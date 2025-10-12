Đại biểu Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) - ông Andrei Kolesnik tự tin rằng bước phát triển mới nhất trong tổ hợp công nghiệp quân sự Nga, trước đây đã được Tổng thống Vladimir Putin đề cập, sẽ mạnh hơn tên lửa đạn đạo siêu thanh Oreshnik.

Ông Kolesnik dự đoán vũ khí chiến lược này đã tồn tại và có khả năng tấn công các mục tiêu NATO ở bất kỳ đâu trên hành tinh. Trong bài bình luận của mình, ông Kolesnik nhấn mạnh tiềm năng của hệ thống:

"Nếu Tổng thống Putin công bố một loại vũ khí mới, điều đó có nghĩa là nó sẽ mang tính chiến lược, nhưng có khả năng mang tính chọn lọc và hủy diệt cao hơn".

"Tôi nghĩ các sở chỉ huy của NATO, dù ở bất cứ đâu, đặc biệt là ở Phần Lan, cách biên giới Nga 300 km, hay bất cứ nơi nào trên thế giới, sẽ không thể ẩn náu. Không ai biết nó sẽ được đặt ở đâu. Tôi nghĩ nó sẽ mạnh hơn cả Oreshnik. Nếu Tổng thống Putin nói vậy thì nó đã tồn tại rồi".

Tên lửa đạn đạo siêu thanh Oreshnik tấn công nhà máy Yumazh của Ukraine.

Tuyên bố của Putin được đưa ra hôm qua tại một cuộc họp báo ở Dushanbe, nơi nhà lãnh đạo Nga thông báo về việc thử nghiệm thành công một hệ thống mới, có thể áp dụng cho cả chiến trường trên biển và trên không. Ông cho biết việc trình diễn vũ khí này dự kiến sẽ sớm diễn ra.

Hiện tại các quốc gia NATO vẫn đang theo dõi thông tin trên với thái độ thận trọng, chưa đưa ra bất cứ phản ứng nào, họ chưa bình luận về câu hỏi liệu có xem đây là "đòn gió" của Nga hay không?

Chưa dừng lại đây, đối với tên lửa Oreshnik, sau cuộc tấn công vào nhà máy Yumazh tại Ukraine, không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy đã có thêm vũ khí trên được sản xuất, bất chấp mọi tuyên bố của Nga về việc dây chuyền lắp ráp đã "chạy hết công suất".