Vụ máy bay rơi ở Kazakhstan: Nga sẵn sàng hợp tác điều tra

Chuyến bay J2-8243 của hãng hàng không Azerbaijan Airlines, từ thủ đô Baku của Azerbaijan đã bay lệch hàng trăm km so với lộ trình dự kiến đến Grozny, thuộc vùng Chechnya, miền Nam nước Nga, và bị rơi ở bờ bên kia của Biển Caspi, cách thành phố Aktau, Kazakhstan khoảng 3 km. 38 người đã thiệt mạng và 29 người sống sót đang được điều trị.

Lực lượng cứu hộ khẩn cấp làm việc tại hiện trường vụ tai nạn máy bay chở khách của Azerbaijan Airlines gần thành phố Aktau, Kazakhstan ngày 25/12/2024. Ảnh: Reuters

“Khoảng 20 hoặc 30 phút sau khi cất cánh, chúng tôi cảm thấy hai tiếng nổ. Máy bay được cho là sẽ hạ cánh, nhưng không phải vậy. Có thứ gì đó phát nổ bên trong hai lần”, một hành khách kể lại.

Hiện cuộc điều tra từ hiện trường và lấy lời khai nhân chứng vẫn đang tiếp tục và chưa có kết luận cuối cùng về việc vì sao chiếc máy bay phải bay chệch hướng và bị rơi.

Trong thông báo mới nhất, ngày 27/12 hãng hàng không Azerbaijan Airlines nhận định, “sự can thiệp vật lý và kỹ thuật từ bên ngoài” có thể là nguyên nhân gây ra vụ tai nạn, song không nêu cụ thể. Truyền thông dẫn các nguồn thân cận với cuộc điều tra do Azerbaijan tiến hành cho biết, có khả năng chiếc máy bay đã bị hệ thống phòng không Nga nhận dạng nhầm và bắn hạ trong bối cảnh Ukraine sử dụng máy bay không người lái tấn công ở thời điểm đó. Hôm qua, người phát ngôn chính phủ Mỹ John Kirby cũng cho rằng có khả năng xảy ra trường hợp đó dựa theo những thông tin ban đầu.

Về phần mình, người đứng đầu cơ quan hàng không Nga Rosaviatsiya, ông Dmitry Yadrov thừa nhận, thảm kịch xảy ra trong một tình huống rất phức tạp gần sân bay Grozny – nơi đích đến của chiếc máy bay, đồng thời hé lộ lý do chiếc máy bay chuyển hướng.

“Cần phải xác định kỹ lưỡng mọi tình tiết của vụ việc. Tôi xin lưu ý rằng tình hình tại khu vực sân bay Grozny ngày hôm đó và những giờ đó khá khó khăn. Máy bay không người lái của Ukraine đã tiến hành các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự tại các thành phố Grozny và Vladikavkaz. Do đó, tại khu vực sân bay Grozny, tất cả các máy bay phải rời khỏi không phận được chỉ định ngay lập tức. Hơn nữa, gần sân bay Grozny có sương mù dày đặc, không thể nhìn thấy gì ở độ cao 500 mét.

Cơ trưởng của chiếc máy bay chở khách của Azerbaijan Airline đã cố gắng hạ cánh máy bay ở Grozny hai lần. Các nỗ lực này đều không thành công. Cơ trưởng đã được đề nghị hạ cánh ở các sân bay khác. Chiếc máy bay đã quyết định đến sân bay Aktau ở Kazakhstan. Có rất nhiều tình huống khác nhau phải được điều tra cùng lúc. Chúng tôi hoàn toàn sẵn sàng cho công việc này với sự hợp tác của các đồng nghiệp”, ông Yadrov nói.

Cùng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết ông không muốn đưa ra bất kỳ đánh giá nào cho đến khi cuộc điều tra chính thức đưa ra kết luận.

Hãng hàng không Azerbaijan Airlines thông báo sẽ tạm dừng các chuyến bay từ thủ đô Baku đến một số thành phố của Nga từ ngày 28/12, vì những lý do an toàn. Cùng ngày, hãng hàng không giá rẻ Flydubai của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) cũng thông báo hủy các chuyến bay đến 2 sân bay miền Nam nước Nga, từ nay đến ngày 3/1, vì các lý do kỹ thuật.