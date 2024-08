Vụ khởi tố, bắt cán bộ Thanh tra: Nhân viên Kiểm ngư ra đầu thú

Đối tượng Đinh Thành Lập xin đầu thú tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh

Theo Công an tỉnh Kiên Giang, sau khi Công an tỉnh Kiên Giang kêu gọi những ai có liên quan đến nhóm đối tượng hoạt động phạm tội trên vùng biển Kiên Giang sớm ra đầu thú; mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh (Phòng Cảnh sát hình sự) phối hợp cùng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện An Minh và Kiên Lương đã tiếp nhận 02 đối tượng xin đầu thú về hành vi “Đưa, nhận hối lộ” do có liên quan đến vụ án.



Ngày 02/8/2024, các đối tượng Đinh Thành Lập, sinh năm 1982 (thường trú xã Thạnh Lộc, huyện Giồng Riềng) là nhân viên hợp đồng dài hạn - thuyền viên tàu tuần tra, kiểm soát trên tàu Kiểm ngư, Chi cục Kiểm ngư thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang và đối tượng L.V. L thường trú xã Bình An, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang là ngư dân đánh bắt hải sản trên vùng biển đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang (Phòng Cảnh sát hình sự) xin đầu thú về hành vi “Đưa, nhận hối lộ” do liên quan đến các vụ án xảy ra trên vùng ven biển từ An Minh đến Kiên Lương do Phạm Minh Quyết, Trần Thanh Liêm cùng đồng bọn thực hiện, đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã điều tra, khởi tố, bắt giam 12 đối tượng.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý.

Công an tỉnh Kiên Giang tiếp tục kêu gọi các đối tượng, người có liên quan đến các vụ việc “Đưa, nhận và môi giới hối lộ; Cưỡng đoạt tài sản, Cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng …”, sớm ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Đồng thời, thông báo rộng rãi đến người dân, người biết việc, người bị hại trong các vụ việc trên và bà con ngư dân tham gia khai thác trên vùng biển từng bị nhóm đối tượng trên xâm phạm trong quá trình tham gia khai thác hải sản, thì mạnh dạn cung cấp thông tin tố giác tội phạm đến Phòng Cảnh sát hình sự địa chỉ số 507, đường Nguyễn Chí Thanh, phường Rạch Sỏi, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, số điện thoại: 02973.863.513 hoặc liên hệ trực tiếp đồng chí Thượng tá Nguyễn Thanh Có, Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự, số điện thoại: 0913.091.900, mọi thông tin cung cấp được giữ, đảm bảo an toàn bí mật.

Khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam 03 đối tượng Nguyễn Thái Ngạn, Nguyễn Tấn Dũng, Trần Thanh Liêm (lần lượt từ trái qua phải).

Khởi tố, bắt tạm giam cán bộ Thanh tra

Trước đó, Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, mở rộng điều tra vụ án liên quan đến nhóm bảo kê, phạm tội trên vùng biển xảy ra tại ấp Kim Qui B, xã Vân Khánh, huyện An Minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh (Phòng Cảnh sát hình sự) phối hợp Công an huyện An Minh đã tiến hành khởi tố bổ sung vụ án hình sự “Đưa, nhận và môi giới hối lộ”.

Đồng thời, Công an tỉnh Kiên giang khởi tố bổ sung tội đưa hối lộ đối với bị can Phạm Minh Quyết (đối tượng cầm đầu). Khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam 03 đối tượng về hành vi “Nhận hối lộ” và “Môi giới hối lộ”.

Cụ thể, ngày 13/7/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang (Phòng Cảnh sát hình sự) phối hợp Công an huyện An Minh đã tiến hành khởi tố bổ sung tội đưa hối lộ đối với bị can Phạm Minh Quyết.

Trước đó bị can Phạm Minh Quyết đã bị khởi tố, tạm giam về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Đồng thời Cơ quan Công an khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam bị can Trần Thanh Liêm, sinh năm 1970, (thường trú lô 33, căn 10, đường số 2 khu dân cư An Bình, phường An Bình, thành phố Rạch Giá) về hành vi nhận hối lộ.

