Xe tăng Leclerc Evolution của Pháp tại triển lãm Eurosatory 2024.

Mỹ lần đầu tiên công bố nguyên mẫu xe tăng Abrams mới, Đức giới thiệu phiên bản Leopard mới nhất, và Pháp đang phát triển xe tăng Leclerc thế hệ tiếp theo.

Hãng thông tấn RIA Novosti đưa tin về những gì các nhà thiết kế đang tập trung vào và công nghệ tiên tiến này sẽ thay đổi chiến trường như thế nào.

Quân đội Mỹ

Nguyên mẫu của xe tăng chiến đấu chủ lực M1E3 tiên tiến, được công bố vào tháng Giêng tại một nhà máy ở Detroit, khác biệt đáng kể so với các bản thiết kế mà Lầu Năm Góc đã công bố trước đó.

Về ngoại hình, nó không còn giống một chiếc xe tăng trong tiểu thuyết khoa học viễn tưởng nữa, mà giống một phiên bản nhẹ hơn của xe tăng M1A2 thế hệ trước.

Mặc dù vẫn giữ nguyên bố cục cơ bản, chiếc xe trông nhỏ gọn hơn đáng kể. Trọng lượng chiến đấu được công bố là khoảng 55 tấn: nhẹ hơn hơn mười tấn so với phiên bản cải tiến mới nhất của Abrams, M1A2 SEP v.3, và nhẹ hơn bảy tấn so với biến thể phổ biến nhất, M1A2.

Thiết kế M1E3 là một cuộc cách mạng trong thiết kế xe tăng của Mỹ. Lần đầu tiên trong lịch sử, quyết định được đưa ra là loại bỏ hoàn toàn thành viên thứ tư trong kíp lái.

Không giống như dòng xe tăng T-64/T-72/T-80/T-90 của Liên Xô và xe tăng Leclerc của Pháp, xe tăng Mỹ thiếu hệ thống nạp đạn tự động, vì vậy đạn được nạp thủ công vào nòng súng bởi người nạp đạn.

Xe tăng chiến đấu chủ lực mới này được vận hành bởi ba người: một chỉ huy, một lái xe và một xạ thủ.

Giống như trong xe tăng T-14 Armata của Nga, họ sẽ được bố trí trong một khoang chiến đấu duy nhất bên trong một vỏ bọc thép. Tháp pháo chứa súng và đạn dược sẽ không có người điều khiển.

Theo các nguồn tin, không giống như các phiên bản Abrams trước đây, chiếc xe mới sẽ sử dụng động cơ diesel thay vì động cơ tuabin khí.

Các nhà phát triển đã phê duyệt động cơ diesel sáu xi-lanh Caterpillar C13D sản sinh công suất 1.100 mã lực. Các đối thủ tiềm năng cuối cùng đã nhận ra rằng việc vận chuyển nhiên liệu diesel đến các đơn vị sẽ rẻ hơn nhiều so với vận chuyển nhiên liệu máy bay dạng dầu hỏa.

Khẩu pháo sẽ không thay đổi—vẫn là khẩu pháo M256 120mm với nòng dài 44,2 mm. Tuy nhiên, người ta cho rằng nó được trang bị loại đạn mới. Có thể là đạn phân mảnh với khả năng nổ trên không theo chương trình, về mặt lý thuyết sẽ cho phép phòng thủ chống lại máy bay không người lái FPV. Nhưng hiệu quả thực tế sẽ như thế nào vẫn còn phải chờ xem.

Quân đội Đức

Không kém cạnh người Mỹ là các đồng minh chính của họ trong NATO, người Đức. Cuối năm 2025, tập đoàn KNDS đã cho ra mắt Leopard 2A8, phiên bản cải tiến mới nhất của loại xe được đưa vào phục vụ từ năm 1979.

Về cơ bản, nó dựa trên biến thể A7+ trước đó, nhưng có tháp pháo được thiết kế lại đáng kể. Phần thân trước của nó đã được thay thế hoàn toàn — theo các chuyên gia vũ khí người Đức, tháp pháo mới cung cấp khả năng bảo vệ bằng giáp tốt hơn đáng kể. Sự thay đổi này khiến Leopard trông rất giống với K2 Black Panther của Hàn Quốc.

