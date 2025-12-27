Vụ lật xe 9 người tử vong: Nữ giáo viên bật khóc vì quà từ thiện chưa kịp trao, thảm kịch đã đến

Liên quan đến vụ lật xe chở đoàn thiện nguyện từ Hà Nội lên Lào Cai, chiều 27/12, trao đổi với báo Dân trí, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết tính tới 12h cùng ngày, vụ tai nạn nêu trên đã khiến 9 người tử vong và 9 người bị thương.

Cụ thể, vụ tai nạn xảy ra vào lúc 7h40 cùng ngày tại Km35 đường nối quốc lộ 32 với tỉnh lộ 174 thuộc thôn Mù Thấp, xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai.

Chiếc xe khách bị biến dạng hoàn toàn sau vụ tai nạn (Ảnh: Yên Bái).

Theo Cục CSGT, trước đó tài xế Đ.Đ.T. (SN 1960, trú tại Thanh Xuân, Hà Nội) điều khiển xe khách BKS 29B-614.xx chở đoàn thiện nguyện gồm 18 người (cả lái xe) di chuyển từ Hà Nội lên điểm trường thôn Tà Ghênh thuộc trường Mầm non Họa Mi, xã Phình Hồ.

Khi xe khách đi đến địa điểm nêu trên thì va vào hộ lan đường dẫn đến bị lật úp về phía lề đường phải.

"Vụ tai nạn đã khiến 9 người chết, 9 người bị thương, ô tô bị hư hỏng nặng. Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai sau đó huy động tối đa lực lượng phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức cứu nạn, đưa người bị thương đi cấp cứu và khám nghiệm hiện trường theo quy định", vị đại diện Cục CSGT thông tin.

Chia sẻ với báo Lao động, cô Tòng Thị Vân - Phó Hiệu trưởng Trường mầm non Hoạ Mi cho biết khi hay tin xe chở đoàn thiện nguyện gặp tai nạn, nhiều giáo viên Trường mầm non Hoạ Mi (xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai) vội vã đến hiện trường

Trước mắt các cô giáo là cảnh tượng khiến ai cũng lặng người: chiếc xe ôtô 29 chỗ bẹp rúm, nhiều phần thân xe biến dạng; đồ đạc, quần áo và nhu yếu phẩm để tặng học sinh rơi vãi ngổn ngang bên vệ đường.

Cô Tòng Thị Vân - Phó Hiệu trưởng Trường mầm non Hoạ Mi bàng hoàng trước sự việc. Ảnh: Báo Lao động

Trao đổi với Lao Động, cô Tòng Thị Vân - Phó Hiệu trưởng Trường mầm non Hoạ Mi không ngăn được những dòng nước mắt, nghẹn lời: Theo lộ trình, đoàn thiện nguyện di chuyển từ TP Hà Nội lúc 1h sáng 27/12, 6h30 đến trung tâm xã Hạnh Phúc ăn sáng.

Khoảng 6h45 đoàn tiếp tục di chuyển đến điểm trường Tà Gênh để tặng quà và nấu ăn.

Qua trao đổi, đây là nhóm các cá nhân tự nguyện, tự quyên góp quần áo, chăn màn và đồ ăn để hỗ trợ học sinh với tổng giá trị quà tặng khoảng 40 triệu đồng.

"Điểm trường có 105 học sinh, đều là con em đồng bào dân tộc, hoàn cảnh còn nhiều khó khăn. Các con được thầy cô báo trước sẽ có đoàn lên thăm, ai cũng háo hức từ nhiều ngày nay.

Dự kiến khoảng 9h30 đoàn sẽ đến nơi nhưng không may lại gặp nạn giữa chừng (cách trường 3km). Hôm trước anh Phùng Mạnh Quân – trưởng nhóm đã liên hệ với trường và chuyển quà lên trước. Trong khi cả trường nóng lòng chờ đợi thì không ngờ lại xảy ra sự việc đau lòng như vậy", cô Tòng Thị Vân xót xa.

Chiều cùng ngày, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Lào Cai cho biết, danh tính 9 người bị thương trong vụ việc gồm:

1. Phùng Mạnh Quân, 37 tuổi, trú tại Hà Nội;

2. Đỗ Thị Nhật Hồng, 37 tuổi, trú tại Hà Nội;

3. Hoàng Ngọc Anh, 24 tuổi, trú tại Hà Nội;

4. Phạm Thị Thuý Hằng, 44 tuổi, trú tại Hà Nội;

5. Nguyễn Phương Thảo, 18 tuổi, trú tại Hà Nội;

6. Lý Công Chiều, 29 tuổi, trú tại Hà Nội;

7. Nguyễn Thị Phương Khuyên, 26 tuổi, trú tại TPHCM;

8. Trần Bảo Yến, 22 tuổi, trú tại Hà Nội;

9. Phạm Trung Kiên, trú tại Hà Nội.

Danh tính 9 nạn nhân tử vong đang tiếp tục được làm rõ.