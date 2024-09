Vụ mẹ cho con mới sinh vào thùng xốp thả trôi sông ở Nghệ An: Bất ngờ lời kể của người mẹ

Vụ việc một cháu bé sơ sinh bị mẹ cho vào thùng xốp, thả xuống sông Vinh (đoạn qua khối Tân Hòa, phường Vinh Tân, TP.Vinh, Nghệ An) đang khiến dư luận xôn xao, bức xúc. Sự việc được người dân phát hiện vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 24/9. Rất may, mọi người đã kịp thời chèo thuyền vớt chiếc thùng xốp, đưa cháu bé lên bờ an toàn.

Trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ sự khó hiểu, không biết vì sao một người mẹ lại có thể có hành động như vậy.

"Sinh con ra nếu không nuôi được thì gửi con tới chùa, trại trẻ mồ côi để con có cơ hội được sống, được người khác nhận nuôi. Đem con thả xuống sông thì thật không thể hiểu nổi người mẹ này nghĩ gì?", một cư dân mạng bình luận.

Đoạn sông nơi cháu bé bị mẹ thả xuống.

Ngay khi nắm được thông tin, công an phường Vinh Tân đã vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc. Được biết, mẹ của cháu bé là Phan Thị P. (SN 1995), ở xóm 8, xã Hưng Nghĩa, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. P. mới sinh con trai được khoảng 4 ngày.

Công an phường Vinh Tân đã tiến hành lấy lời khai của P. và bà Ngô Thị N. (SN 1959, mẹ ruột của P.).

Thông tin trên báo Dân Trí cho biết, tại cơ quan công an, P. trình bày hoàn cảnh gia đình khó khăn, khi sinh con, em bé được bác sĩ chẩn đoán mắc nhiều bệnh. P. nhận thấy mình không có khả năng nuôi con nên đã xin ra viện.

Cháu bé được người dân cứu lên kịp thời.

Vào khoảng 16 giờ ngày 24/9, P. chở mẹ ruột cùng con mới sinh ra chợ Vinh mua một chiếc thùng xốp. Sau đó, khi đi ra khu vực bãi sông, cách cầu Tùng Binh khoảng 200m (thuộc khối Cộng Hòa, phường Vinh Tân), P. nói bà N. ngồi trên đường chờ còn bản thân đi xuống bãi bồi ven sông rồi đặt con trai mới sinh vào thùng xốp, thả trôi trên sông.

Sau khi sự việc bị phát hiện, P. được đưa về trụ sở công an còn cháu bé được đưa đến kiểm tra sức khỏe tại Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An. Cháu bé nặng 2,3kg, sức khỏe tương đối ổn nhưng có biểu hiện bị vàng da.