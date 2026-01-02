Vũ khí "cực độc" của Iran đã đến giúp Venezuela: Mỹ muốn động thủ phải coi chừng

Mohajer-6 xuất hiện

Một hình ảnh vừa xuất hiện cho thấy dòng máy bay không người lái (UAV) Mohajer-6 của Iran dường như đã được đưa vào biên chế – ít nhất ở quy mô hạn chế – trong quân đội Venezuela.

Mohajer-6 có khả năng thực hiện các nhiệm vụ trinh sát, giám sát và có thể mang theo các loại vũ khí dẫn đường cỡ nhỏ. Sự xuất hiện của hình ảnh này diễn ra ngay sau thông báo về các lệnh trừng phạt mới của Mỹ đối với Iran và Venezuela, một phần liên quan trực tiếp đến hoạt động lắp ráp Mohajer-6 tại quốc gia Nam Mỹ này.

Bức ảnh được đề cập bắt đầu lan truyền trên mạng xã hội vào cuối ngày hôm qua và được cho là chụp tại Căn cứ Không quân El Libertador của Không quân Venezuela trong khuôn khổ một cuộc diễn tập.

Căn cứ El Libertador nằm khá gần bờ biển Caribbean cũng như thủ đô Caracas. Đáng chú ý, đây cũng là nơi đóng quân của phi đội tiêm kích F-16 do Mỹ sản xuất còn lại của quốc gia này.

Tuy nhiên, như đã đề cập, chính phủ Mỹ đã đưa ra xác nhận độc lập về sự hiện diện của Mohajer-6 tại Venezuela trong thông báo trừng phạt gần đây.

Các tài liệu cũng ghi nhận rõ việc Venezuela đã nỗ lực mua Mohajer-6 từ ít nhất là năm 2020, mặc dù trước đây chưa từng có bằng chứng về việc loại UAV này thực sự xuất hiện trong nước. Giới chức Venezuela từng trưng bày các mô hình Mohajer-6 tại các sự kiện chính thức, bao gồm cả tại cơ sở của EANSA. Iran cũng đã xuất khẩu Mohajer-6 tới một số quốc gia khác, trong đó có Nga – nước đã sử dụng chúng trong cuộc xung đột đang diễn ra tại Ukraine.

Iran lần đầu ra mắt Mohajer-6 vào năm 2016 và quá trình sản xuất hàng loạt được cho là bắt đầu từ năm 2018. Mẫu UAV này có thiết kế cánh chính gắn cao với sải cánh gần 10 mét và cấu hình đuôi kép.

Máy bay có chiều dài tổng thể hơn 5,67 mét, sử dụng động cơ đốt trong cỡ nhỏ dẫn động một cánh quạt đẩy phía sau. Nó được trang bị hệ thống hạ cánh ba bánh cố định, cất và hạ cánh như một máy bay truyền thống. Theo cổng thông tin huấn luyện ODIN của Quân đội Mỹ, Mohajer-6 có trọng lượng cất cánh tối đa khoảng 600 kg và thời gian bay liên tục lên đến 12 giờ.

Mohajer-6 có thể được điều khiển bởi kíp trắc thủ mặt đất thông qua đường truyền trong tầm nhìn thẳng hoặc bay theo lộ trình cài đặt sẵn bằng hệ thống lái tự động.

Các UAV này được cho là mang theo tổ hợp camera quang điện và hồng ngoại để thực hiện nhiệm vụ trinh sát, giám sát, tấn công cũng như hỗ trợ dẫn đường cơ bản. Mỗi bên cánh có thể mang tối đa 4 giá treo vũ khí dẫn đường cỡ nhỏ. Truyền thông Iran cũng từng đề cập đến khả năng tích hợp các gói thiết bị tác chiến điện tử lên dòng UAV này.

Hiện chưa rõ cấu hình cụ thể của Mohajer-6 trong biên chế Venezuela. Tuy nhiên, vào khoảng năm 2022, đã xuất hiện những hình ảnh được cho là của dòng đạn Qaem – loại bom lượn dẫn đường cỡ nhỏ của Iran – được trưng bày tại Venezuela. Qaem là một trong những loại vũ khí mà Iran đã tích hợp thành công lên Mohajer-6.

Việc Venezuela theo đuổi Mohajer-6 chỉ là một phần trong nỗ lực lớn hơn nhằm tăng cường kho vũ khí UAV của nước này, bắt đầu từ đầu những năm 2010 với sự hỗ trợ đáng kể từ Iran.

Mohajer-6 giúp gì cho Venezuela

Nhìn chung, Mohajer-6 mang lại cho quân đội Venezuela một phương tiện mới để tiến hành trinh sát trên không và có khả năng thực hiện các cuộc tấn công vũ trang với thời gian hoạt động đáng kể.

Các UAV này có thể hỗ trợ tuần tra bờ biển Caribbean và biên giới đất liền, đồng thời cung cấp khả năng tấn công nhanh các mục tiêu cơ hội. Trong trường hợp xảy ra xung đột thực sự, chúng cũng có thể giúp củng cố năng lực không quân chiến thuật truyền thống vốn đang hạn chế của nước này.

Cũng có khả năng Mohajer-6, cũng như ANSU-100, có thể được sử dụng như các UAV tự sát tầm xa. Nếu được triển khai với số lượng lớn, chúng có thể đặc biệt hiệu quả trong việc áp đảo hệ thống phòng thủ đối phương. Tuy nhiên, để thực hiện điều này ở quy mô thực tế cần một nguồn cung ứng UAV liên tục và chi phí tương ứng cũng rất cao.

Về Mohajer-6, hiện chưa rõ Venezuela đang sở hữu bao nhiêu chiếc và khả năng thực hiện nhiệm vụ của lực lượng này ở thời điểm hiện tại ra sao.

Nhìn chung, chính phủ Venezuela chắc chắn đang ở vị thế cần tăng cường độ bao phủ giám sát trên không, cả trong nội địa lẫn ngoài khơi, cũng như cần sự linh hoạt hơn để phản ứng với các mối đe dọa bằng biện pháp động năng.

Đặc biệt với khả năng hoạt động ở khoảng cách xa nhờ chế độ lái tự động, các chiếc Mohajer-6 vũ trang (hoặc được hoán cải thành UAV tự sát) của Venezuela sẽ là mối đe dọa tiềm tàng đối với lực lượng Mỹ trong và xung quanh vùng biển Caribbean. Ngay cả khi mức độ nguy hiểm là hạn chế, đây vẫn là yếu tố mà các chỉ huy Mỹ phải tính đến, bên cạnh các mối đe dọa khác, theo TWZ.

Nỗ lực sở hữu Mohajer-6 của quân đội Venezuela cũng nhấn mạnh mối quan tâm chung của họ trong việc mở rộng năng lực tác chiến bằng UAV, điều có thể phát triển thành một công cụ răn đe phức tạp hơn theo thời gian.

Đặc biệt, việc chuyển giao số lượng lớn các UAV kiểu Shahed sẽ gây ra những phức tạp lớn cho lực lượng Mỹ cả trên biển và trên bộ. Tầm bay của Shahed-136 ít nhất vào khoảng 1.000 dặm (hơn 1.600 km), thừa sức vươn tới Puerto Rico cũng như các địa điểm hoạt động khác của Mỹ quanh vùng Caribbean.

Iran thậm chí tuyên bố loại UAV này có thể bay xa tới 1.500 dặm (hơn 2.400 km), đặt một số khu vực phía nam Florida vào tầm ngắm. Hiện tại, số lượng lớn máy bay và khí tài khác của Mỹ đang nằm lộ thiên tại các căn cứ trong khu vực.

Tất cả những điều này có thể đã tạo động lực mới để Venezuela đưa dù chỉ một số lượng hạn chế Mohajer-6 vào trực chiến. Với việc xuất hiện bức ảnh được cho là chụp một trong những chiếc UAV này tại El Libertador, nhiều thông tin chi tiết hơn có thể sẽ bắt đầu lộ diện.