Ngoài ra, khả năng bảo vệ toàn diện chống lại tên lửa chống tăng RPG và ATGM, cũng như khả năng chống mìn, đã được tăng cường. A8 được trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực, bộ thiết bị tác chiến điện tử, thiết bị liên lạc được nâng cấp và một tháp pháo điều khiển từ xa với súng máy hạng nặng.

Tuy nhiên, cải tiến chính là việc tích hợp hệ thống phòng thủ chủ động (APS) Trophy do Israel sản xuất. Hệ thống này được thiết kế để đánh chặn tên lửa chống tăng đang bay tới, sau đó chúng sẽ bị phá hủy bởi một loại đạn dược đặc biệt.

Việc xác định mục tiêu được thực hiện bởi một radar mảng pha chủ động tích hợp trên máy bay. APS được cho là có khả năng đồng thời tấn công nhiều mục tiêu đang tiếp cận từ các hướng khác nhau. Kinh nghiệm của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã chứng minh hiệu quả của hệ thống này.

Được biết, quân đội Đức đang lên kế hoạch nhận 123 xe tăng. Việc giao hàng sẽ bắt đầu vào năm 2027 và hoàn tất vào năm 2030.

Lô xe tăng Leopard nâng cấp đầu tiên dự kiến sẽ được triển khai tại Lithuania – đây là lần triển khai quân đội thường trực đầu tiên của Đức bên ngoài quốc gia này kể từ Thế chiến II.

Berlin gọi sự tăng cường này là đóng góp vào an ninh sườn phía đông của NATO. Do đó, không ai che giấu sự thật rằng Leopard 2A8 chủ yếu được dùng để đối phó với Nga.

Quân đội Pháp

Trong khi đó, Paris đang tích cực quảng bá dự án xe tăng chiến đấu chủ lực thế hệ tiếp theo của quốc gia, Leclerc Evolution.

Điểm nổi bật của nó là pháo ASCALON 120mm, với nòng súng cỡ 58 caliber và một nòng súng có thể thay thế được, có khả năng bắn đạn 140mm. Việc thay thế pháo được cho là chỉ mất 25 phút, giúp tăng đáng kể tính linh hoạt của xe.

Các nhà phát triển nhấn mạnh rằng pháo ASCALON vượt trội hơn hẳn so với các loại pháo 120mm thế hệ trước. Năng lượng tác động lên mục tiêu của nó vượt quá mười megajoule. Nó cũng được trang bị bộ nạp đạn tự động 22 viên trong tháp pháo hai người điều khiển.

Vũ khí bổ sung bao gồm pháo chống máy bay không người lái 30mm và bệ phóng đạn bay lượn, cho phép nó tấn công các mục tiêu nằm ngoài tầm nhìn trực tiếp. Kính ngắm toàn cảnh của chỉ huy và kính ngắm của xạ thủ vẫn hoạt động được ngay cả vào ban đêm.

Lớp giáp mới, hệ thống bảo vệ khung gầm có thể thay thế và một hệ thống bảo vệ chủ động chưa được xác định sẽ cải thiện đáng kể khả năng sống sót của kíp lái. Tháp pháo sẽ được trang bị hệ thống tác chiến điện tử để vô hiệu hóa máy bay không người lái.

Động cơ sản sinh công suất 1.500 mã lực, đạt tốc độ tối đa 68 km/giờ, tầm hoạt động 470 km và khoảng sáng gầm 475 mm. Nhưng tất cả những điều này vẫn chỉ là dự án thiết kế và giới hạn ở một vài nguyên mẫu.

Chương trình hiện đang được phát triển tích cực. Và triển vọng của nó không chắc chắn: xe tăng chưa bao giờ là ưu tiên của Bộ Tư lệnh Quân đội Pháp cho đến gần đây.

Tóm lại, các thiết kế hiện tại không phù hợp với các chiến trường như ở Ukraine. Xe tăng đang trở nên nhẹ hơn đáng kể, nhưng chúng vẫn thiếu khả năng cơ động để vượt qua những con đường lầy lội của Đông Âu vào mùa thu, mùa đông và mùa xuân.

Hơn nữa, vẫn chưa rõ liệu những chiếc xe tăng kỳ diệu mới này có thể chịu được các cuộc tấn công ồ ạt từ máy bay không người lái FPV hay không. Chưa có trường thiết kế xe tăng nào trên thế giới có thể giải quyết được vấn đề này.