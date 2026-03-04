Vũ khí Iran mạnh đến mức xuyên thủng phòng không Mỹ?

Ông nói trong một cuộc họp báo rằng mặc dù hệ thống phòng không của Mỹ chặn được hầu hết các cuộc tấn công nhưng thỉnh thoảng vẫn có một quả tên lửa – gọi là tên lửa lọt lưới – xuyên thủng được.

Trong trường hợp cụ thể đó, ông nói nó đã bắn trúng một trung tâm tác chiến chiến thuật.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth (trái) họp báo hôm 2-3. Ảnh: AP

Theo Business Insider, ông Hegseth không tiết lộ loại vũ khí nào của Iran đã được sử dụng hay địa điểm xảy ra vụ việc. Tuy nhiên, nhiều hãng thông tấn như CNN, The Washington Post đều đưa tin vụ tấn công này xảy ra ở Kuwait.

Tờ Guardian dẫn lời bộ trưởng Mỹ trong cuộc họp báo hôm 2-3 rằng 4 quân nhân Mỹ thiệt mạng là do một tên lửa đạn đạo xuyên thủng hệ thống phòng không. Số quân nhân tử vong sau đó được cập nhật thành 6 người.

Iran đã sử dụng kho vũ khí khổng lồ gồm máy bay không người lái và tên lửa để tấn công các đồng minh của Mỹ trong khu vực.

Thông tin về cái chết của binh sĩ Mỹ thứ 4 xuất hiện cùng ngày 3 máy bay chiến đấu F-15 của Mỹ bị bắn rơi trong một vụ việc dường như là do phòng không Kuwait bắn nhầm.

Mỹ cũng đã điều động hệ thống phòng không đến khu vực để ngăn chặn sự trả đũa của Iran, bao gồm các hệ thống tên lửa đất đối không Patriot và hệ thống phòng thủ khu vực tầm cao THAAD, cùng với các tàu khu trục trang bị hệ thống chiến đấu Aegis.

Nhiều quốc gia bị tấn công trong khu vực cũng sử dụng hệ thống phòng không do Mỹ sản xuất và cho rằng họ có thể đánh chặn hầu hết các cuộc tấn công của Iran.

Trong khi đó, Iran sở hữu kho vũ khí khổng lồ, điều đó đồng nghĩa với việc Mỹ và các đồng minh không thể để kho tên lửa phòng thủ của họ cạn kiệt.

Ngoài ra còn có sự chênh lệch về chi phí khi máy bay không người lái của Iran có thể có giá 30.000 USD/chiếc trong khi mỗi tên lửa đánh chặn phòng không của Mỹ có giá hàng triệu USD