Vụ lật ca nô ở Phú Quốc khiến 15 du khách Ấn Độ tử vong: Khởi tố thêm Phan Võ Kiều Trúc Linh SN 1993

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang khởi tố thêm Phan Võ Kiều Trúc Linh để điều tra hành vi điều động người không đủ điều kiện điều khiển ca nô AG-26751, liên quan vụ lật ca nô khiến 15 du khách Ấn Độ tử vong ở Phú Quốc.

Liên quan đến vụ án lật ca nô tại Phú Quốc khiến 15 du khách Ấn Độ tử vong. Chiều ngày 14/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang (Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra) cho biết đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự “Điều động người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông đường thuỷ”, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phan Võ Kiều Trúc Linh (sinh năm 1993, ngụ Tổ 5, Cây Thông Ngoài Cửa Dương, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Điều động người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông đường thuỷ”.

Cơ quan CSĐT tống đạt các quyết định và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phan Võ Kiều Trúc Linh. Ảnh: Công an tỉnh An Giang

Trong quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định: Phan Võ Kiều Trúc Linh đã có hành vi điều động Nguyễn Hồng Hải (sinh năm 1969, ngụ tại xã Sơn Kiên, tỉnh An Giang; tạm trú tại Khu phố 6, An Thới, đặc khu Phú Quốc) là người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện ca nô mang số hiệu AG-26751. Quá trình di chuyển, ca nô bị lật tại vùng biển Hòn Mây Rút Ngoài, khu vực An Thới, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang vào ngày 11/7/2026, làm 15 du khách quốc tịch Ấn Độ tử vong.

Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 11/7/2026, ca nô mang số hiệu AG-26751 do Nguyễn Hồng Hải điều khiển xuất bến từ Hòn Mây Rút Ngoài để vào Cảng quốc tế An Thới, chở 32 hành khách quốc tịch Ấn Độ, 03 thuyền viên và 01 hướng dẫn viên người Việt Nam. Sau khi xuất bến khoảng 400 m, ca nô bất ngờ bị lật.

Lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn, đưa 21 người đi cấp cứu; tuy nhiên, 15 người đã tử vong.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang khẩn trương chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Công an đặc khu Phú Quốc và các lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ, lấy lời khai những người có liên quan để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, ngày 12/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố vụ án hình sự; đồng thời ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Hồng Hải để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy”.

Hiện vụ việc đang được Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.