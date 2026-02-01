Vũ khí Triều Tiên sang Nga bị gián đoạn vì lý do bất ngờ

Theo phân tích của NK News, trong tháng 1 năm 2026, chỉ có một tàu Nga ghé cảng Rason ở Triều Tiên để bốc dỡ hàng hóa.

Ngày 14 tháng 1, con tàu cập bến tại một cầu cảng liên quan đến hoạt động xuất khẩu vũ khí của Triều Tiên. Ngày hôm trước, nó đã dỡ các container rỗng tại địa điểm gần đó.

Phân tích các thông số thân tàu cho thấy nhiều khả năng đây là một trong hai tàu Nga bị trừng phạt có liên quan đến việc vận chuyển vũ khí - tàu Angara hoặc tàu Lady R.

Chuyến thăm này là lần đầu tiên được biết đến kể từ ngày 21 tháng 12 năm 2025. Từ ngày 27 tháng 12 đến 31 tháng 12, các container bắt đầu chất đống trở lại tại bến cảng, chuẩn bị cho sự cập bến của con tàu tiếp theo sau hai tuần nữa.

Tàu Nga tại cảng Rason, Triều Tiên, tháng 1 năm 2026.

Trước đây, các tàu Nga thường ghé thăm Rason ít nhất 3 lần mỗi tháng, từ tháng 10 đến tháng 12.

Bài báo cho biết: “Có thể thời tiết lạnh giá trong tháng Giêng đã góp phần làm chậm hoạt động. Tình huống tương tự cũng được ghi nhận vào cùng thời điểm năm 2025, khi chỉ có một lượt ghé thăm”.

Hàng hóa thường được đưa từ Rason đến cảng Vostochny ở Nga. Đầu tháng 1, cảng chỉ có một ít băng, nhưng đến ngày 24 tháng 1, hầu như toàn bộ cảng đã bị đóng băng.

Băng có thể gây rủi ro cho các tàu nhỏ hơn, mặc dù hình ảnh vệ tinh cho thấy hoạt động của những tàu lớn là khá hạn chế.

Sương giá và những trận tuyết rơi dày nhất trong 20 năm đã ảnh hưởng đến các cảng khác của Nga, bao gồm Vladivostok và Nakhodka, nhưng Rason vẫn không bị đóng băng.

Cảng Vostochny của Nga phủ đầy băng, tháng 1 năm 2026.

Ước tính lượng đạn dược mà Triều Tiên cung cấp cho Nga từ năm 2023 dao động từ 6,5 triệu đến hơn 8 triệu quả đạn pháo, đáp ứng tới một nửa nhu cầu của Moskva.

Các lô hàng bao gồm tên lửa đạn đạo chiến thuật KN-23, pháo tầm xa, súng cối, hệ thống pháo phản lực phóng loạt (MLRS) và các loại đạn dược khác.

Nga đã tích cực sử dụng tên lửa KN-23, bao gồm cả các mẫu mới sản xuất năm 2024, trong cuộc tấn công vào những thành phố như Kyiv và Kharkiv, điều này làm tăng hiệu quả và độ chính xác của các loại vũ khí nói trên.