Vũ khí Nga có thể giao "thần tốc" để bảo vệ Venezuela ngay trước khi tiếng súng vang lên

Sau khi Mỹ tăng cường lực lượng quy mô lớn gần Venezuela, giới phân tích dự báo nguy cơ quốc gia này có thể phải đối mặt với một trong những cuộc xung đột liên quốc gia có cường độ cao nhất trong nửa thế kỷ qua.

Mặc dù Venezuela đã đặt các lực lượng của mình vào tình trạng báo động và tiến hành các cuộc tuần tra thường xuyên bằng phi đội nhỏ máy bay chiến đấu Su-30MK2 như một động thái phô trương lực lượng, quy mô khiêm tốn của kho vũ khí nước này đã làm dấy lên câu hỏi về khả năng thách thức nghiêm túc ưu thế trên không và trên biển của Mỹ.

Một số nguồn tin cho biết, Caracas đã tìm đến Nga và các nhà cung cấp vũ khí lớn ngoài phương Tây khác để gửi khẩn cấp các trang thiết bị mới khi nguy cơ xung đột đang cận kề.

Có hai yếu tố chính hạn chế khả năng cung cấp vũ khí nhanh chóng của Nga. Thứ nhất là tình trạng thiếu hụt nhiều loại khí tài, chẳng hạn như hệ thống phòng không tầm xa, do nhu cầu của chính các lực lượng Nga tăng lên nhiều. Thứ hai là thời gian đáng kể cần thiết để huấn luyện nhân sự Venezuela vận hành các vũ khí phức tạp mới, ví dụ như tiêm kích Su-35.

Tuy nhiên, một số hệ thống vẫn có khả năng được cung cấp và đưa vào vận hành tương đối nhanh chóng. Dưới đây là tổng quan về năm loại khí tài có sức ảnh hưởng lớn, có thể nhanh chóng củng cố hệ thống phòng thủ của Venezuela:

Hệ thống phòng thủ bờ biển Bastion

Hệ thống phòng thủ bờ biển Bastion được phát triển để chống trả bất đối xứng với các lực lượng hải quân lớn mạnh hơn của các đối thủ thuộc phương Tây. Hệ thống này được thiết kế để có thể đe dọa các tàu chiến lớn trong khi vẫn duy trì khả năng cơ động và sống sót cao.

Hệ thống Bastion có chi phí vận hành thấp và tương đối dễ vận hành; các khách hàng như Syria đều đã đưa chúng vào biên chế. Các xe phóng di động của hệ thống có thể triển khai trạng thái sẵn sàng phóng trong vòng vài phút và bắn tên lửa hành trình chống hạm P-800 với tốc độ Mach 2.5, tầm bắn 800 km.

Lực lượng Vũ trang Venezuela hiện đang phụ thuộc nhiều vào tên lửa chống hạm Kh-31A phóng từ tiêm kích Su-30MK2 của Không quân để đe dọa tàu chiến Mỹ trên biển. Việc mua sắm hệ thống Bastion, vốn có chi phí tương đối thấp nhưng tác động cao, có khả năng gia tăng gấp bội kho tên lửa hành trình chống hạm của nước này.

Tàu hộ tống lớp Buyan-M / Karakurt

Việc Hải quân Nga không mua sắm các tàu cỡ khu trục hạm hoặc tuần dương hạm lớn kể từ khi Liên Xô tan rã đã khiến họ phải phụ thuộc nhiều hơn vào việc triển khai các tàu tiên tiến cỡ tàu hộ tống.

Tàu hộ tống của Nga khác biệt đáng kể so với phần lớn các quốc gia khác do chúng được trang bị các loại vũ khí thường chỉ dành cho tàu cỡ khu trục hạm, bao gồm cả tên lửa hành trình tầm xa. Điều này cho phép các tàu nhỏ và nhanh này đe dọa các tàu lớn hơn nhiều khi hoạt động gần bờ biển đồng minh, tạo ra khả năng phòng thủ bất đối xứng.

Tàu lớp Buyan-M 850 tấn và lớp kế nhiệm Karakurt 860 tấn có khả năng được chuyển giao để thay thế các tàu mặt nước tương đối lỗi thời của Venezuela. Các tàu này không chỉ mang được tên lửa hành trình chống hạm P-800 và Kalibr mà còn cả tên lửa hành trình Zircon mới, kết hợp tốc độ Mach 9 với tầm bắn 1.000 km và khả năng cơ động cao.

Việc đưa vào sử dụng các tàu chi phí thấp và bảo trì thấp này sẽ là một nhân tố mang tính đột phá giá rẻ cho năng lực phòng thủ của hạm đội tàu mặt nước thuộc Hải quân Venezuela. Với sự hỗ trợ của các nhà thầu Nga, chúng có khả năng được đưa vào vận hành tương đối nhanh chóng.

Tiêm kích Su-30M2

Các máy bay chiến đấu Su-30MK2 của Không quân Venezuela hiện là máy bay chiến đấu chiến thuật có tầm bay xa nhất ở châu Mỹ và có tiềm năng chiến đấu lớn hơn bất kỳ máy bay chiến đấu nào khác được các quốc gia Mỹ Latinh triển khai.