Bị can Trần Thanh Liêm nguyên là cán bộ Thanh tra thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang.

Khởi tố, bắt tạ giam đối với bị can Nguyễn Tấn Dũng, sinh năm 1966 (thường trú tại tổ 3, ấp Hòn Chông, xã Bình An, huyện Kiên Lương) và Nguyễn Thái Ngạn (tên thường gọi Long), sinh năm 1986 (thường trú tại Tổ 11, ấp 9 Chợ, xã Đông Hoà, huyện An Minh) về hành vi môi giới hối lộ.

Hiện vụ việc đang được lực lượng Công an tiếp tục điều tra, xử lý.

Quá trình điều tra xác định ngoài tội “Gây rối trật tự công cộng”, Phạm Minh Quyết và các đồng phạm khác còn thực hiện hành vi đưa hối lộ, nhận hối lộ và môi giới hối lộ như: thông qua mối quan hệ với Ngạn, Quyết biết Ngạn quen với Trần Thanh Liêm có khả năng chi phối được lực lượng Kiểm Ngư nên đã nhờ Ngạn kết nối tạo mối quan hệ với người này nhằm mục đích lợi dụng sự ảnh hưởng Liêm này để chi phối lực lượng Kiểm Ngư trong việc tuần tra kiểm soát và giúp các tàu cào lụa có thể khai thác trái phép.

Sau khi được Liêm đồng ý giúp đỡ, Quyết trực tiếp huy động những người cùng hợp tác, làm ăn chung gom tiền để Quyết đưa tiền cho Ngạn và Dũng trực tiếp đưa cho Liêm hoặc chuyển tiền vào tài khoản của Liêm nhiều lần với số tiền 50 triệu đồng.

Trong một diễn biến liên quan, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện An Minh đã thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét đối với bị can Đặng Văn Thắm, sinh năm 1983 cư trú tại ấp Kim Qui B, xã Vân Khánh, huyện An Minh về hành vi “gây rối trật tự công cộng”.

Theo đó, ngày 03/7/2024 lực lượng chức năng đã thi hành lệnh bắt, khám xét nơi ở của bị can Đặng Văn Thắm, qua đó đã thu được nhiều tài liệu, đồ vật có liên quan để điều tra xác minh, làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng.

Đặng Văn Thắm là đối tượng thứ 7 bị bắt liên quan đến các vụ việc tại vùng biển trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Ngày 04/6/2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an huyện An Minh tiếp tục điều tra, bắt tạm giam thêm một đối tượng tên Phạm Văn Xia, sinh 1978, cư trú tại ấp Mương Đào B, xã Vân Khánh, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang liên quan đến nhóm đối tượng hoạt động phạm tội gây rối trật tự công cộng trên địa bàn ven biển các huyện, thành phố từ An Minh đến Kiên Lương.

Ngày 28/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện An Minh đã bắt tạm giam Phạm Minh Quyết (là đối tượng cầm đầu, 40 tuổi), ngụ ấp Kim Quy B, xã Vân Khánh và Thái Quốc Tịnh (28 tuổi), ngụ ấp Bần B, xã Thuận Hòa, huyện An Minh.

Theo Công an tỉnh Kiên Giang, từ tháng 7/2023, nhóm đối tượng này đã cấu kết với một số đối tượng khác tự ý bao chiếm mặt nước biển trên vùng khai thác tự do ven bờ từ An Minh đến Kiên Lương.

Khi người dân đến đánh bắt hải sản trên vùng khai thác nói trên, đối tượng Quyết chỉ đạo đàn em đánh đuổi không cho họ đánh bắt hoặc cho đánh bắt nhưng phải bán cho chúng với giá rẻ hơn giá thị trường.

Nếu người dân không đồng ý các đối tượng này đe dọa, thậm chí dùng hung khí rượt đuổi, đánh trọng thương người dân, gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn.