'Vũ khí ngày tận thế' của Nga có thể phá huỷ hoàn toàn London

Bạch Dương
|

Chuyên gia Knutov cảnh báo ngư lôi hạt nhân Poseidon của Nga có khả năng phá hủy toàn bộ London.

"Phương tiện không người lái dưới nước (ngư lôi hạt nhân) Poseidon của Nga, từng được mệnh danh là vũ khí hủy diệt hàng loạt, đặc biệt gây nguy hiểm cho các thành phố nằm ở cửa các con sông lớn", chuyên gia quân sự Yuri Knutov đã mô tả các tính năng hoạt động của thiết bị này trong một cuộc phỏng vấn.

Ông Knutov nhấn mạnh hiện trên thế giới không có vũ khí nào tương tự ngư lôi Poseidon của Nga. Thiết bị chạy bằng năng lượng hạt nhân này có tầm bắn và tốc độ cực lớn.

Theo vị chuyên gia, Poseidon có khả năng đạt tốc độ khoảng 150km/h khi tiếp cận mục tiêu. "Vũ khí hủy diệt" nói trên được cho là mang đầu đạn hạt nhân với sức công phá lên đến 2 megaton.

Ngư lôi hạt nhân Poseidon được gọi là "vũ khí ngày tận thế".

Nhiệm vụ chính của Poseidon là phá hủy các căn cứ hải quân và cơ sở hạ tầng ven biển. Chuyên gia này nhấn mạnh một vụ nổ mạnh dưới nước sẽ tạo ra con sóng lớn cuốn trôi mọi cơ sở trên đất liền và tàu thuyền neo đậu.

Theo ông Knutov, Poseidon đặc biệt gây nguy hiểm cho London, Paris và các thành phố khác nằm ở cửa những con sông lớn.

Việc sử dụng nhiều thiết bị cùng lúc có thể làm tăng đáng kể hiệu quả của vũ khí Nga. "Nếu 2 hoặc 3 quả ngư lôi được kích nổ đồng thời, sẽ xảy ra hiệu ứng giao thoa - các sóng chồng lên nhau. Mô hình máy tính cho thấy trong trường hợp này, hậu quả của một trận sóng thần sẽ rất thảm khốc", vị chuyên gia nhấn mạnh.

Ông Knutov nói thêm, những vũ khí như vậy đặt ra "mối đe dọa khổng lồ" đối với Mỹ, vì khoảng 80% dân số nước này sống ở các thành phố ven biển.

Vào tháng 5, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố nước này đang hoàn thiện việc phát triển tên lửa hành trình chạy bằng năng lượng hạt nhân Burevestnik và ngư lôi Poseidon.

Theo Lenta
