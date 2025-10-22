Vũ khí bay hơn 200 km lần đầu lộ ảnh giữa chiến sự

Một loại bom lượn mới của Nga. Ảnh chụp qua Telegram.

Các kênh Telegram liên quan quân đội Nga vừa đăng tải những bức ảnh đầu tiên về thứ mà họ cho là một loại bom lượn trang bị động cơ phản lực, đánh dấu lần hiếm hoi có hình ảnh xác nhận trực quan cho một loại vũ khí từng được báo cáo sử dụng trên chiến trường nhưng chưa từng xuất hiện công khai.

Việc công bố diễn ra trong bối cảnh lo ngại ngày càng tăng ở Ukraine về các loại đạn tầm xa tấn công hạ tầng quan trọng và các vị trí khu vực hậu tuyến.

Trong nhiều tháng đã có các báo cáo về một loại bom lượn tầm xa mới được triển khai bởi lực lượng Nga, nhưng không có hình ảnh để xác nhận các tuyên bố đó cho đến gần đây.

Theo các bài đăng, vật liệu được mô tả là “bom FAB-500T gắn UMPK [mô-đun điều khiển và trượt thống nhất] và động cơ phản lực, bay ở tầm hơn 150–200 km.”

Các bài đăng cho biết loại đạn này được phóng từ tiêm kích-bom Su-34 ở độ cao lớn và từ bên ngoài tầm với của hầu hết hệ thống phòng không tuyến đầu Ukraine.

Tác giả các bài đăng khẳng định điều này cho phép máy bay Nga tấn công các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Ukraine mà không phải xâm nhập không phận đang tranh chấp.

Một bài đăng nêu rằng các mục tiêu gần Poltava gần đây đã bị trúng loại bom mới này.

Các nguồn Ukraine thừa nhận khó khăn trong việc đối phó với những loại vũ khí dạng này.

Theo một trong các bài đăng từ nguồn Ukraine, loại vũ khí này hiện có rất ít biện pháp đối phó hiệu quả. Chỉ hệ thống tên lửa đất-đối-không Buk có thể chặn chúng với hiệu quả một phần, nhưng những hệ thống này không thể bao phủ toàn bộ chiều dài mặt trận và đang thiếu trầm trọng.

Bom lượn có động cơ phản lực cung cấp tầm hoạt động mở rộng và khả năng bay chậm hơn so với phiên bản không có động cơ, cho phép lên kế hoạch tấn công linh hoạt hơn.

Việc sử dụng loại đạn này cũng phản ánh xu hướng rộng hơn trong cuộc chiến: gia tăng phụ thuộc vào đạn phóng từ không trung, tầm xa, có độ chính xác nhằm vào hạ tầng, hậu cần và các đầu mối chỉ huy xa tuyến đầu.

Mặc dù các bức ảnh chưa được các nguồn độc lập xác minh, việc công bố dường như nhằm thông báo về cả năng lực tác chiến mới và một thông điệp tâm lý.

Hình ảnh cho thấy một quả đạn thon với cánh gấp và có vẻ như có họng hút phía trước và ống xả phía sau — phù hợp với thiết kế cơ bản của bom lượn có động cơ từng thấy trong các xung đột khác. (nguồn: các kênh Telegram liên kết với Bộ Quốc phòng Nga)