “loại có bầu trước khi cưới”.

Những tin nhắn của mẹ chồng với con dâu

Đáng nói, mẹ chồng Z.D lại liên tiếp thay đổi thái độ khi nhắn tin với con dâu, lúc thì "ngọt ngào", lúc lại xưng hô "mày - tao" khiến cư dân mạng chóng mặt. Nhiều người bất bình vì mẹ chồng khi luôn dành những lời lẽ nặng nề, căng thẳng cho con dâu và hoàn toàn bênh con trai của mình. Ngoài ra, dân tình cũng cho hay, mẹ chồng chỉ chụp lại những tin nhắn của bản thân, không chụp toàn bộ cuộc trò chuyện nên không thể đánh giá con dâu có thực sự như lời kể.

Trước bình luận thắc mắc từ cư dân mạng, mẹ chồng Z.D gay gắt đốp chát, không ngại dùng những lời lẽ nặng nề, mang tính mạt sát để đáp trả.

Đến chiều 7/7, Z.D đã lên clip nói chuyện chồng ngoại tình đồng thời giãi bày về mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu sau khi kết hôn. Cô nghẹn ngào nói:

"Trong cuộc hôn nhân này, mẹ chồng đã chửi mẹ của tôi rất nhiều, nhắn tin, gọi điện bằng những lời lẽ thô tục, xúc phạm. Bà ấy nói mẹ tôi không biết dạy con, cứ có chuyện gì xảy ra thì lỗi đầu tiên là do tôi. Chồng tôi sai cái gì, xăm mình, hút thuốc... này kia đều là do tôi. Mẹ chồng nói ngày xưa chồng tôi rất ngoan nhưng từ khi quen tôi mới thành như vậy, nhưng mọi người xem tôi đi, trên người tôi không có một vết mực nào, xăm chân mày hay môi còn không dám thì sao lại xúi chồng mình làm. Từ xưa giờ mọi chuyện đều do tôi hết".

Cả vụ tố ngoại tình lẫn mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu vẫn đang nhận về sự chú ý từ cư dân mạng.