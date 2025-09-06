Vụ livestream tiền điện tăng cao ở Hưng Yên gây xôn xao dư luận: Đã có kết quả

2 ngày nay, mạng xã hội xôn xao trước đoạn livestream phản ánh tiền điện tăng cao dù đã tháo dây sau công tơ từ một tháng trước ở xã Ân Thi (Hưng Yên).

Cụ thể, vào khoảng 14 giờ chiều ngày 4/9/2025, tài khoản Facebook "Hồ Trường" đã livestream phản ánh rằng "dây sau công tơ đã tháo từ tháng trước nhưng công tơ vẫn quay, phát sinh 150 kWh". Ngay trong chiều cùng ngày, Đội Quản lý Điện lực khu vực Ân Thi đã trực tiếp đến hiện trường kiểm tra và làm việc với gia đình khách hàng.

Kết quả xác minh cho thấy dây sau công tơ của khách hàng được tháo vào ngày 5/8/2025, do vậy 150 kWh phát sinh từ 1/8 đến 5/8/2025 - tức là thời điểm xảy ra rò điện trước khi dây được tháo. Sau khi được giải thích rõ ràng, khách hàng đã hiểu, đồng thuận và tự gỡ bài đăng trên Facebook cá nhân.

Trước đó, vào ngày 4/8/2025, Đội Quản lý Điện lực khu vực Ân Thi – Công ty Điện lực Hưng Yên (trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc - EVNNPC) tiếp nhận phản ánh của khách hàng Trần Thị Thu, trú tại thôn Mai Xuyên, xã Ân Thi, về việc hóa đơn tiền điện tăng cao.

Vào ngày 5/8/2025, nhân viên Điện lực đã đến kiểm tra thực tế. Kết quả cho thấy hệ thống đo đếm hoạt động bình thường. Nguyên nhân được xác định là dây sau công tơ của khách hàng bị vỡ vỏ cách điện, gây rò điện, khiến sản lượng điện tiêu thụ tăng.

Dù đoạn livestream đã được khách hàng gỡ bỏ khỏi trang cá nhân nhưng nhiều trang facebook, tiktok vẫn đăng tải lại gây hiểu lầm trong dư luận. (Ảnh chụp màn hình)

Dù đây là sự hiểu lầm và khách hàng đã gỡ bỏ clip livestream, nhưng nhiều trang Facebook và TikTok vẫn sao chép, đăng tải lại đoạn video cũ, thậm chí còn cắt ghép, đưa nội dung sai lệch nhằm câu view, tăng tương tác, gây hiểu nhầm trong dư luận.

Chiều 5/9/2025, Đội Quản lý Điện lực khu vực Ân Thi phối hợp cùng khách hàng làm việc với Công an xã Ân Thi.

Tại buổi làm việc, chị Trần Thị Thu và chồng là anh Hồ Văn Trường (chủ tài khoản facebook Hồ Trường) thừa nhận việc chưa liên hệ ngành Điện để xác minh thông tin trước khi livestream, dẫn đến nội dung phản ánh chưa chính xác và bị các thế lực xấu lợi dụng, gây hiểu sai, lan truyền tiêu cực trên mạng xã hội.

Đội Quản lý Điện lực khu vực Ân Thi phối hợp cùng khách hàng Hồ Văn Trường làm việc với Công an xã Ân Thi.

Bên cạnh đó, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) và Công ty Điện lực Hưng Yên khuyến cáo người dân: Thận trọng, kiểm chứng kỹ lưỡng thông tin trước khi đăng tải hoặc chia sẻ trên mạng xã hội; Khi có thắc mắc về sản lượng điện tiêu thụ hoặc hóa đơn tiền điện, khách hàng nên liên hệ trực tiếp với Trung tâm Chăm sóc khách hàng EVNNPC qua số 1900 6769 hoặc đến các trụ sở Điện lực khu vực để được kiểm tra, xác minh và giải đáp kịp thời.