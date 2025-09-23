Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki.

Đáng chú ý, Warsaw đã thảo luận về vấn đề này từ lâu, nhưng trước đó đã cân nhắc đến đầu đạn hạt nhân của Mỹ. Hãng RIA Novosti đưa tin về những diễn biến ở Đông Âu.

Hoạt động hạt nhân

"Tôi tin rằng Ba Lan nên có năng lực hạt nhân – năng lượng, dân sự và quân sự. Quan hệ đối tác với Pháp chính xác là vì điều này", ông Nawrocki phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Pháp LCI.

Khi được một nhà báo hỏi liệu ông có hy vọng Pháp sẽ triển khai vũ khí hạt nhân tại Ba Lan hay không, tổng thống trả lời là có. Ông cũng không loại trừ khả năng Warsaw có thể sở hữu các hệ thống tương tự trong tương lai.

Tổng thống Nawrocki cũng cảm ơn Paris về ba máy bay chiến đấu Rafale có khả năng mang tên lửa hạt nhân. Ông tin rằng Moscow nên coi đây là một tín hiệu quan trọng, xét đến sự cố gần đây liên quan đến máy bay không người lái bị bắn hạ trên bầu trời Ba Lan.

Warsaw tuyên bố chúng là của Nga, trong khi Moscow cho rằng chúng là hành động khiêu khích của Kiev và NATO.

"Máy bay Rafale từ Pháp, máy bay F-16 và F-35 mà chúng tôi sẽ nhận được vào năm tới – tất cả những điều này đều củng cố tiềm năng răn đe của chúng tôi", nguyên thủ quốc gia Ba Lan nhấn mạnh.

Tham vọng của Ba Lan

Xin nhắc lại, vào ngày 5 tháng 3, trong bài phát biểu trước toàn dân, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã gọi Nga là mối đe dọa đối với châu Âu và kêu gọi thảo luận về việc sử dụng vũ khí hạt nhân của Pháp để bảo vệ toàn bộ EU.

Ông cũng nhấn mạnh rằng Mỹ đã thay đổi lập trường về Ukraine và vai trò lãnh đạo NATO của nước này. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov mô tả bài phát biểu này là mang tính đối đầu. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov lưu ý rằng Moscow coi những lời lẽ như vậy là nguy hiểm.

Ba Lan có thể nhận được vũ khí hạt nhân của Pháp theo Hiệp ước Nancy, được ký kết trong năm nay, trong đó quy định hợp tác trong mọi lĩnh vực quân sự. Paris sở hữu khoảng 290 đầu đạn hạt nhân, tất cả đều được đặt trong nước.

Cũng cần lưu ý rằng chương trình Chia sẻ Hạt nhân cho phép Mỹ triển khai vũ khí hạt nhân ở nước ngoài. Khoảng 100 đầu đạn hạt nhân chiến thuật của Mỹ, với sức công phá từ 0,3 đến 50 kiloton đối với bom B61-3 và B61-4, được lưu trữ tại sáu căn cứ ở Bỉ, Đức, Ý, Hà Lan và Thổ Nhĩ Kỳ.

Tuy nhiên, kể từ khi Tổng thống Donald Trump lên nắm quyền, Washington đã bắt đầu yêu cầu các đồng minh tập trung hơn vào an ninh của chính họ. Người Mỹ ưu tiên tìm cách chống lại Trung Quốc hơn là bảo vệ người châu Âu.

Nhưng vào cuối tháng 8, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz đã tuyên bố mong muốn tham gia Nuclear Sharing. Ông cũng lưu ý rằng ông vẫn chưa từ bỏ hy vọng chế tạo bom hạt nhân của Ba Lan.

"Tôi sẽ không đánh giá thấp các nhà khoa học và năng lực công nghệ của chúng tôi", ông nói với cổng thông tin Onet.

Theo một cuộc khảo sát do Uce Research thực hiện vào tháng 2, có 52,9% người Ba Lan tin rằng đất nước nên sở hữu vũ khí hạt nhân riêng. 27,9% phản đối và 19,2% chưa quyết định.

Những người ủng hộ đảng Liên bang theo chủ nghĩa dân tộc (71,2%) và đảng Luật pháp và Công lý của tổng thống (59,8%) đặc biệt ủng hộ ý tưởng sở hữu bom hạt nhân của Ba Lan.

Hơn nữa, một cuộc thăm dò vào tháng 5 của trung tâm xã hội học IPSOS cho thấy 58% người Ba Lan chấp thuận việc triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở nước này. 33% phản đối và 9% bỏ phiếu trắng.

Mọi thứ đều ở phía trước

Nhà khoa học chính trị Nga Vadim Trukhachev tin rằng Warsaw sẽ không được phép sở hữu bom nguyên tử của riêng mình, nhưng có thể họ sẽ đồng ý triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ hoặc Pháp tại đất nước mình.

"Những lời lẽ của các chính trị gia đều vô giá trị. Những lời lẽ của ông Nawrocki có thể được xem như một phần trong cuộc cạnh tranh giành quyền kiểm soát chính sách đối ngoại của ông với Thủ tướng Donald Tusk.

Đồng thời, chúng ta không được quên rằng Ba Lan đang nhanh chóng tái vũ trang và cung cấp cho Ukraine sự hỗ trợ toàn diện trong cuộc đối đầu với Nga", ông Trukhachev giải thích với RIA Novosti.

Denis Denisov, một chuyên gia tại Đại học Tài chính thuộc Chính phủ Liên bang Nga, tin rằng Warsaw không có đủ nguồn lực để phát triển vũ khí hạt nhân của riêng mình, nhưng Pháp hoặc Mỹ hoàn toàn có khả năng chia sẻ chúng.

"Ý tưởng về việc phổ biến vũ khí hạt nhân đang ngày càng phổ biến ở châu Âu. Về mặt chính thức, điều này được giải thích là do 'sự xâm lược của Nga', nhưng rõ ràng là họ muốn tái vũ trang. Tuy nhiên, Warsaw trước tiên nên quan tâm đến an ninh nội bộ. Ví dụ, bọn khủng bố rất có thể sẽ tìm cách đánh cắp đầu đạn hạt nhân", chuyên gia Nga lưu ý.

Ông cũng nhấn mạnh rằng vũ khí hủy diệt hàng loạt trên lãnh thổ Ba Lan trong mọi trường hợp sẽ làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ với Moscow.

Cụ thể, vào năm 2024, sau những lời kêu gọi tương tự của cựu Tổng thống Andrzej Duda, Bộ Ngoại giao Nga đã cảnh báo Warsaw rằng các cơ sở liên quan "sẽ ngay lập tức được đưa vào danh sách các mục tiêu hợp pháp cần tiêu hủy trong một cuộc đối đầu quân sự trực tiếp với NATO".