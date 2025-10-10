Vụ khách vay 5 tỷ bỗng dưng thoát nợ VPBank: Viện Kiểm sát kháng nghị hủy bản án

Hôm nay, 9/10, Viện Kiểm sát Nhân dân Khu vực 7, TP.HCM đã ban hành Quyết định Kháng nghị số 02/QĐKNPT-VKS-DS, kháng nghị toàn bộ bản án sơ thẩm số 1446/2025/DS-ST của Tòa án nhân dân Khu vực 7. Đồng thời đề nghị Tòa án Nhân dân TPHCM xét xử phúc thẩm vụ án theo hướng hủy toàn bộ bản án này.

Trước đó, tại phiên tòa ngày 30/9/2025, Tòa án Nhân dân Khu vực 7 (TP.HCM) tuyên vô hiệu hợp đồng tín dụng và hợp đồng thế chấp giữa VPBank và khách hàng Trần Hồng Sơn, sau khi VPBank có đơn khởi kiện khách hàng, yêu cầu trả nợ gốc, nợ lãi.

Theo nội dung kháng nghị vừa công bố, Viện Kiểm sát cho rằng về tố tụng tòa án đã giải quyết vượt quá phạm vi yêu cầu khởi kiện.

Cụ thể trong trường hợp này, nguyên đơn là ngân hàng khởi kiện yêu cầu bị đơn thanh toán nợ gốc, nợ lãi và yêu cầu xử lý tài sản đảm bảo. Bị đơn không có yêu cầu phản tố, người có quyền và nghĩa vụ liên quan cũng không có yêu cầu độc lập, tại phiên tòa các đương sự cũng không thay đổi hay bổ sung yêu cầu khởi kiện.

Thế nhưng bản án tuyên bố vô hiệu Hợp đồng cho vay số LN2011183036955 và giải quyết hậu quả Hợp đồng vô hiệu là giải quyết vượt quá phạm vi của yêu cầu khởi kiện.

Bản kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân Khu vực 7 cũng cho rằng xét văn bản thỏa thuận giữa ông Trần Hồng Sơn và Công ty Novareal cho thấy hai bên ký kết trên cơ sở tự nguyện. Ông Sơn lựa chọn tài sản thuộc chủ đầu tư và có nguyện vọng mua tài sản khi có đủ điều kiện mở bán theo quy định.

Quá trình thực hiện văn bản thỏa thuận, Novareal không vi phạm cam kết, ông Sơn và bà Đào cũng không có ý kiến khiếu nại.

Căn cứ Hợp đồng môi giới bất động sản của Delta Valley Bình Thuận và Novareal thì Novareal không phải chủ đầu tư dự án Tổ hợp Khu du lịch Thung Lũng Đại Dương mà là công ty tư vấn môi giới độc quyền.

Novareal không có chức năng kinh doanh giao dịch, ký hợp đồng mua bán với các sản phẩm của dự án. Tại Điều 3 Luật Kinh doanh bất động sản quy định "môi giới bất động sản là việc làm trung gian cho các bên trong mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, mua lại bất động sản". Do vậy, căn cứ thỏa thuận với chủ đầu tư Novareal ký văn bản thỏa thuận tư vấn, môi giới với ông Sơn, bà Đào là phù hợp quy định pháp luật.

Đồng thời tại khoản 3.1, Điều 3 của Văn bản thỏa thuận cho thấy bên ông Sơn đồng ý đặt cọc cho bên Novareal để đảm bảo cho việc ông Sơn thực hiện các cam kết của ông Sơn tại Văn bản thỏa thuận này và chứng minh năng lực tài chính của ông Sơn chứ không phải là mục đích đảm bảo các cam kết của Novareal trong văn bản thỏa thuận này.

Điều này phù hợp với điều 328 Bộ Luật dân sự 2015, cho nên việc Hội đồng xét xử cho rằng văn bản thỏa thuận ngày 05/11/2020 giữa Công ty cổ phần Novareal và ông Trần Hồng Sơn vô hiệu do vi phạm điều cấm của luật dẫn đến hợp đồng cho vay và hợp đồng thế chấp cùng lập ngày 25/11/2020 là không đúng.

Do đó, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 7, TP.HCM kháng nghị toàn bộ bản án sơ thẩm ngày 30/9/2025 của Tòa án nhân dân khu vực 7, đề nghị Tòa án nhân dân TP.HCM xét xử phúc thẩm vụ án theo hướng hủy bản án ngày 30/9/2025 của Tòa án nhân dân khu vực 7.



