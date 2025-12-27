Vụ lật xe chở đoàn đi từ thiện khiến 9 người chết: Nhân chứng kể lúc xe lật, nạn nhân rơi ra ngoài

Vụ việc chiếc xe 29 chỗ chở đoàn nhiều giáo viên đi từ thiện ở Lào Cai, không may bị lật khiến 9 người tử vong đã khiến dư luận vô cùng bàng hoàng, đau xót.

Chia sẻ VOV.VN, anh Mùa A Dê (ở thôn Mù Thấp, xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai) kể, thời điểm xảy ra sự việc, anh đang cho gà ăn thì thấy tiếng xe rất to, đi nhanh nên đã đưa các con vào trong nhà. Sau đó, anh Dê thấy chiếc xe bị lật.

Người đàn ông tiết lộ, cảnh tượng lúc đó rất sợ, khiến vợ con anh bật khóc. Vợ chồng anh Dê cùng hàng xóm sau đó đã mang chiếu trong nhà ra rồi bê người bị nạn ra và gọi điện trình báo công an xã. Sau đó thì cơ quan chức năng cùng máy móc, phương tiện đến cứu người bị nạn.

Chị Lý Thị Máy (Ảnh: Báo Dân trí)

Một nhân chứng khác là chị Lý Thị Máy, nhà ở ngay điểm xe bị lật kể, lúc đó chị nghe tiếng ầm ầm ở con đường phía sau nhà. Chị Máy hoảng loạn, chạy ra phía sau ôm con chạy về vì lúc đó, con chị đang chơi ngoài sân, gần đường.

Sau khi ổn định tinh thần, vợ chồng chị Máy gọi điện cho công an xã báo có tai nạn. Sau đó, họ ra ứng cứu nạn nhân. Lúc 2 vợ chồng xuống thì thấy có 2 người rơi ra ngoài. Họ thấy thảm, rồi cùng mọi người bê nạn nhân vào chỗ nằm.

Chiếc xe hư hỏng nặng sau tai nạn.

Chiếc xe gặp nạn khi chỉ còn cách điểm trường 3km.

Trao đổi trên báo Dân trí, cô Tòng Thị Vân, Phó Hiệu trưởng Trường mầm non Họa Mi (xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai) thông tin, theo lộ trình, đoàn từ thiện di chuyển từ TP. Hà Nội lúc 1 giờ ngày 27/12. Đến 6 giờ 30 phút cùng ngày, đoàn đến trung tâm xã Hạnh Phúc ăn sáng rồi tiếp tục di chuyển tới điểm trường Tà Gênh để tặng quà.

Đoàn dự kiến sẽ đến nơi vào khoảng 9 giờ 30 phút nhưng không may lại gặp nạn khi chỉ còn cách điểm trường khoảng 3km. Nữ hiệu phó chia sẻ thêm, đây là nhóm các cá nhân tự nguyện, tự quyên góp quần áo, chăn màn và đồ ăn để hỗ trợ học sinh với tổng giá trị quà tặng khoảng 40 triệu đồng.

Thượng tá Phạm Vân Thảo, Phó Trưởng phòng CSGT, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, lực lượng chức năng đang xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn thương tâm trên. Ban đầu xác định, trước khi xảy ra tai nạn, xe khách di chuyển với tốc độ rất nhanh, trong khi đoạn đường xảy ra vụ việc có nhiều khúc quanh co và dốc.

Theo lãnh đạo UBND xã Phình Hồ, nguyên nhân ban đầu được nhận định có thể do xe mất phanh trên đoạn dốc dài, song nguyên nhân cụ thể hiện vẫn đang được xác minh, làm rõ, theo nguồn tin trên báo Tiền Phong.

Nơi xe khách gặp nạn nhìn từ trên cao. (Ảnh: Báo Tiền Phong)

Vụ việc khiến 9 người tử vong.

Trước đó, dư luận bàng hoàng trước thông tin chiếc xe 29 chỗ mang BKS 29B-614.06 chở đoàn đi từ thiện bị lật ngửa, gây thiệt hại nặng nề về người. Vụ việc xảy ra khoảng 7 giờ 40 phút ngày 27/12 tại Km35 đường nối quốc lộ 32 với tỉnh lộ 174 thuộc thôn Mù Thấp, xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 18 người. Vụ việc khiến 9 người tử vong và 9 người bị thương.

Danh tính 9 người tử vong được xác định là: Trần Liên Hương (SN 1981, trú tại phường Đống Đa, TP. Hà Nội); Nguyễn Văn Thắng (SN 1989, trú tại phường Từ Liêm, TP. Hà Nội); Lê Thị Thanh Thủy (SN 1972, trú tại phường Đống Đa, TP. Hà Nội); Nguyễn Phương Thảo, (SN 1979, trú tại phường Mễ Trì, TP. Hà Nội); Phan Trung Anh (SN 1995, trú tại phường Bắc Giang, Bắc Ninh); Huỳnh Thị Anh Đào (SN 1981, trú tại Quận 7, TP. Hồ Chí Minh); Nguyễn Thị Bích Ngọc (SN 1979, trú tại phường Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội); Phạm Thị Thanh Mai (SN 1987, trú tại tỉnh Thái Nguyên); Đỗ Ngọc Thịnh (lái xe, SN 1960, phường Thanh Xuân Bắc, TP. Hà Nội (tử vong trên đường đi cấp cứu).