Tuy nhiên, tiềm năng chiến đấu của phi đội này bị hạn chế bởi số lượng ít ỏi, chỉ có 22 chiếc đang hoạt động. Khi được cung cấp cho Venezuela, Su-30MK2 tiên tiến hơn đáng kể so với bất kỳ máy bay chiến đấu nào đang phục vụ trong Lực lượng Vũ trang Nga, vì Bộ Quốc phòng Nga khi đó không tài trợ cho việc mua sắm các loại máy bay chiến đấu thời hậu Xô Viết do hạn chế về ngân sách.

Mặc dù Nga không đưa Su-30MK2 vào biên chế, họ đang vận hành 19 chiếc Su-30M2 có liên quan chặt chẽ, với hệ thống điện tử hàng không được cập nhật một chút nhưng gần như tương đồng về yêu cầu vận hành và bảo trì. Những máy bay chiến đấu này được chế tạo ngay trước khi Nhà máy Hàng không Komsomolsk-on-Amur chuyển sang sản xuất Su-35, loại máy bay mà Venezuela từng được kỳ vọng là khách hàng nước ngoài đầu tiên.

Với việc Nga đã tăng cường sản xuất tất cả các loại máy bay chiến đấu của mình, có khả năng họ sẽ nhượng lại phi đội Su-30M2 nhỏ này để củng cố sức mạnh cho một đối tác chiến lược, điều này sẽ giúp tăng gấp đôi thực lực không quân hiện đại của Venezuela.

Về lâu dài, Nga có thể xem xét cung cấp các gói nâng cấp cho Su-30MK2, bao gồm radar mảng pha mới, động cơ AL-41F-1S và các vũ khí như R-77M, vốn sẽ cách mạng hóa tiềm năng chiến đấu của các tiêm kích này.

Tên lửa hành trình Kh-32

Vào tháng 8 năm 2020, các nguồn tin của Nga đã báo cáo về kế hoạch tích hợp tên lửa hành trình Kh-32 lên các máy bay chiến đấu Su-30SM của Lực lượng Hàng không Vũ trụ, một động thái có khả năng cách mạng hóa năng lực chống hạm của chúng.

Tên lửa này đạt tốc độ Mach 5 ở giai đoạn cuối, tầm bắn 1.000 km và bay theo quỹ đạo phức tạp với cú bổ nhào dốc ở giai đoạn cuối, khiến nó cực kỳ khó bị đánh chặn. Mẫu Kh-22 (phiên bản tiền nhiệm của Kh-32) đã chứng minh là gần như không thể bị đánh chặn bởi các hệ thống phòng không Patriot và S-300 của Ukraine.

Mặc dù phi đội Su-30MK2 đã được tin cậy giao nhiều nhiệm vụ chống hạm, tên lửa Kh-31A của họ bị giới hạn ở tầm bắn chỉ hơn 100 km. Điều này tạo ra thách thức lớn khi phải bay đủ gần để phóng vào các tàu chiến của Hải quân Mỹ, xét đến việc có bao nhiêu máy bay chiến đấu của Mỹ đang được triển khai trong khu vực.

Việc tích hợp Kh-32 sẽ cho phép các tiêm kích Su-30MK2 thực hiện các cuộc tấn công từ sâu bên trong không phận Venezuela và có thể là nhân tố thay đổi cuộc chơi đối với các hoạt động của Hải quân Mỹ trong khu vực.

Tàu ngầm tấn công lớp Kilo cải tiến

Hải quân Venezuela hiện đang vận hành hai tàu ngầm Type 209, được sản xuất tại Tây Đức và bàn giao vào những năm 1970. Nguồn gốc Đức của các tàu này được cho là sẽ hạn chế tính hiệu quả của chúng trong việc bảo vệ đất nước trước Hoa Kỳ, vì Đức gần như chắc chắn đã chia sẻ chi tiết về tín hiệu âm thanh và các điểm yếu tiềm tàng khác của chúng với đồng minh phương Tây.

Các tàu này cũng bị hạn chế bởi việc chỉ phụ thuộc vào ngư lôi để tấn công.

Trong bối cảnh Hải quân Venezuela là một trong số ít lực lượng trên thế giới có các hải đội được huấn luyện tác chiến tàu ngầm, khả năng Nga chuyển giao các tàu ngầm tấn công lớp Kilo cải tiến sẽ cho phép binh chủng này cung cấp khả năng phòng thủ hiệu quả hơn nhiều. Tàu lớp Kilo có thể sử dụng nhiều loại tên lửa hành trình, bao gồm Kalibr, P-800 và Zircon.

Được phương Tây mệnh danh là "Hố Đen" vì độ êm ái vượt trội, tàu ngầm lớp Kilo đã được xuất khẩu cho các khách hàng ở Châu Phi, Trung Đông, Nam, Đông và Đông Nam Á, đồng thời có chi phí mua sắm và vận hành tương đối thấp.