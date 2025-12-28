Vụ lật xe ở Lào Cai làm 9 người tử vong: 'Vẫn chưa tin em trai đã ra đi mãi'

Trưa 28/12, chúng tôi có mặt tại gia đình anh N.V.T (phố Bảo Linh, phường Hồng Hà, Hà Nội). Anh T là một trong những nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn lật xe tại Lào Cai xảy ra ngày 27/12.

Ngồi thất thần bên gian nhà, chị N.H.L (chị gái của anh N.V.T) vẫn không tin em trai mình đã ra đi mãi mãi. Đôi mắt đỏ hoe, giọng run run, chị nhiều lần nghẹn ngào khi nhắc đến em trai.

Chị L cho biết gia đình có 3 chị em, T là con út. Bố mất đã lâu. Đến nay, mới có chị cả lập gia đình, còn chị và T sống cùng mẹ.

Trước khi xảy ra vụ tai nạn, T làm việc tại một tập đoàn bất động sản lớn trong nước. Từ 3 năm trước, T bắt đầu tham gia các hoạt động thiện nguyện, hầu hết là chia sẻ với bà con vùng cao. Trung bình, 1-2 tháng T lại cùng các đoàn tham gia hoạt động thiện nguyện. Vì thế, khi T thông báo sẽ tham gia hoạt động thiện nguyện tại Lào Cai, mẹ và chị cũng chẳng ngạc nhiên.

T chỉ bảo con đi thiện nguyện tại Lào Cai từ tối thứ 6 (tối 26/12), đến tối Chủ nhật (28/12) sẽ về. Mẹ và chị L cũng chỉ biết thế.

Thông báo tin buồn của gia đình.

Trưa 27/12, chị nhận được tin từ công ty của em trai cho biết chiếc xe chở đoàn thiện nguyện đã gặp tai nạn và T đã tử vong. “Nhận được tin, tôi và mẹ khóc ngất”, chị L chia sẻ.

Nén đau thương, chị L thay mặt gia đình lên Lào Cai để làm các thủ tục đưa thi thể em trai về Hà Nội. Đến 1h ngày 28/12, thi thể em trai chị L được đưa về Hà Nội.

Sáng 28/12, gia đình đã tổ chức tang lễ cho T, đến đầu giờ chiều, tang lễ đã hoàn thành. “Tôi đã tự tay ký nhận các giấy tờ, làm thủ tục nhận thi thể cũng như tổ chức đám tang cho em. Thế nhưng, đến giờ tôi vẫn chưa tin là em tôi đã ra đi mãi mãi. Tôi vẫn nghĩ rằng, tối nay em ấy sẽ trở về”, chị L chia sẻ.

Căn nhà nhỏ của gia đình anh N.V.T.

Chị L cho biết khi lên đến nơi mới thấy đường sá khó khăn, cuộc sống của người dân cũng như các em học sinh còn thiếu thốn rất nhiều. Nhà nước cũng không thể quan tâm hết được từng người, từng nhà nên rất cần sự chung tay, chia sẻ của cộng đồng. "Tôi và gia đình rất ủng hộ hoạt động thiện nguyện của cộng đồng như T đã làm. Tuy nhiên, các thành viên khi tham gia hoạt động thiện nguyện cần chú trọng ý bảo vệ an toàn cho mình”, chị L chia sẻ.

Như Báo Tiền Phong đưa tin khoảng 7h40 ngày 27/12/2025, tại thôn Mù Thấp, xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai, xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khi ô tô chở đoàn thiện nguyện mang biển kiểm soát 29B-614.06 bị lật trên đoạn đường dốc do va vào hộ lan (tôn lượn sóng) khoảng 50 m, theo hướng xã Hạnh Phúc đi xã Phình Hồ.

Hậu quả khiến 9 người tử vong (trong đó 8 người tử vong tại chỗ, 1 người tử vong trên đường đi cấp cứu) và 9 người khác bị thương nặng. Hiện tại, các nạn nhân bị thương được cấp cứu, điều trị tại các cơ sở y tế địa phương và trung ương.