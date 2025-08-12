Vũ khí laser của Israel bắn hạ cả tên lửa đạn đạo

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) có ý định triển khai một hệ thống vũ khí laser chiến lược tiên tiến trong vòng 4 đến 5 năm tới, có thể đánh chặn không chỉ máy bay không người lái và tên lửa tầm ngắn mà còn cả tên lửa đạn đạo phóng từ Iran và Yemen.

Thông tin này do Chủ tịch công ty quốc phòng Rafael và cựu Bộ trưởng Năng lượng Yuval Steinitz cho biết tại một hội nghị ở Đại học Tel Aviv hôm 11 tháng 8 năm 2025 về kết quả của cuộc chiến tranh Iran - Israel kéo dài 12 ngày.

Ông Steinitz lưu ý rằng công nghệ laser của Israel đã chứng minh được hiệu quả: trong các hoạt động quân sự ở phía Bắc, một phiên bản vũ khí laser hạng nhẹ công suất 30 kW đã tiêu diệt 35 máy bay không người lái của Hezbollah.

Trong tương lai gần, hệ thống Magen Or (Lá chắn Ánh sáng) phiên bản cố định với công suất chùm tia 100 kW, có khả năng bắn trúng tên lửa tầm ngắn và tầm trung ở khoảng cách lên tới 10 km, dự kiến sẽ được đưa vào hoạt động.

Israel sẽ trở thành quốc gia dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực vũ khí laser.

Rafael - một trong những công ty hàng đầu trong tổ hợp công nghiệp quân sự Israel, đang phát triển 3 phiên bản hệ thống vũ khí laser bao gồm:

Tổ hợp Magen Or cố định để bảo vệ các thành phố và mục tiêu chiến lược, phiên bản di động của Iron Beam M trên khung gầm thiết giáp 8x8 có công suất 50 kW để bảo vệ quân đội và cơ sở hạ tầng, cũng như tổ hợp laser Lite Beam nhẹ có công suất 10 kW lắp trên xe bán tải, được thiết kế để tiêu diệt máy bay không người lái và UAV hạng nhẹ.

Sự chú ý đặc biệt đang được dành cho một cải tiến không gian đầy hứa hẹn, có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo trong giai đoạn bay lên. Theo ông Steinitz, sự phát triển này có thể trở thành một hiện tượng toàn cầu trong lĩnh vực phòng thủ tên lửa chiến lược, củng cố đáng kể an ninh của Israel.

Hệ thống vũ khí laser Iron Beam của Israel trong chiến đấu.



Theo Avia-pro