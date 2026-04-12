Vũ khí mới khiến drone ‘tia chớp’ Molniya của Nga nguy hiểm hơn

Ngành công nghiệp quốc phòng Nga vừa giới thiệu một loại đạn tiêu chuẩn mới dành cho drone tấn công, được sản xuất tại nhà máy với thiết kế kết hợp nhiều hiệu ứng.

Loại đạn này mang tên KOT BC, tích hợp 3 tính năng: Xuyên lõm (shaped-charge), phân mảnh (fragmentation) và nhiệt áp (thermobaric).

Theo thông tin từ kênh truyền hình Bộ Quốc phòng Nga TVZvezda, loại đầu đạn này có khả năng tạo hiệu ứng nổ mạnh phá hủy công sự, đồng thời gây sát thương cho bộ binh bằng mảnh văng. Hiệu ứng nhiệt áp tương tự như đầu đạn nổ mạnh nhưng có thêm khả năng xuyên phá.

Ông Artem Kernasov, chuyên gia công binh cho biết: “Đây là đầu đạn tích hợp xuyên lõm - phân mảnh - nhiệt áp. Hiệu ứng nổ mạnh phá hủy hầm trú ẩn, mảnh văng gây thương vong cho bộ binh, còn hiệu ứng nhiệt áp vừa tạo sức công phá vừa có khả năng xuyên thấu”.

Để tăng hiệu quả, drone Molniya có thể mang cùng lúc 2 quả đạn, nhờ lực nâng cho phép. Trong trường hợp một quả không phát nổ, quả còn lại sẽ đảm bảo nhiệm vụ.

Molniya hiện là một trong những dòng drone được sử dụng rộng rãi và hiệu quả nhất trong quân đội Nga. Vũ khí này được đánh giá cao nhờ sự đơn giản và độ tin cậy. Phiên bản hiện đại hóa của Molniya cũng đã được đưa vào sử dụng.

Ông Ilya Tutov, kỹ thuật viên trinh sát cho biết: “Molniya đã được phát triển với AI, có khả năng tự động nhận diện mục tiêu, giúp tăng khả năng sẵn sàng chiến đấu ngay cả khi gặp vấn đề. Nếu bị chế áp bởi tác chiến điện tử, UAV vẫn hỗ trợ phi công, giảm bớt gánh nặng vì không phải vị trí nào cũng cho hình ảnh rõ ràng.”

Những thợ trong gara ban đầu chế tạo Molniya một cách thủ công, sau đó chính phủ Nga đã đưa vào sản xuất quy mô công nghiệp. Hiện nay, loại drone này tiếp tục được cải tiến để đáp ứng yêu cầu chiến trường.