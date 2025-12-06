Vụ Lê Trung Khoa: Bắt Phạm Quang Thiện

Ngày 6-12, tin từ Bộ Công an cho biết Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Phạm Quang Thiện (SN 1978, trú tại phường Ô Chợ Dừa, TP Hà Nội) về tội "Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự.



Bị can Phạm Quang Thiện. Ảnh: Bộ Công an

Các quyết định tố tụng đối với Phạm Quang Thiện nằm trong quá trình mở rộng điều tra vụ án liên quan đến Lê Trung Khoa.

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét đối với Phạm Quang Thiện nêu trên. Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao điều tra, làm rõ vụ án, hành vi phạm tội của các bị can để xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, ngày 8-11-2025, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án "Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

Bị can Lê Trung Khoa. Ảnh: Bộ Công an

Theo Bộ Công an, kết quả điều tra vụ án có đủ căn cứ xác định Lê Trung Khoa (SN 1971 tại Thanh Hóa; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; trú tại số 1 ngõ 81 đường Láng, phường Đống Đa, TP Hà Nội) và Đỗ Văn Ngà (SN 1977 tại Gia Lai; Quốc tịch Việt Nam; Dân tộc: Kinh; trú tại xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai) đã có hành vi làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ngày 17-11-2025, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Trung Khoa, Đỗ Văn Ngà về tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Trung Khoa, Đỗ Văn Ngà nêu trên.