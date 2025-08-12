Vũ khí Trung Quốc ào ạt tiến vào thị trường quan trọng tại châu Phi

Lô hàng mới được chuyển giao bao gồm xe hỗ trợ hỏa lực VN22B, súng cối tự hành PLL-05 120mm và hệ thống pháo phản lực phóng loạt SR5.

Những phương tiện quân sự này được phát hiện tại một bến cảng và xuất hiện trong một video do tài khoản TikTok có tên "issaka114" đăng tải, cho thấy nhiều thiết bị mới được giao được sơn màu ngụy trang sa mạc và rừng nhiệt đới.

VN22B là xe hỗ trợ hỏa lực bánh lốp do Tập đoàn Norinco của Trung Quốc phát triển, được thiết kế để tăng cường khả năng cơ động và hỏa lực trong các cuộc giao tranh cường độ cao. Xe được trang bị pháo 105 mm và hệ thống ngắm bắn tiên tiến, tối ưu hóa cho cả hoạt động trong đô thị và địa hình trống trải.

Trong khi đó cối tự hành PLL-05 120mm kết hợp khả năng bắn gián tiếp của súng cối với bắn trực tiếp của pháo, cho phép hỗ trợ hỏa lực linh hoạt chống lại bộ binh, công sự và xe bọc thép hạng nhẹ. Tính cơ động của nó cho phép triển khai và tái định vị nhanh chóng trong các hoạt động tác chiến nhanh.

Vũ khí Trung Quốc ngày càng được ưa chuộng tại châu Phi.

Hệ thống pháo phản lực phóng loạt SR5 cũng do Norinco sản xuất, có thể bắn cả tên lửa dẫn đường và không dẫn đường, cho phép tấn công mục tiêu ở nhiều tầm bắn khác nhau với độ chính xác cao hoặc hỏa lực dày đặc.

Thiết kế module cho phép nhanh chóng cấu hình lại để phù hợp với nhiều loại đạn dược đa dạng, giúp hệ thống thích ứng với nhiều tình huống chiến đấu khác biệt.

Việc Burkina Faso mua những hệ thống vũ khí này nằm trong xu hướng chung của quân đội châu Phi trong việc đa dạng hóa nhà cung cấp và kết hợp công nghệ quốc phòng Trung Quốc vào kho vũ khí của họ.

Bắc Kinh đã trở thành nhà cung cấp vũ khí ngày càng lớn cho các quốc gia châu Phi, khi có lợi thế giá cả cạnh tranh, tài chính linh hoạt và thời gian bàn giao cũng như triển khai nhanh chóng.