Vụ lật xe đi từ thiện khiến 9 người chết: Cô gái 22 tuổi thoát nạn vì dừng hành trình giữa chừng

Sự việc lật xe chở đoàn từ Hà Nội lên Lào Cai làm từ thiện khiến 9 người tử vong đã khiến dư luận bàng hoàng, đau xót. Trong số những người lên chuyến xe đi từ thiện, xuất phát từ Hà Nội có D.L. (sinh năm 2003, ở Hà Nội). Tuy nhiên, thời điểm xe gặp nạn, L. không có trên xe do đã dừng nghỉ ở địa điểm trước đó.

Chia sẻ trên báo Dân trí, L. kể, đây là lần thứ 2 cô tham gia đi trao quà cho học sinh vùng cao. Trước khi xuất phát, L. đã thấy mệt mỏi, hơi sốt nhưng vẫn cố gắng đi. L. sau đó sốt cao, chóng mặt, buồn nôn khi xe vừa chuyển bánh. Cô ngủ thiếp đi rồi tỉnh dậy lúc 2 giờ 30 phút, các thành viên khác trong đoàn đã chìm vào giấc ngủ.

L. đã xuống xe trước khi chiếc xe gặp nạn cách quán ăn sáng khoảng 5km. (Ảnh: Tiền Phong)

Đoàn dừng lại ăn sáng tại một quán bánh cuốn trên đường nối quốc lộ 32 với tỉnh lộ 174 lúc khoảng 6 giờ sáng. Lúc này, L. rất mệt, không ăn được gì, chỉ muốn nằm nghỉ. Cô xin phép mọi người ở lại quán bánh cuốn nghỉ ngơi, không tiếp tục hành trình vì sợ sức khỏe không đảm bảo, sẽ ảnh hưởng đến cả đoàn.

Ăn xong, mọi người động viên L. rồi tiếp tục lên đường. Đến khoảng 8 giờ, khi đang sốt cao mê man, L. nghe tiếng gọi hốt hoảng của bà chủ quán bánh cuốn, báo tin chiếc ô tô chở đoàn đã bị lật khiến nhiều người tử vong.

Cô gái trẻ bàng hoàng, mất vài giây mới kịp trấn tĩnh rồi nhanh chóng nhờ người dân địa phương chở ra hiện trường (cách quán bánh cuốn khoảng 5km) bằng xe máy. Ra tới nơi, L. sững sờ khi nhìn thấy hiện trường ngổn ngang, đổ nát, chiếc xe chở cả đoàn bẹp dúm, kính vỡ tan, đồ đạc vương vãi khắp nơi. Cô gái sau đó hỗ trợ việc nhận dạng thi thể.

Đoàn xe gặp nạn khi chỉ còn cách điểm đến vài cây số. (Ảnh: Tiền Phong)

Đến sáng 28/12, L. trở lại Hà Nội sau khi hoàn tất các thủ tục liên quan. Cô gái trẻ không thể chợp mắt suốt chuyến xe về Hà Nội vì ám ảnh. 2 ngày qua là những ngày đau đớn, khó khăn nhất trong cuộc đời L., bởi chỉ sau một đêm, những người anh, người chị mang tấm lòng thiện nguyện, luôn muốn giúp đỡ mọi người đã ra đi mãi mãi khi còn nhiều dự định dang dở.

May mắn sống sót, L. cảm thấy trân trọng cơ hội được về nhà, gặp bố mẹ và nói lời yêu thương với mọi người xung quanh.

Chiếc xe chở đoàn từ thiện gặp nạn khiến 9 người ra đi mãi mãi.

Trước đó, nguồn tin trên báo VnExpress cho biết, vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra lúc 7h40 ngày 27/12 tại Km35 quốc lộ 32 nối tỉnh lộ 174, đoạn qua thôn Mù Thấp, xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai. Thời điểm trên, chiếc xe 29 chỗ mang BKS 29B-614.xx do ông Đỗ Đăng Thịnh (65 tuổi, ở phường Thanh Xuân, Hà Nội) điều khiển vừa qua đỉnh dốc và bắt đầu xuống đoạn dốc dài, cong. Lúc này, hệ thống phanh bất ngờ mất hiệu lực khiến xe lao nhanh, trôi tự do, va vào hộ lan rồi lật ngửa.

Vụ tai nạn khiến 9 người tử vong và 9 người bị thương. Các nạn nhân bị thương hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai.