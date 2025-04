Vụ lan can rơi làm 3 nữ sinh nhập viện, Trường Đại học Vinh nói gì?

Chiều 14/4, ông Trần Bá Tiến, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Vinh đã có báo báo gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo; Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An, Công an tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An; Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Vinh về vụ việc lan can rơi khiến 3 nữ sinh nhập viện .

Hiện trường vụ việc

Theo báo cáo , khoảng 9h30 sáng 14/4, đã có một sự cố xảy ra tại Trường tiểu học, THCS và THPT Thực hành sư phạm, Trường Đại học Vinh.

Một khung lan can từ tầng 4, tòa nhà A6, Trường tiểu học, THCS và THPT Thực hành sư phạm, Trường Đại học Vinh rơi xuống sân trường, trúng 3 nữ sinh đang đứng phía dưới, gây thương tích cho ba nữ sinh.

Ba nữ sinh gồm N.P.G.T, N.N.H.T và V.K.Q, đều là học sinh lớp 9B của trường. Sau khi sự việc xảy ra, nhà trường đã kịp thời đưa các em học sinh đi cấp cứu tại các bệnh viện.

Trong ba học sinh bị thương, em Q. đang được theo dõi chấn thương ở vùng đầu, cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An. Hai em còn lại bị nhẹ hơn, cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh.

Nhà trường đã thông tin và phối hợp với các cơ quan chức năng sớm xác minh rõ sự việc.

Lan can tầng 4 bị gãy, rơi trúng 3 nữ sinh đứng dưới sân trường

Trong số 3 nữ sinh bị thương, em V.K.Q bị một phần xương sọ não vỡ cắm vào tổn thương mạch máu não. Các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An đã phẫu thuật cho em Q., hiện em Q. đang được theo dõi, điều trị.

Nữ sinh N.N.H.T cũng đang được chăm sóc tích cực tại Bệnh viện đa khoa thành phố Vinh do bị mất máu, choáng nặng và có vết thương hở vùng đầu.