Vụ lật xe từ thiện tại Lào Cai: Dữ liệu camera hành trình của phương tiện vẫn được lưu trữ đầy đủ

Liên hệ với số điện thoại đăng ký là của người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Đức Linh Anh - đơn vị quản lý xe gặp nạn, người này cho biết, trước khi xe xuất bến, đơn vị đã tổ chức kiểm tra phương tiện theo quy định, có phiếu kiểm tra kỹ thuật của xưởng bảo dưỡng. Hiện nay, phía công ty đang phối hợp làm việc với các cơ quan điều tra của xã Phình Hồ và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai để phục vụ công tác xác minh vụ việc.

Theo thông tin từ đại diện doanh nghiệp này, dữ liệu camera hành trình của phương tiện hiện vẫn được lưu trữ đầy đủ trên hệ thống. Đối với cơ quan điều tra thuộc TP. Hà Nội, nơi doanh nghiệp đăng ký kinh doanh và hoạt động, bộ phận quản lý dữ liệu giám sát hành trình của đơn vị đã được liên hệ và đang thực hiện cung cấp dữ liệu liên quan theo đúng quy định pháp luật.

Theo các quy định về quản lý hoạt động vận tải hiện nay, xe vận tải hành khách từ 9 chỗ trở lên như xe trong vụ tai nạn bắt buộc lắp đặt camera theo QCVN 06:2024/BCA quy định về Thiết bị giám sát hành trình và ghi hình người lái xe do Bộ Công an ban hành. Camera này được lắp ở vị trí có thể ghi lại hình ảnh lái xe để truyền dữ liệu về doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước.

Đoạn đường xảy ra vụ tai nạn.

Đại diện doanh nghiệp cho biết thêm, tài xế điều khiển phương tiện trong vụ tai nạn là ông Đ.Đ.Th (sinh năm 1960, trú tại phường Thanh Xuân, TP. Hà Nội), là lao động của công ty, có hợp đồng lao động đầy đủ; tài xế đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Phía doanh nghiệp đã cử người đại diện đến thăm hỏi, động viên thân nhân người lao động bị nạn.

Theo thông tin mà phía doanh nghiệp nắm được, các lực lượng điều tra cùng Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, kiểm tra phương tiện và bước đầu xác định nguyên nhân sơ bộ của vụ tai nạn là do hệ thống phanh bị mất hiệu lực.

Cũng theo người này, do sự việc xảy ra đột ngột, ngay sau khi tai nạn xảy ra , doanh nghiệp đã cử đại diện có mặt tại khu vực xảy ra vụ việc để phối hợp làm việc với cơ quan chức năng, cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan và phục vụ công tác lấy lời khai. Đối với các nạn nhân trong vụ tai nạn, đơn vị cho biết sẽ trực tiếp đến thăm hỏi, chia sẻ với gia đình các nạn nhân trong thời gian sớm nhất.

Ông Nguyễn Tuyển - Trưởng phòng Quản lý vận tải và An toàn giao thông, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, từ ngày 1/1/2025, cơ quan công an là đơn vị quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình và thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, đồng thời khai thác dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình và các hệ thống camera để phục vụ công tác xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông. Hiện nay, phía Sở Xây dựng Hà Nội chưa trích xuất được dữ liệu liên quan đến vụ việc bằng hình thức trực tuyến. Theo ông Tuyển, đơn vị cũng đã trực tiếp liên hệ, làm việc với doanh nghiệp liên quan; tuy nhiên, do đại diện công ty đã lên tỉnh Lào Cai, nơi xảy ra vụ tai nạn, nên chưa thể làm việc trực tiếp.

Xe xảy ra tai nạn bẹp rúm, biến dạng.

Nhận định từ góc độ hạ tầng giao thông, ông Nguyễn Tuyển cho rằng, theo những thông tin và hình ảnh được phản ánh trên báo chí, tuyến đường nơi xảy ra tai nạn là đường cấp VI, có địa hình đèo dốc, quanh co với đoạn cua hình chữ S liên tiếp, trong khi độ dốc lên tới khoảng 18%, là mức không bảo đảm yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật. “Từ vụ việc này, cần rà soát lại điều kiện kỹ thuật của các tuyến đường tương tự, bổ sung biện pháp cảnh báo và nghiên cứu bố trí khu vực tránh nạn cho phương tiện nhằm hạn chế rủi ro tai nạn giao thông”, ông Tuyển nhấn mạnh.

Theo thông tin từ UBND xã Phình Hồ, đến khoảng 21h30 tối 27/12, thi thể các nạn nhân đã được bàn giao, đưa về gia đình để lo hậu sự. Tỉnh Lào Cai hỗ trợ 50 triệu đồng/người đối với các trường hợp tử vong và 5 triệu đồng/người đối với các nạn nhân bị thương.

Trước đó, như Báo Tiền Phong đã đưa tin, khoảng 7 giờ 40 phút ngày 27/12/2025, tại xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai, xảy ra vụ lật xe ô tô khách biển kiểm soát 29B-614.06, khiến 9 người tử vong, 9 người bị thương nặng. Hiện các nạn nhân bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Tối 27/12, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Tuấn Anh đã trực tiếp đến Bệnh viện Việt Đức để thăm hỏi, động viên các nạn nhân.