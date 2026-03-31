Vụ Juky San ngâm trong Giếng Tiên: Gia Lai xác minh tài khoản mạng xã hội đưa tin sai sự thật

Phạm Trang (T/h) |

Cơ quan chức năng đang rà soát, mời làm việc và xử lý các tài khoản mạng xã hội lan truyền thông tin tiêu cực, sai sự thật, ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch của tỉnh, liên quan vụ ca sĩ Juky San mặc đồ tắm ngâm mình tại Giếng Tiên (phường Quy Nhơn Đông).

Ngày 31/3, trao đổi với Lao Động, bà Đỗ Thị Diệu Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai - cho biết, cơ quan chức năng đang rà soát, mời làm việc và xử lý các tài khoản mạng xã hội lan truyền thông tin tiêu cực, sai sự thật, ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch của tỉnh, liên quan vụ ca sĩ Juky San mặc đồ tắm ngâm mình tại Giếng Tiên (phường Quy Nhơn Đông).

Theo bà Hạnh, qua xác minh, Giếng Tiên không phải là di tích, cũng không phải nơi tín ngưỡng hay thờ cúng, mà chỉ là một danh lam thắng cảnh thuộc khu du lịch Eo Gió - Làng chài Nhơn Lý.

Vụ việc ca sĩ Juky San mặc đồ tắm, ngâm mình tại Giếng Tiên gây xôn xao dư luận. Ảnh chụp màn hình

Trước đây, tại khu vực Giếng Tiên từng đặt một tấm bia đá giới thiệu nguồn gốc tên gọi nhằm phục vụ phát triển du lịch. Tuy nhiên, tấm bia này đã bị cuốn mất sau cơn bão số 13 vừa qua.

Thời điểm nữ ca sĩ xuống ngâm mình, khu vực này không còn bia giới thiệu hay biển cảnh báo để nhận diện đây là Giếng Tiên. Sau khi hình ảnh lan truyền và vấp phải phản ứng trái chiều trên mạng xã hội, nữ ca sĩ đã lên tiếng xin lỗi, đồng thời gỡ bỏ toàn bộ hình ảnh liên quan trên trang cá nhân.

"Mục đích của nữ ca sĩ chỉ là muốn quảng bá cảnh quan du lịch của tỉnh. Mong mọi người chia sẻ, cảm thông trước sự việc ngoài mong muốn này", bà Hạnh nói.

Trao đổi với báo Tuổi trẻ Online, theo lãnh đạo phường Quy Nhơn Đông, Giếng Tiên là một điểm đến tham quan du lịch tại danh thắng Eo Gió. Đây không phải là một di tích văn hóa hoặc di tích lịch sử cần được bảo vệ theo quy định của ngành văn hóa.

Từ lâu vùng núi đá bên trên Giếng Tiên có một khe nước ngầm nhỏ chảy nước ngọt xuống dưới. Người dân địa phương thấy mạch nước ngọt nên dùng đá cuội xây chặn lại thành một ao nhỏ trữ nước ngọt, gọi là Giếng Tiên.

Hiện nay nguồn nước này chủ yếu được dân địa phương, du khách dùng tắm tráng sau khi tắm nước biển. Giếng Tiên cũng là một điểm check-in được nhiều du khách tìm đến khi tham quan Eo Gió.

Ngoài ra, việc dân địa phương đặt tên Giếng Tiên chủ yếu để xây dựng thương hiệu cho điểm đến du lịch, thu hút du khách, không có ý nghĩa về văn hóa tâm linh.

