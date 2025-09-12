Vụ kiện 68 cá nhân tổ chức lan truyền tin giả của Vingroup: Đây là một việc văn minh!

Theo thông cáo báo chí của Tập đoàn Vingroup: Ngày 08/09/2025, Tập đoàn Vingroup tiến hành khởi kiện dân sự, trình báo cơ quan chức năng và gửi văn bản tới các Đại sứ quán về việc 68 tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đưa thông tin sai sự thật về tập đoàn trên mạng Internet.

Thông cáo nêu rõ: "Việc Vingroup kiên quyết đấu tranh với các hành vi xuyên tạc, bịa đặt, cố ý dẫn dắt dư luận không chỉ nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp mà còn vì lợi ích xã hội cũng như sự tôn nghiêm của pháp luật".

Đến ngày 10/9, Tập đoàn Vingroup cho biết, chưa đầy 24 giờ sau khi công bố khởi kiện 68 tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đưa thông tin sai sự thật, đã có hơn 50 kênh/trang mạng xã hội chủ động gỡ bỏ các clip và nội dung bịa đặt, xuyên tạc.

Các kênh/trang này thuộc nhiều nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok, YouTube… Trong đó, một số nằm trong danh sách 68 đối tượng bị Vingroup khởi kiện.

Trong số hơn 50 chủ tài khoản, đã có người chủ động đăng tải nội dung xin lỗi và đính chính công khai trên trang cá nhân; một số khác gửi thư xin lỗi đến Vingroup và các cơ quan chức năng. Điển hình, kênh BLV Đoàn Chình BDS đã đăng tải công khai nội dung xin lỗi và đính chính.

Sự việc này đã lập tức thu hút sự chú ý từ dư luận. Nhiều ý kiến cho rằng, việc Vingroup khởi kiện chính là 'hành động văn minh' trong một xã hội thượng tôn pháp luật.

Trên trang cá nhân của mình, ông Lê Quốc Vinh (Chủ tịch Le Group of Companies) cho hay:

"VinGroup khởi kiện. Tôi cho là văn minh.

68 tổ chức, cá nhân bị Vin kiện dân sự tội đăng tin giả là các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước sở hữu các trang thông tin, trang cá nhân trên mạng xã hội. Đúng sai gì, pháp luật sẽ giải quyết, tốt hơn nhiều so với việc cãi vã trên mạng, hay là sử dụng các biện pháp hành chính.

Tin giả - fake news là vấn nạn lớn của xã hội. Kẻ tung tin giả không phải cứ khơi khơi bịa ra một thứ hoàn toàn không có. Nó tinh vi hơn nhiều. Kẻ tung tin giả thường sẽ dựng lên một câu chuyện, bóp méo một sự thật nào đó trên cơ sở vài yếu tố gọi là có thật, nên dễ thao túng niềm tin của con người (disinformation). Nhưng, thủ đoạn tàn bạo nhất là gán ghép một ý nghĩa, một thuyết âm mưu hoàn toàn trái ngược với sự thật cho một điều hiển nhiên nào đó, khiến bẻ ngược cả niềm tin của con người. Tôi gọi loại này là malinformation.

Tôi đã từng lập ra trang chống tin giả, từ hồi Covid, để cảnh báo cho nhân dân. Chính tôi cũng từng bị tung tin vu khống và đã giúp rất nhiều doanh nghiệp, cá nhân chống chọi với tin giả gây ra những cuộc khủng hoảng trầm trọng, nên tôi hiểu rất rõ những ưu nhược điểm của các biện pháp phòng chống tin giả.

Bạn có thể thanh minh, bạn có thể tố cáo với cơ quan chức năng, nhưng ít ai khởi kiện. Từng có doanh nghiệp đã khởi kiện thành công, nhưng không nhiều người làm thế. Và vì vậy, tin giả vẫn hoành hành.

Bài đăng của ông Lê Quốc Vinh

Theo thông tin từ tạp chí Doanh nghiệp hội nhập, ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cũng đã khẳng định hành vi tung tin giả, bịa đặt, xúc phạm danh dự, uy tín của tổ chức, cá nhân là vi phạm pháp luật và đã có chế tài xử lý nghiêm, kể cả hình sự.