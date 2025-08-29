Vu Lan 2025: Đạo hiếu & Dân tộc – Hồn thiêng Tổ quốc

Tháng Bảy âm lịch trở lại, mang theo không khí báo hiếu, nhắc nhở mỗi người con hướng về cha mẹ, tổ tiên và cội nguồn dân tộc. Tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội), trong đêm diễn, công chúng được thưởng thức nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc: "Đất Việt tiếng vọng ngàn đời" (Lê Quang) qua giọng ca Lê Anh, Lê Trang và nhóm Chuông Gió; "Vu Lan Ca", "Huyền thoại mẹ" của Bảo Trâm; "Tình cha", "Người con đạo hiếu", "Yêu dân tộc Việt Nam" do Ngọc Sơn, Quách Tuấn Du thể hiện,… Mỗi tiết mục như một nén hương lòng, khắc họa thông điệp tri ân đấng sinh thành và tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.

Khán phòng rực sáng ánh đèn, nhưng trong lòng khán giả lại dâng lên những ký ức về tình cha, nghĩa mẹ, về lời ru và hơi ấm gia đình – nền tảng nuôi dưỡng đạo hiếu trong tâm thức người Việt.

Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Thông tin - Truyền thông Trung ương phát biểu về ý nghĩa ngày lễ Vu Lan

Phát biểu tại chương trình, Hòa thượng Thích Gia Quang – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Thông tin – Truyền thông T.Ư Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhấn mạnh: "Vu Lan không chỉ là nghi lễ, mà đã khắc sâu vào tâm thức, trở thành lẽ sống. Biết bao người con đã gác lại tuổi xuân để giữ cho đất nước trọn vẹn hình hài. Ở nơi suối vàng, các anh hùng liệt sĩ chắc hẳn sẽ mỉm cười khi thấy nhân dân hôm nay vẫn vẹn tròn tấm lòng tri ân, đáp nghĩa."

Khoảnh khắc cài hoa hồng lên áo – biểu tượng thiêng liêng của tình hiếu thảo trong mùa Vu Lan 2025.

Vu Lan 2025 mang ý nghĩa đặc biệt khi gắn với những dấu mốc trọng đại: 50 năm Giải phóng miền Nam, 80 năm Cách mạng Tháng Tám, 80 năm Quốc khánh 2/9. Chương trình không chỉ là một đêm nghệ thuật, mà còn là bản hòa ca của hiếu nghĩa, tri ân và tình yêu Tổ quốc.

Từ năm 2014 đến nay, "Vu Lan – Đạo hiếu & Dân tộc" đã trải qua 11 mùa, trở thành hành trình nuôi dưỡng đời sống tinh thần của hàng triệu trái tim Việt. Năm nay, chuỗi hoạt động trải dài từ nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn (Quảng Trị) đến Tuyên Quang: trao quà học tập cho học sinh vùng cao, tổ chức cuộc thi online "Thắp đạo hiếu, sáng hồn dân tộc" với hàng trăm tác phẩm dự thi.

Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban tổ chức và ông Nguyễn Hải Trung, Thứ trưởng Bộ Dân tộc & Tôn giáo trao giải Nhất thể loại tác phẩm Viết

Tác phẩm "Những nhà sư liệt sĩ trong ngôi chùa gần ngàn năm tuổi" của Nguyễn Đình Minh và tranh vẽ "Đạo và đời hòa hợp" của Nguyễn Nhật Vinh đã giành giải Nhất, gây xúc động mạnh mẽ. Điểm nhấn trên sân khấu là phóng sự nghệ thuật "Dấu ấn tu sĩ Phật giáo Việt Nam trong sự nghiệp kháng chiến cứu quốc", tái hiện hình ảnh những nhà sư "cởi áo cà sa, khoác chiến bào" cùng dân tộc đi qua kháng chiến.

Ban Tổ chức cũng trao quà tới 5 Mẹ Việt Nam Anh hùng và 11 thân nhân gia đình thương binh, liệt sĩ – lời nhắc nhớ về đạo lý "uống nước nhớ nguồn".

Những món quà tri ân xin được gửi đến các nhà tài trợ – tấm lòng vàng đồng hành cùng Vu Lan 2025

Một chương trình ý nghĩa như Vu Lan 2025 không thể thiếu sự chung tay của các Nhà tài trợ. Ban Tổ chức trân trọng ghi nhận sự đồng hành của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank), Công đoàn Ngân hàng Chính sách Xã hội, Đạo tràng Phật tử chùa Khai Nguyên (Hà Nội), Dầu gội Dược liệu Nguyên Xuân - Công ty CP Dược phẩm Hoa Linh, Công ty TNHH Công nghệ và Dược phẩm Biocare, Công ty Cổ phần Tập đoàn Quốc tế Mỹ Việt, Tập đoàn vàng bạc đá quý DOJI.

Sự đồng hành của các đơn vị và cá nhân tiêu biểu không chỉ là nguồn lực quý báu, mà còn là minh chứng cho tinh thần sẻ chia, lan tỏa những giá trị nhân văn của mùa hiếu hạnh.

Khi ánh đèn sân khấu khép lại, Vu Lan 2025 để lại trong lòng người tham dự thông điệp sâu sắc: hiếu nghĩa không chỉ trong gia đình mà còn gắn với tình dân tộc, tình Tổ quốc. Chương trình nghệ thuật "Vu Lan – Đạo hiếu & Dân tộc 2025" đã khép lại, nhưng dư âm vẫn ngân vang, như một lời nhắn gửi: hãy để mỗi hành động tử tế hôm nay trở thành nén hương tri ân dâng lên tiền nhân, để đạo hiếu mãi là mạch nguồn bất tận trong đời sống người Việt.