Một số biến thể UAV Lancet của Nga.

Trong cuộc trò chuyện với hãng Sputnik, chuyên gia an ninh Ai Cập, Đại tá Hatem Sabe đã chỉ ra những điểm chính khiến máy bay không người lái Lancet của Nga rất phù hợp với chiến tranh hiện đại:

Kinh tế chiến tranh: Máy bay không người lái được thiết kế để hoạt động hiệu quả trong các tình huống phải đối mặt với mạng lưới phòng không dày đặc, radar và hệ thống phức tạp, xe tăng và pháo binh — UAV có thể phá hủy các hệ thống đắt tiền trong khi chi phí sản xuất bản thân lại thấp, biến nó thành một "công cụ kinh tế hiệu quả".

Tính linh hoạt chiến thuật: Khả năng bay lượn của Lancet biến nó thành một kẻ săn mồi tích cực trên chiến trường, chứ không chỉ là một loại đạn dược. Điều này làm giảm nhu cầu về các cuộc không kích tốn kém và giảm thiểu rủi ro cho máy bay có người lái.

Vượt qua hệ thống phòng không tầm ngắn: Máy bay không người lái cũng có thể khai thác các điểm yếu của hệ thống phòng không tầm thấp, cho phép nó vượt qua hầu hết các lớp bảo vệ để đạt được mục tiêu chiến đấu.

Không chỉ là một loại đạn dược: Điều làm nên hiệu quả thực sự của nó là khả năng tích hợp với các hệ thống trinh sát, trí tuệ nhân tạo và mạng lưới chỉ huy, nâng tầm Lancet từ một vật thể bay đơn thuần thành một vũ khí thông minh chết người.

Các loại vũ khí bay lượn như vậy đang trở thành chuẩn mực mới trong các cuộc xung đột hiện đại, với các cường quốc lớn tạo ra các hệ thống phức tạp kết hợp máy bay không người lái, trí tuệ nhân tạo và chiến tranh điện tử, trong khi các nước khác chỉ đơn giản là mua UAV giá rẻ.

Điều này tạo ra sự mất cân bằng khi khả năng tấn công không còn đồng nghĩa với khả năng sống sót trên chiến trường, mở ra một kỷ nguyên mới của chiến tranh chi phí thấp, hiệu quả cao và buộc các quân đội phải xem xét lại học thuyết chiến đấu, Hatem Saber nhấn mạnh.

Cũng theo vị chuyên gia này, trong cuộc tấn công tháng 12 năm 2025, Lancet đã thể hiện khả năng đáng kinh ngạc của mình khi bay xa tới hơn 100km để chặn xuồng tự sát của Ukraine trên Biển Đen.

"Quân đội Ukraine đêm 4 tháng 12 tìm cách tấn công bán đảo Crimea bằng xuồng tự sát và máy bay không người lái. Lực lượng trinh sát của Nga phát hiện một xuồng mang tên lửa đối không AIM-9, dữ liệu mục tiêu được chuyển cho đơn vị vận hành Lancet", Trung tâm Rubikon, đơn vị vận hành thiết bị không người lái tinh nhuệ của Nga, cho biết.

Hình ảnh được công bố cho thấy, UAV trinh sát Nga theo dõi xuồng không người lái Ukraine đang liên tục cơ động trên biển. Hình ảnh tiếp theo trích xuất từ cảm biến của Lancet, cho thấy nó đang lao xuống mục tiêu và nhắm vào phần đuôi xuồng, nơi đặt khoang động cơ và hai bệ gắn tên lửa AIM-9M.

Đòn đánh chính xác khiến xuồng tự sát Ukraine khựng lại, đồng thời kích hoạt nhiên liệu trong thân tên lửa AIM-9M, làm phương tiện xoay vòng rồi chìm xuống biển. Mục tiêu bị phá hủy ở khu vực cách bệ phóng khoảng 104 km.

Thống kê nguồn mở, dựa trên hình ảnh đã được xác thực, cho thấy UAV Lancet đã tấn công hơn 4.000 mục tiêu của Ukraine kể từ khi thực chiến lần đầu hồi tháng 7 năm 2022. Con số thực tế có thể cao hơn do nhiều video không được quân đội Nga công bố để bảo đảm bí mật.

ZALA, hãng chế tạo Lancet, cho biết phiên bản mà Trung tâm Rubikon sử dụng được trang bị hệ thống liên lạc và dẫn đường thông minh thế hệ mới, đủ sức hạ những mục tiêu có khả năng cơ động cao như xuồng tự sát Ukraine. Nhà sản xuất thêm rằng lực lượng Nga đã dùng Lancet để phá hủy ít nhất 37 phương tiện hàng hải của đối phương.

Các nguồn tin quân sự và chuyên gia Ukraine cho biết Nga gần đây triển khai biến thể Lancet nâng cấp, có thể tấn công mục tiêu ở khoảng cách xa hơn và nâng đáng kể độ chính xác, đồng thời khó bị hệ thống tác chiến điện tử đối phương gây nhiễu.