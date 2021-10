Vụ khống chế 2 người đàn ông đi tiêm vắc xin Covid-19: Công an chính thức lên tiếng

Báo Tin tức dẫn thông tin từ cơ quan công an xác minh không có việc cán bộ công an đánh đập người dân như thông tin trên mạng xã hội quy kết.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo Công an thị xã Tân Uyên đã phối hợp với lãnh đạo phường Phú Chánh chỉ đạo xác minh làm rõ vụ việc. Đồng thời, vận động ông N.H.T (người bị khống chế trong clip) gỡ bài đăng trên các tài khoản mạng xã hội để không làm ảnh hưởng đến công tác chống dịch của địa phương.

Trong ngày 1/10, cán bộ công an H.T.Tr (người trực tiếp khống chế ông T.) đã chấn chỉnh thái độ, tác phong làm việc. Đồng thời, anh Tr. bị đình chỉ công tác và điều động về đơn vị khác thuộc Công an thị xã và chờ xem xét xử lý vi phạm, công khai xin lỗi người dân.

Công an thị xã Tân Uyên cũng cho nguồn trên hay sẽ tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quy trình công tác, điều lệnh Công an nhân dân và rút kinh nghiệm nhắm chân chỉnh thái độ, tác phong, văn hóa ứng xử của cán bộ chiến sĩ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Báo Bình Dương ngày 1/10 cũng đưa tin về buổi gặp gỡ, xin lỗi gia đình ông T. của Công an thị xã Tân Uyên phối hợp với Ban Tuyên giáo Thị ủy Tân Uyên và UBND phường Phú Chánh vì hành động thiếu kiềm chế của chiến sĩ công an phường tại điểm tiêm vắc xin ngừa Covid-19.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo công an địa phương mong muốn gia đình đồng cảm, chia sẻ với sự việc ngoài ý muốn và thông cảm cho những khó khăn trong công tác phòng chống dịch bệnh của lực lượng công an hiện nay.

Tại buổi gặp gỡ gia đình ông T., nguồn trên dẫn lời ông Nguyễn Tấn Thy, Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND phường Phú Chánh nói tinh thần của người cán bộ là phục vụ nhân dân nên sau khi nắm bắt thông tin sự việc, chính quyền địa phương xin tiếp thu những thiếu sót trong công tác thực hiện nhiệm vụ của lực lượng chức năng với tinh thần cầu thị, nghiêm túc. Đây là bài học lớn kinh nghiệm trong việc xử lý tình huống, ứng xử với người dân của cán bộ địa phương.

Trước đó, tối 30/9, ông Nguyễn Tấn Thy cho VOV hay sự việc gây xôn xao xảy ra tại điểm tiêm chủng Covid-19 ở khu phố Phú Trung vào khoảng 14h chiều ngày 30/9 khi phường Phú Chánh có tổ chức tiêm vắc xin mũi 2 cho người dân.

Tuy nhiên, do người dân tập trung đông nên lực lượng yêu cầu ai có giấy mời thì được tiêm đồng thời ra phía ngoài chờ đến lượt để tiêm. Sau đó, đồng chí công an cầm loa đọc tên người có giấy mời để vào tiêm.

Mặc dù công an liên tục nhắc nhở người dân xếp hàng và giãn cách nhưng ông T. lại dùng điện thoại quay hình nên bị đồng chí công an yêu cầu ngừng quay. Người anh của ông T. phản ứng lại thì bị lực lượng công an khống chế.

